بازی در اقیانوس هند، در اواخر قرن هفدهم جریان دارد و داستان جوان‌های طرد شده‌ی مختلفی را روایت می‌کند که توسط داستان‌های مربوط یک دزدی افسانه‌ای فریب خورده‌اند. در این اثر در حالی که جهان را کاوش می‌کنید، با انجام قراردادهایی از طرف فروشندگان، اربابان جنایتکار و جناح‌های مختلف، حسابی بدنام خواهید شد. گیم‌پلی بازی حول محور نبردهای دریایی می‌چرخد و شما به کشتی‌های دیگر همراه با شهرک‌ها و قلعه‌های دشمن برای بدست آوردن منابع مختلف حمله خواهید کرد.

انواع مختلفی از کشتی‌ها با ویژگی‌های مختلف نظیر استقامت یا قدرت شلیک بالا وجود دارد که می‌توانید از بین آن‌ها بسته به سبک بازی خود انتخاب کنید. از طرفی گزینه‌هایی برای شخصی‌سازی کشتی و حتی آواتار نیز وجود دارد. گفتنی است که در کنار اقیانوس هند، مناطق مختلف دیگری مانند سواحل آفریقا و هند شرقی نیز با اکوسیستم‌های منحصربه‌فرد خود در دسترس قرار خواهند گرفت. همچنین بازی را می‌توانید به صورت تک نفره یا چند نفره تجربه کنید. در واقع در کنار حالت PvE، حالت دیگری با نام PvEvP وجود دارد که در هر دو حالت ذکر شده می‌توانید با حداکثر دو دو بازیکن دیگر به صورت گروهی همراه شوید.

نسخه‌ی استاندارد بازی که تنها شامل خود اثر خواهد بود، با قیمت ۶۰ دلار برای رایانه‌های شخصی و ۷۰ دلار برای کنسول‌های ایکس‌باکس سری و پلی‌استیشن ۵ در دسترس قرار خواهد گرفت. نسخه پرمیوم آن نیز با قیمت ۹۰ دلار برای رایانه‌های شخصی و ۱۰۰ دلار برای کنسول‌ها، علاوه‌بر بازی شامل مجموعه‌ی The Ballad of Bloody Bones، دو ماموریت اضافی، آرت‌بوک دیجیتال، موسیقی‌های بازی به صورت دیجیتال و یک Smuggler Pass Token خواهد بود. در نهایت پیش خرید بازی بسته‌ی Highness of the High Sea را با آیتم‌های تزئینی مانند Notoriety Garb و Coronation Firework در اختیار شما قرار خواهد داد.

بازی Skull and Bones در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۲۲ (۱۷ آبان ۱۴۰۱) برای کنسول‌های ایکس‌باکس سری، پلی‌استیشن ۵، رایانه‌های شخصی و سرویس‌های ابری لونا و استیدیا منتشر خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلرها و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

