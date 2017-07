چند روزی پس از لیست شدن عنوان The Sims 4 در فروشگاه مایکروسافت، الکترونیک‌آرتز و استودیوی Maxis بصورت رسمی تائید کردند که این بازی در تاریخ ۱۷ نوامبر برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه خواهد شد. الکترونیک‌آرتز و استودیوهای Maxis و Blind Squirrel Games امروز اعلام کردند که آن‌ها درحال همکاری جهت عرضه عنوان The Sims 4 […]

چند روزی پس از لیست شدن عنوان The Sims 4 در فروشگاه مایکروسافت، الکترونیک‌آرتز و استودیوی Maxis بصورت رسمی تائید کردند که این بازی در تاریخ ۱۷ نوامبر برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه خواهد شد.

الکترونیک‌آرتز و استودیوهای Maxis و Blind Squirrel Games امروز اعلام کردند که آن‌ها درحال همکاری جهت عرضه عنوان The Sims 4 برروی هردو کنسول پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان هستند که قرار است در تاریخ ۱۷ نوامبر منتشر شود. این واکنش در پاسخ به خبری بود که چند روز گذشته در فضای مجازی انتشار یافت، می‌توانید این خبر را در گیمفا بخوانید.

برخلاف برخی از نسخه‌های پیشین عنوان The Sims که برای کنسول‌ها عرضه شده بودند، The Sims 4 برروی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان تجربه‌ای همانند رایانه‌های شخصی را ارائه خواهد کرد. بازیکنان می‌توانند قبل از ساختن خانه‌های خود، سیمزهای منحصر بفرد خود را توسط سیستم پرجزئیات ساخت شخصیت‌های موجود در بازی خلق کنند. سیمزها می‌توانند در دنیای اطراف خود به گشت و گذار و ماجراجویی بپردازند. پورت نسخه کنسولی تمام مواردی که در نسخه رایانه‌های شخصی ارائه شد، بعلاوه تمامی محتوای اضافی‌ای که رایانه‌های شخصی از زمان عرضه دریافت نموده‌اند را دارا می‌باشد. پس از عرضه The Sims 4 برای کنسول‌ها نیز، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان به مانند رایانه‌های شخصی بروزرسانی‌ها و بسته‌های الحاقی بیشتری را دریافت خواهند نمود.

خانم لیندسی پیرسون (Lyndsay Pearson) تهیه‌کننده عنوان The Sims 4 در مورد انتشار آن برروی کنسول‌های نسل هشتم این چنین بیان کرد:

انتشار عنوان The Sims 4 برروی کنسول‌ها از مواردی بود که طرفداران مدت‌زمان بسیاری خواستار آن بودند. ما در استودیوی Maxis بسیار هیجان‌زده‌ایم که قرار است The Sims را برروی پلتفرم‌های جدیدی ببریم. این عنوان برروی کنسول‌ها تجربه زیبایی را بهمراه محتویات بسیاری که مورد علاقه طرفداران بوده است، ارائه خواهد کرد. بنابراین بازیکنان می‌توانند منتظر گیم‌پلی منحصر بفرد و سرگرم کننده‌ای باشند. احتمالات موجود در تجربه یک زندگی براساس “خلاقیت بازیکنان” بی‌پایان هستند.

در نهایت، کسانی که اقدام به پیش‌خرید نسخه معمولی عنوان The Sims 4 کنند، می‌توانند بسته Perfect Patio Stuff را که شامل لوازم و تجهیزات بیرون از منزل، مانند جکوزی می‌شود را دریافت نمایند. اگر اقدام به پیش‌خرید نسخه Deluxe بازی کنید، می‌توانید بازی را زودتر از بقیه و در تاریخ ۱۴ نوامبر تجربه کنید و همچنین علاوه بر بسته Perfect Patio Stuff می‌توانید از آیتم‌های ویژه‌ای مانند کلاه حیوانات بهره‌مند شوید. مشترکین سرویس EA Access نیز می‌توانند این عنوان را ۵ روز پیش از عرضه تجربه نمایند.

همانطور که در ابتدای خبر ذکر شد عنوان The Sims 4 قرار است در تاریخ ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شود.

منبع متن: gamefa