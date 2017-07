EA انتشار عنوان The Sims 4 بر روی PS4 و Xbox One را رسما تایید کرد + جزئیات و تریلر معرفی

EA و Maxis لحظاتی قبل رسما اعلام کردند که عنوان The Sims 4 در تاریخ 17 نوامبر 2017 (برابر با جمعه، ۲۶ آبان ۱۳۹۶) برای دو کنسول PS4 و Xbox One عرضه خواهد شد.

نسخه کنسولی The Sims 4 از نظر محتوایی با محتوای نسخه PC یکسان است و به بازیکنان اجازه می‌دهد یک زندگی خصوصی را با همه جزئیات خود شبیه‌سازی کرده، نسبت به تهیه خانه اقدام کرده با شخصیت‌های دیگر وارد رابطه شده و بسیاری از کارهای مرسوم یک زندگی روزمره را انجام دهند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VideoGamer، از امروز بازیکنان می‌توانند The Sims 4 را بر روی PS4 یا Xbox One به‌صورت دیجیتالی پیش‌خرید نمایند. در صورت پیش‌خرید این بازی شما یک بسته ویژه‌ای به نام The Sims 4 Perfect Patio Stuff را بعنوان هدیه دریافت خواهید کرد. اگر بی‌صبرانه در انتظار تجربه این عنوان بر روی کنسول خود هستید پس نسخه Deluxe Party را پیش‌خرید کنید تا بتوانید سه روز زودتر از موعد رسمی عرضه عنوان مورد علاقه خود را همراه با محتوای ویژه‌ای چون یک Flaming Tiki Bar، پوشش‌های متفاوت، کلاه‌های احمقانه حیوانات و امکاناتی دیگر تجربه کنید.

لازم به ذکر است که اعضای سرویس EA Access نیز پنج روز قبل ار موعد رسمی عرضه به بازی دسترسی پیدا خواهند کرد.

The Sims 4 عنوانی در سبک شبیه‌ساز زندگی است که به بازیکنان اجازه می‌دهد یک زندگی خصوصی را شبیه‌سازی کرده و آنرا اداره نمایند و در این راه تجربه‌های ویژه‌ای بدست آورند. چهارمین قسمت سری The Sims عنوانی کاملا غیر‌خطی است به‌طوری که بازی هدف مشخصی را برای بازیکن تعیین نمی‌کند و هر زندگی شبیه‌سازی شده بر اساس روابط احساسی اعضا و رفتار بازیکنان شرایط منحصر به فردی خواهد داشت.

در ادامه شاهد تریلر معرفی نسخه کنسولی این بازی باشید.

دانلود با کیفیت SD - دانلود با کیفیت HD

منبع متن: pardisgame