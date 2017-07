آنچارتد، قسمت بانوان! | پیش نمایش بازی Uncharted: The Lost Legacy

Uncharted 4: A Thief’s End یک شاهکار بی نظیر بود و با این که هنوز تا پایان نسل هشتم زمان زیادی باقی مانده است می توان با جرات و اطمینان گفت یکی از برترین بازی های این نسل هست و خواهد بود. عنوانی که با هنر ناب ناتی داگ هم آنقدر تغییر کرده بود که […]

Uncharted 4: A Thief’s End یک شاهکار بی نظیر بود و با این که هنوز تا پایان نسل هشتم زمان زیادی باقی مانده است می توان با جرات و اطمینان گفت یکی از برترین بازی های این نسل هست و خواهد بود. عنوانی که با هنر ناب ناتی داگ هم آنقدر تغییر کرده بود که کسی نتواند بگوید چرا با یک نسل پیش آمدن بازی هیچ پیشرفت و تغییری نداشته است و هم آن قدر به ریشه ها و روح سری وفادار بود که کاملا یک آنچارتد محض محسوب شود. این عنوان در تمامی زمینه ها از داستان و روایت گرفته تا شخصیت پردازی و گرافیک فنی و هنری خارق العاده و گیم پلی بی نقص اکشن ماجرایی و صداگذاری و موسیقی معرکه، یک بازی شگفت انگیز به حساب می آمد که توانست نظر تمامی منتقدان و بازیبازان دنیا را به خود جلب نماید و همه آن را تحسین کرده و امتیازات فوق العاده ای را به آن اختصاص دادند (بگذریم از منتقد کم عقل واشنگتن پست که اظهار فضل فرموده و گفته بودند آنچارتد بعد از نسخه اول اصلا نباید دیگر ساخته می شد!) و نهایتا هم Uncharted 4: A Thief’s End موفق شد تا امتیاز متای بی نظیر ۹۳/۱۰۰ را کسب نماید.

در دوره و زمانه ای که بسته های الحاقی بیداد می کنند و تقریبا دیگر امکان ندارد که یک بازی بدون بسته های الحاقی بعدی منتشر شود، بسیاری منتظر بودند تا ببینند آیا ناتی داگ افسانه ای هم قصد دارد تا برای نسخه چهارم بسته الحاقی را معرفی نماید یا خیر. این اتفاق سرانجام رخ داد اما به یک شکل دیگر. در واقع ناتی داگ در مراسم PlayStation Experience سال ۲۰۱۶ یک محتوای الحاقی جدید برای این سری را با نام Uncharted: The Lost Legacy معرفی نمود ولی این محتوا آنقدر بزرگ بود که دیگر از قالب یک دی ال سی برای عنوان چهارم خارج شده و تبدیل به یک بازی جدا و Standalone که به نوعی یک اسپین آف برای سری آنچارتد محسوب می شود، گردید. حتی شخصیت های اصلی این بازی نیز فرق کرده بودند و برای اولین بار نقش اصلی بازی نیتن دریک افسانه ای نخواهد بود که این ریسکی بزرگ حتی برای ناتی داگ محسوب می گردد. ساخت این بازی جدید بلافاصله بعد از انتشار نسخه چهارم آغاز شده و گیم پلی بازی بر اساس المان های بازی چهارم بنا شده است.

تا به امروز در هر ۵ نسخه از سری آنچارتد که منتشر شده است نقش اصلی بازی را نیتن دریک محبوب و دوست داشتنی با هنرنمایی Nolan North بر عهده داشته است و تبدیل به یکی از محبوب تربن شخصیت های دنیای بازی های رایانه ای و به نوعی ایندیانا جونز صنعت گیم شده است. در واقع طرفداران سری آنچارتد بسیار بسبار به وی که ستون اصلی این فرنچایز است، وابسته شده و به بذله گویی های گاه و بیگاه او حتی در شرایطی که ممکن است بمیرد عادت کرده اند. حالا برای نخستین بار قرار است تا شخصیتی فرعی از این سری که در نسخه دوم با او آشنا شدیم یعنی Chloe Frazer در بازی Uncharted: The Lost Legacy نقش اصلی را بر عهده داشته باشد و کنترل وی را به دست گیریم. شاید با توجه به معرفی برادر نیتن دریک یعنی سم در نسخه چهارم بیشتر انتظار می رفت تا شاهد عنوانی با حضور او به عنوان نقش اصلی باشیم اما ناتی داگ همه را سورپرایز کرد و عنوانی با محوریت کلویی را معرفی نمود. این موضوع به خودی خود یک ریسک بزرگ برای ناتی داگ محسوب می شود اما با شناختی که از این سازنده فوق العاده داریم میتوانیم با اطمینان بگوییم آن ها می دانند دارند چکار می کنند و نابغه هایی هستند که همواره عاشق سخت ترین چالش ها بوده و همیشه هم موفق از آنها بیرون آمده اند و باید دید این بار هم همین مسیر را ادامه خواهند داد یا خیر.

