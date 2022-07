مایکل گمبل (Michael Gamble)، مدیر پروژه در بایوور، این خبر را در توییتر اعلام کرد. دی‌مارل در گذشته به عنوان نویسنده و کارگردان خلاقیت در بازی‌هایی کانند Deus Ex: Human Revolution ،Deus Ex: Mankind Divided و Marvel’s Guardians of the Galaxy فعالیت داشته است و اضافه شدن او به تیم توسعه‌ی مس افکت ۴، قطعا سطح کیفی این بازی مورد انتظار را بالا خواهد برد. او همچنین سال قبل جایزه‌ی بهترین روایت را برای داستان بازی محافظان کهکشان دریافت کرد.

خروج دی‌مارل از ایدوس مونترال به دنبال فروش این استودیو به کمپانی Embracer رخ داد. شایان ذکر است که در تابستان گذشته او دیدگاه خود را در مورد رابطه‌ی بین گیم‌پلی و روایت در روند توسعه‌ی بازی شرح داد که در ادامه آمده است:

در طول سال‌های زیادی که در این صنعت کار کرده‌ام، همیشه می‌دانستم که داستان اغلب تابع گیم‌پلی است. با این حال اگر بازی و احساسی را که می‌خواهم برای بازیکنان ایجاد کنم، درک کنم، می‌توانم ساز و کار گیم‌پلی را فهیمده و ببینم که داستان اینجا است تا از آن حمایت کند یا آن را جلو ببرد. چیزهایی که من می‌نویسم چگونه می‌توانند بر چیزهایی که گیم‌پلی به آن نیاز دارد و غیره کمک کنند؟ زمانی که بازی مورد نظر خود را بشناسید و دلیل ساخت آن را بفهمید، آن گاه به ارتباط مداوم بین روایت و گیم‌پلی از این منظر خواهید رسید.

نسخه‌ی جدید مس افکت فعلا در اوایل روند ساخت خود قرار دارد و اطلاعات زیادی از آن منتشر نشده است. با این حال گفته شده که این بازی با استفاده از موتور بازی‌سازی آنریل انجین ۵ توسعه داده خواهد شد. همانطور که احتمالا می‌دانید، سه‌گانه‌ی اصلی مس افکت با استفاده از آنریل انجین ۳ ساخته شده و از آن زمان دیگر بازی‌های استودیوی بایوور نظیر مس افکت: آندرومدا و Dragon Age: Inquisition، با استفاده از موتور فراست‌بایت که مربوط به کمپانی الکترونیک آرتز می‌شود، ساخته شده‌اند.

نسخه‌ی لجندری مس افکت که شامل بازسازی سه بازی اصلی مجموعه به همراه بسته‌‌های الحاقی آن‌ها است، هم اکنون برای کنسول‌های نسل هشتم و نهمی ایکس‌باکس، پلی‌استیشن و رایانه‌های شخصی در دسترس است.

