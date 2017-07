فهرست فروش هفتگی ژاپن | طوفان Splatoon 2، نینتندو سوییچ را دست نیافتنی کرد

مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پر فروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ای دیگر بررسی کنیم. آمار فروش این هفته از تاریخ ۱۷ تا ۲۳ […]

مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پر فروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ای دیگر بررسی کنیم.



آمار فروش این هفته از تاریخ ۱۷ تا ۲۳ ماه جولای را شامل می‌شود. اگر یک درصد شک وجود داشت که بازی‌بازان ژاپنی علاقه چندانی به بازی Splatoon ندارند، حال باید بگوییم که این شک کاملا برطرف شده است. عنوان Splatoon 2 در هفته گذشته در بازار ژاپن عرضه شد و توانست مقدار فوق‌العاده و شگفت انگیز ۶۴۸,۰۸۵ نسخه به فروش برساند. Splatoon 2 به قدری تاثیر گذار بوده که نه تنها بیشتر بازی‌بازان ژاپنی در هفته گذشته به تجربه بی از حد این بازی پرداخته‌اند، بلکه میزان فروش سخت افزارها، مخصوصا کنسول مقصد بازی یعنی نینتندو سوییچ نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند. صدر نشینی بی چون و چرا و شگفت انگیز بازی Splatoon 2 در حالی پیش رفته که در جایگاه های بعدی نیز تنها بازی های انحصاری کنسول های نینتندو را مشاهده می‌کنیم. بازی Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy با این نام بلند و بالای خود توانست ۷۰,۸۶۷ نسخه برروی کنسول دستی ۳DS به فروش برساند و در جایگاه دوم قرار بگیرد. نسخه ۳DS بازی Hey! Pikmin نیز به فروش خوبی دست پیدا کرده و در جایگاه سوم دیده می‌شود. از Sumikko-gurashi Koko, Doko Nandesu? که بگذریم (که آن هم برای کنسول ۳DS است)، تازه وارد مرحله جدیدی از فهرست فروش می‌شویم؛ جایی که Final Fantasy XII: The Zodiac Age که در هفته گذشته صدر را از آن خود کرده بود، با فروش قابل قبولی جا خوش کرده Mario Kart 8 Deluxe همچنان به خوبی (پس از چندین هفته) می‌فروشد. همه عناوین جدید منتشر شده در هفته گذشته شامل Splatoon 2 (رده اول) و Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy (رده دوم) و و Sumikko-gurashi Koko, Doko Nandesu? (رده چهارم) و Fate/EXTELLA (رده هفتم) و Under Night In-Birth Exe: Late (رده دوازدهم) و Cars 3: Driven to Win‌ (رده شانزدهم) و World Election (رده هجدهم) می‌شوند.

شما می‌توانید در زیر فهرست پرفروش ترین‌ نرم افزارهای هفته گذشته در ژاپن را مشاهده کنید. مانند همیشه لازم است اشاره کنیم که آماری که Media Create ارایه می‌کند، تنها فروش فیزیکی و خرده فروشی محصولات را بیان می‌کند و شامل فروش دیجیتالی بازی‌ها و کنسول‌ها نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان فروش کلی را به صورت دقیق ارایه کرد اما نمونه خوب و مفیدی در دسترس‌ ما قرار می‌گیرد.