جالب است بدانید سازندگان در ابتدا می خواستند که نیتن دریک به عنوان شخصیت همراه در Uncharted: The Lost Legacy حضور داشته باشد ولی بعدا به این نتیجه رسیدند که این کار جالب نیست و راستش را بخواهید بسیار خوشحالم که به این نتیجه رسیدند زیرا فکر نمی کنم طرفداران دوست داشته باشند که نیتن دریک همراه آن ها باشد و کنترل شخص دیگری را به دست بگیرند. همچنین سازندگان برای نقش اصلی این نسخه تقریبا تمامی شخصیت های این سری از چارلی کاتر گرفته تا دختر نیتن و سم دریک و ویکتور سالیوان و… را امتحان کردند ولی نهایتا به این نتیجه رسیدند که داستانی را با محوریت کلویی و با حضور نیدین طراحی کنند. ابتدا تیم سازنده برای زمان بازی که قرار بود یک بسته الحاقی باشد قصد داشتند تا به مانند بسته الحاقی Left Behind از شاهکار The Last of Us عمل کنند ولی با گذشت زمان آن ها متوحه شدند که Uncharted: The Lost Legacy خیلی بزرگتر خواهد شد و به همین خاطر تبدیل به یک بازی مجزا با بیش از ۱۰ ساعت گیم پلی گردید. در بازی به همراه کلویی شاهد یک شخصیت همراه به مانند سم در نسخه چهارم نیز هستیم که اتفاقا او نیز در نسخه چهارم معرفی شد و یکی از نقش های منفی بازی بود. شخصیتی به نام Nadine Ross که در نسخه چهارم با تیم ارتش خصوصی خود به عنوان همراه و محافظین آنتاگونیست اصلی قصه بودند و یکی دو بار هم به طرز اساسی نیتن بیچاره را چپ و راست کرد و نیتن هم مدام کتک میخورد ولی چرت و پرت می گفت و شوخی می کرد تا اعصاب نیدین بیشتر خرد شود!!

بله… در Uncharted: The Lost Legacy شاهد همراهی نیدین راس با کلویی خواهیم بود و داستانی با محوریت این دو (با تمرکز اصلی بر روی کلویی) را خواهیم شنید که مطابق معمول حول ماجرای یافتن یک گنج افسانه ای (Tusk of Ganesh) ابن بار در کوهستان های هند و Western Ghats خواهد بود و ماجراهای جستجوی این دو نفر را دنبال خواهیم کرد. مطابق معمول آنتاگونیستی هم در بازی وحود دارد که این شخصیت منفی اصلی در این بازی Asav نام دارد و قاعدتا او نیز به دنبال همان موضوع مشترک با شخصیت های اصلی بازی می گردد و برخوردهای گروه وی با کلویی و نیدین مبارزات بازی و داستان آن را شکل خواهند داد. همچنین با توجه به نمایش های بازی به نظر می رسد که خود نیدین و کلویی هم در قسمت هایی از بازی با هم به مشکل خورده و رودرروی هم خواهند ایستاد که این موضوع با توحه به این که می دانیم نیدین شخصیتی منفی است، چندان هم دور از ذهن نبود. وقایع داستان بازی بین ۶ تا ۱۲ ماه بعد از داستان نسخه چهارم سری رقم می خورد و به معرفی بیشتر شخصیت Chloe Frazer می پردازد. به نظر می رسد که در این نسخه ناتی داگ هیجانات و پبچ و تاب های بیشتری را به داستان بازی بخشیده و به عقیده بنده قصد دارد عدم حضور نیتن دریک در بازی را با هیجانی تر کردن و جذاب تر کردن داستان بازی جبران نماید که باید صبر کرد و دید تا چه حد در این امر موفق خواهد بود.

همانطور که انتظار می رفت و اصلا تصوری غیر از این نداشتیم، تتها و تنها کلمه “خارق العاده” است که می تواند کیفیت عنوان Uncharted: The Lost Legacy از لحاظ گرافیکی را بیان نماید و واقعا با نمایش هایی که از بازی دیده ایم بی شک به مانند نسخه چهارم شاهد جلوه های بصری بی نقصی خواهیم بود. در واقع بازی از همان کیفیت گرافیکی نسخه چهارم بهره می برد و با توجه به این که یک عنوان اسپین آف و محتوایی Standalone است، تغییر خاصی در کیفیت جلوه های گرافیکی آن صورت نگرفته است که البته باید صادقانه گفت اصلا نیازی هم به هیچ تغییر خاصی نداشت زیرا به همین شکل نیز یکی از دو سه عنوان خوش گرافیک نسل هشتم به حساب می آید و این موضوع در نمایش های بازی تاکنون به وضوح مشخص بوده است.

