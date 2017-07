۷ بازی رایگان برای کاربران پلی‌استیشن پلاس. کاربران پلی‌استیشن پلاس می‌توانند در ماه آینده شش بازی را به صورت رایگان دریافت کنند. البته کاربران مناطق اروپا و آمریکای شمالی یک عنوان بیشتر با نام That’s You دریافت می‌کنند، که جمع این تعداد را به عدد هفت می‌رساند. در در ماه آگوست بازیکنان پلی‌استیشن ۴ می‌توانند […]

کاربران پلی‌استیشن پلاس می‌توانند در ماه آینده شش بازی را به صورت رایگان دریافت کنند. البته کاربران مناطق اروپا و آمریکای شمالی یک عنوان بیشتر با نام That’s You دریافت می‌کنند، که جمع این تعداد را به عدد هفت می‌رساند.

در در ماه آگوست بازیکنان پلی‌استیشن ۴ می‌توانند از بازی Just Cause 3 و عنوان مستقل بازی Assassin’s Creed: Black Flag، بازی Freedom Cry، بهره مند شوند. دو بازی Super Motherload و Snakeball نیز در اختیار بازیکنان پلی‌استیشن ۳ قرار می‌گیرد.

بازیکنان پلی‌استیشن ویتا می‌توانند بازی Downwell را با قابلیت پشتیبانی از کراس بای پلی‌استیشن ۴ دانلود کنند. بازی Level 22 نیز در کنار Downwell برای دانلود قرار گرفته است.

تمامی این عناوین از تاریخ ۱ آگوست، به صورت رایگان، در اختیار کاربران پلی‌استیشن پلاس قرار می‌گیرند.

علاوه بر این کاربران پلی‌استیشن پلاس در ایالات متحده می‌توانند در طول شش هفته آینده، فیلم‌‌ها منتخب را با قیمت ۰٫۹۹ دلار کرایه کنند. در حال حاضر فیلم The Lego Batman Movie در این لیست قرار گرفته اما در طول هفته‌های آینده فیلم‌های Logan، Power Rangers، Kong: Skull Island، Boss Baby و Ghost in the Shell به آن اضافه می‌شوند.

لیست بازی‌های رایگان ماه آپوست ۲۰۱۷ اعضای پلی‌استیشن پلاس

پلی‌استیشن ۴

Just Cause 3

Assassin’s Creed: Freedom Cry

Downwell (به کمک قابلیت کراس بای)

That’s You (مخصوص کاربران آمریکای شمالی و اروپا)

پلی‌استیشن ۳

Motherload

Snakeball

پلی‌استیشن ویتا

Downwell

Level 22

در ماه جولای نیز عناوینی همچون Until Dawn و Game of Thrones: A Telltale Series به صورت رایگان در دسترس کاربران پلی‌استیشن پلاس قرار گرفتند.