Splatoon 2 – Switch – ۶۴۸,۰۸۵/New Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy – ۳DS – ۷۰, ۸۶۷/New Hey! Pikmin – ۳DS – ۲۱, ۶۲۸/۸۷,۴۹۴ Sumikko-gurashi Koko, Doko Nandesu? – ۳DS – ۲۰,۸۸۳/New Final Fantasy XII: The Zodiac Age – PS4 – ۱۹,۰۴۹/۱۱۹, ۸۱۳ Mario Kart 8 Deluxe – Switch – ۱۲,۹۸۰/۵۸۸, ۰۲۸ Fate/EXTELLA – Switch – ۱۰,۲۴۷/NEW ARMS – Switch – ۷, ۹۸۴/۱۷۷, ۹۸۷ Gundam Versus – PS4 – ۶,۶۶۵/۱۴۳, ۸۴۴ The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch – ۵,۹۸۹/۵۴۳, ۰۱۶ Pokémon Sun & Moon – ۳DS – ۵,۲۷۶/۳,۲۹۵,۱۰۲ Under Night In-Birth Exe: Late[st] – PS4 – ۵,۰۱۳/New Ever Oasis – ۳DS – ۴,۵۱۱/۱۸,۸۳۵ Monster Hunter XX – ۳DS – ۳, ۳۵۴/۱,۵۴۶,۳۹۲ Minecraft: PS Vita Edition – PS Vita – ۳,۳۳۱/۱,۱۸۰,۲۸۴ Cars 3: Driven to Win – Switch – ۳,۲۲۰/New Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo – ۳DS – ۳, ۲۰۱/۲۰۵, ۰۹۸ World Election – PS Vita – ۳,۰۱۷/New Grand Theft Auto V – PS4 – ۲,۷۹۲/۳۶۶, ۸۴۴ ۱-۲-Switch – Switch – ۲,۶۳۶/۲۳۳, ۷۳۷

همچنین می‌توانید در زیر، فهرست پرفروش ترین سخت افزارها را در هفته گذشته در ژاپن مشاهده کنید:

Switch: 98, 999 PS4: 23, 841 New 2DS XL: 17,717 New 3DS XL: 13, 108 PS4 Pro: 7,037 PS Vita: 4,545 ۲DS: 2,300 New 3DS: 1,020 Wii U: 176 PS3: 142 Xbox One: 77

همان طور که در فهرست فروش سخت افزار های ژاپن در هفته گذشته مشاهده می‌کنید، فروش شگفت انگیز بازی Splatoon 2، باعث افزایش فروش بی نظیر کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ شده و میزان فروش این کنسول را دست نیافتی کرده است. در هفته های گذشته صحبت کردیم که عرضه بازی های بزرگ و تاثیر گذار انحصاری باعث پیروزی کنسول ها بر یکدیگر خواهد شد و تفاوت فاحش پیش آمده در میزان فروش نینتندو سوییچ و پلی‌استیشن ۴ به شدت به چشم می‌آید. رشد فروش شگفت انگیز سوییچ در حالی بوده که دیگر کنسول ها، تقریبا همگی با افت فروش مواجه بوده‌اند. افت فروش چند هزار تایی پلی‌استیشن ۴ و افت فروش قابل توجه و قابل پیش‌بینی کنسول New 2DS XL از نکات جالب توجه دیگر در بازار سخت افزار ژاپن در هفته گذشته بوده‌اند.

اما در این آمار، باید به صورت جداگانه به فروش کلی کنسول پلی‌استیشن ۴ بپردازیم. فروش کلی کنسول های خانواده پلی‌استیشن ۴ (معمولی و پرو)، از مرز ۵ میلیون واحد در بازار ژاپن (تنها فروش بازار و خرید حضوری) عبور کرد و طبق آخرین آمار، تعداد فروش ۵,۰۰۲,۳۶۶ کنسول به ثبت رسیده است. این در حالی است که فروش این کنسول در هفته گذشته، میزان ۳۰,۸۷۸ واحد بوده است که آمار خوبی به حساب می‌آید. از این آمار، ۴,۶۸۵,۰۶۹ واحد سهم پلی‌استیشن ۴ معمولی و ۳۱۷,۲۹۷ واحد سهم پلی‌استیشن ۴ پرو است. کنسول پلی‌استیشن ۴ شرکت سونی در ابتدا در ماه فوریه سال ۲۰۱۴ در بازار ژاپن عرضه شد و تا هم‌اکنون،‌ آمار خوبی از خود به جای گذاشته است. با این که فروش بیشتر کنسول نینتندو سوییچ می‌تواند برروی فروش پلی‌استیشن ۴ در هفته های اخیر تاثیر گذاشته باشد، اما باید به طول عمر فروش نیز توجه کنیم. پیش بینی می‌شود که با انتشار بازی Dragon Quest XI، فروش کنسول پلی‌استیشن ۴ راه به رشد پیدا کند.

منبع متن: gamefa