تا قبل از انتشار بازی نمی توان به قطعیت در مورد گرافیک فنی بازی و افت فریم و باگ و … نظری داد اما با توجه به این که از این قبیل موارد حتی یک مورد هم در بازی چهارم مشاهده نشده است، انتظار می رود در Uncharted: The Lost Legacy هم شاهد یک بازی کاملا با ثبات و روان از لحاظ گرافیکی باشیم. در زمینه گرافیک و طراحی هنری بازی به شخصه عقیده دارم با توجه به محیط ها و مناطقی که تا کنون در نمابش های بازی مشاهده کرده ایم، سازندگان و طراحان بازی در نسخه Uncharted: The Lost Legacy حتی از طراحی هنری شاهکار بازی چهارم هم پا را فراتر گذاشته اند و شاهد محیط هایی خارق العاده در بازی خواهیم بود که چشم هر بیننده ای را به خود خیره خواهند کرد و واقعا در یکی دو صحنه از نمایش های بازی مانند صحنه ای در تریلر بازی در نمایشگاه E3 سال ۲۰۱۷ که کلویی و نیدین ناگهان وارد یک منطقه جدید می شوند و از دور دست با عمق دید بالا یک ساختمان زیبا در میان صخره ها و جنگل دیده می شود، نفسم در سینه حبس شده بود و واقعا کاری جز تحسین طراحان بازی از من و مطمءنم از هیچ شخص دیگری ساخته نبود.

ابن بار هم به سنت همیشگی سری، شاهد مناطقی سرسبز و جنگلی که به نوعی یک نمابش قدرت برای ناتی داگ در زمینه جلوه های بصری محسوب می شود نیز خواهیم بود و در تصاویری که به تازگی به صورت ۴K از بازی منتشر شده است شاهد یک نورپردازی خیره کننده از لابه لای شاخ و برگ درختان که ذره ای حتی ذره ای با واقعیت مو نمی زند نیز خواهیم بود که بی شک نقش بسیار مهمی در هر چه زیباتر کردن بازی مخصوصا در محیط های جنگلی که اشعه های نور از لابلای درختان می تابند خواهد داشت. در واقع باید گفت با این که در مقالات پیش نمابش هرگز نمیتوان به قطعیت در مورد موضوعی صحبت کرد ولی به نظر می رسد بخش گرافیکی عنوان Uncharted: The Lost Legacy به ویژه از لحاظ هنری جزو قسمت هایی است که می توان بدون شک از کیفیت معرکه آن اطمینان داشت.

آنچارتد ۴ در زمینه گیم پلی با مقداری بحث بین طرفداران همراه بود. عده ای که بیشتر به المان های ادونچر یا ماجرایی بازی علاقمند بودند اعتقاد داشتند که نسخه چهارم بهترین گیم پلی ممکن را دارد و عده ای که علاقه شان بیشتر به سمت اکشن و مبارزات گرایش داشت، این سوال را داشتند که چرا ناتی داگ بار اکشن بازی نسبت به ۴ نسخه قبلی کمتر کرده است. در واقع این یک موضوع نسبی بود و هم طرفدارانی داشت و هم مخالفانی که البته مخالفان هم هرگز از بد بودن گیم پلی نمی گفتند بلکه فقط دوست داشتند بار اکشن بازی مانند قبل ببشتر بود زیرا در نسخه چهارم المان های گشت و گذار در محیط و ادونچر بازی بر اکشن آن می چربید. به شخصه با توجه به این که ببشتر علاقمند به بار اکشن بازی هستم گیم پلی ۴ بازی قبلی را بیشتر دوست داشتم اما نه این که بگویم گیم پلی نسخه چهارم کوچکترین نقصی داشت. به شخصه امیدوار هستم که در بازی Uncharted: The Lost Legacy ناتی داگ تعادل بیشتری بین بخش اکشن و ادونچر بازی ایجاد نماید و شاهد اکشن و مبارزات ببشتری نسبت به نسخه چهارم باشیم که البته می دانم برخی از شما موافق این موضوع و برخی مخالف آن خواهید بود. گیم پلی بازی با توجه به نمایش هایی که از آن دیده ایم باز هم بر پایه گشت و گذار و اکتشاف در محیط در زاویه سوم شخص (به صورت پیاده یا با وسایل نقلیه) و پیدا کردن راه خود ازمیان مسیرهای صعب العبور و بخش های پرتعداد پلتفرمینگ و حل کردن برخی معماها و پازل ها و مبارزه با دشمنان به صورت Melee یا با سلاح های مختلف و بر پایه سیستم کاورگیری بی نقص بازی و یا استفاده از قابلیت های مخفی کاری قدرتمند بازی، خواهد بود که دقیقا معنای گیم پلی یک عنوان با نام آنچارتد است.

