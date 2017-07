در بسته الحاقی The Desolation of Mordor شاهد معرفی شخصیت منفی جدیدی در عنوان Middle-earth: Shadow of War خواهیم بود. استودیوی Monolith Productions در عنوان Middle-earth: Shadow of War هرکاری که در توانش است انجام می‌دهد تا ویژگی‌های جدیدی را به دنیای ارباب حلقه‌ها اضافه نماید، بعنوان نمونه می‌توان به خلق داستان و جوی جذاب در بازی اشاره […]

استودیوی Monolith Productions در عنوان Middle-earth: Shadow of War هرکاری که در توانش است انجام می‌دهد تا ویژگی‌های جدیدی را به دنیای ارباب حلقه‌ها اضافه نماید، بعنوان نمونه می‌توان به خلق داستان و جوی جذاب در بازی اشاره داشت. در طول نمایشگاه سن دیگو کامیک کان Warner Bros تریلر دیگری از بخش داستانی بازی را به نمایش گذاشت که در آن Shelob (عنکبوت موجود در ارباب حلقه‌ها) را در قالبی انسان‌گونه به نمایش می‌گذارد. با مشاهده این تریلر متوجه شدیم که Shelob تنها یک عنکبوت غول‌پیکر نیست، بلکه همچنین می‌تواند در قالب زنی بسیار جذاب نیز ظاهر شود. این یکی از آن “آزادی عمل‌های خلاقانه” است، اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود.

استودیوی Monolith Productions در عنوان Middle-earth: Shadow of War قرار است تا از اولین شخصیت منفی خلق شده در دنیای ارباب حلقه‌ها پرده‌برداری نماید. نام این کاراکتر Baranor خواهد بود، که می‌توان در بسته الحاقی The Desolation of Mordor اطلاعات بیشتری در مورد او کسب نمود. براساس اطلاعاتی که توسط آقای اندی سالیسبوری (Andy Salisbury) مدیر بخش روابط عمومی استودیوی Monolith Productions ارائه شد، ایشان توضیح دادند که انتخاب ما برای معرفی یک شخصیت منفی جدید “قطعی” بود. زمانی که نویسندگان کاراکترهای بازی را خلق می‌کردند، قرار دادن چنین شخصیتی واضح‌ترین انتخاب برای ما بود و استودیوی Monolith هیچگاه با آن مخالفت نکرد. آقای سالیسبوری اظهار کردند که:

همه ما در استودیو از طرفداران پر و پا قرص ارباب حلقه‌ها هستیم. صراحتا عرض می‌کنم؛ ما خلاقیت و نوآوری‌های جدید را بسیار جدی می‌گیریم. ما حتی در استودیو خانم جنت کرافت (Janet Croft) محقق آثار تالکین را داریم که به ما در ساخت بازی کمک می‌کند. خانم کرافت در تمامی امور ما را یاری می‌کند و همه‌چیز را مورد بررسی قرار می‌دهد تا مطمئن شویم بهترین بازی ممکن را در کنار درست‌ترین روایت داستانی، دارا هستیم. زمانی که شما داستانی در اختیار دارید که وقایع آن بین هابیت و ارباب حلقه‌ها اتفاق می‌افتد؛ اطلاعات بسیار زیادی در دسترس موجود است؛ اطلاعات بسیار زیادی در مورد قهرمان‌ها و افراد شرور آن وجود دارد؛ اما به همان اندازه چیزهایی هستند که از آن‌ها بی‌خبریم. و این سبب خلق موقعیت‌های بسیاری می‌شود.

عنوان Middle-earth: Shadow of War قرار است در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۷ (۱۸ مهر) برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شود.

منبع متن: gamefa