جالب است بدانید که سازندگان بازی مکانیک های مبارزه این بازی را مجددا طراحی کردند تا با فیزیک و استایل کلویی که یک زن است و قاعدتا باید با نیتن فرق زیادی داشته باشد، منطبق و باور پذیر باشد. در واقع در مبارزات نزدیک نسخه های قبلی نیتن به صورت یک بزن بهادر و اصطلاحا یک آدم “بی کله” عمل می کرد و با قلدری مبارزه می کرد ولی کلویی در این زمینه بیشتر بر پایه حرکات و هنرهای رزمی مبارزه می کند. همبنطور در گیم پلی این نسخه همانطور که در اولین نمایش معرفی بازی نیز مشاهده کرده بودیم یک سیستم و مکانیک باز کردن قفل ها نیز وجود خواهد داشت که قطعا در لحظاتی پر استرس و هیجان انگیز، می تواند بازی را بسیار جذاب تر نماید. با توجه به نمایش های بازی تاکنون به نظر می رسد که در این نسخه نیز شاهد مراحل و مناطق بسیار متنوعی خواهیم بود و در شهر و ساختمان های مختلف و کوهستان و جنگل و مقبره ها و معابد مختلف به بازی خواهیم پرداخت تا در داستان بازی پیشروی نماییم. در مبارزات بازی مانند همیشه انواع سلاح های مختلف را از قبیل اسنایپر و مسلسل و شاتگان و پیستول و ریوولور و… در اختیار دارید و همینطور مواد منفجره دستی مانند نارنجک و سی ۴ را نیز برای از بین بردن دشمنان در اختیار خواهید داشت.

نکته جالب در این بازی برای کسانی که می خواهند روش مخفی کاری را بیشتر انتخاب کنند، وجود سلاح های دارای صداخفه کن است که با آنها می توانید دشمنان را به صورتی که کسی متوجه نشود از پای در آورید. به مانند همیشه روند بازی در این سری خطی است ولی برای انجام هدف خود، راه های مختلفی در محیط بازی وجود دارد که با این که نهایتا به یک نقطه ختم می شوند ولی تنوع خوبی را به بازی می بخشند و می توانید از مسیرهای مختلف اهداف خود را انجام دهید و لازم به ذکر است که نقشه های محیط های بازی از نسخه چهارم بزرگتر خواهند بود. هوش مصنوعی دشمنان در این نسخه باز هم نسبت به قبل بهبود یافته است و آنها کاملا نسبت به روش مبارزه و تاکتیک های شما واکنش نشان داده و دقیقا با هم همکاری می کنند تا شرایط را برای شما خیلی سخت کنند. همراه شما در بازی نیز هوش مصنوعی بسیار بالایی خواهد داشت و از حمله به دشمنان تا پرتاب سنگ برای پرت کردن حواس آنها و هشدار دادن به شما در مورد محل حضور دشمنان را انجام خواهد داد. همچنین بازی به شما دسترسی به بخش چند نفره نسخه چهارم را نیز با مقداری محتوای اضافی خواهد داد. بدون شک همانطور که فرنچایز آنچارتد به نوعی تبدیل به ستون اصلی و ترازوی قیاس سبک اکشن ماجرایی شده است، عنوان اسپین آف Uncharted: The Lost Legacy هم که نام بزرگ آنچارتد را یدک می کشد فارغ از این که بیشتر اکشن باشد یا ماجرایی، دارای گیم پلی بی نقص و بی نهایت هیجان انگیزی خواهد بود که علاقمندان را از هیجان ناب و خالص سیراب خواهد کرد.

در زمینه صداگذاری و موسیقی از همین حالا باید با اطمینان گفت شاهد کیفیتی بی نقص در صداگذاری شخصیت ها و صداگذاری محیطی بازی و همینطور موسیقی و ساندترک بی نظیری خواهیم بود که به نوعی یکی از امضاهای همیشگی سری آنچارتد به حساب می آیند و با مشاهده نمابش های بازی صحبت کردن شخصیت ها با یکدیگر با اطمینان می توان گفت صداگذاران شخصیت ها شاهکار کرده اند مخصوصا در مورد دو شخصیت کلویی و نیدین که بیشتر صحبت کردن آن ها را در نمابش های بازی دیده ایم که واقعا فوق العاده بوده است و به خوبی میراث نیتن دریک افسانه ای را حفظ نموده اند. Claudia Black و Laura Bailey به ترتیب در نقش های کلویی و نیدین ظاهر شده اند و از صداگذاری گرفته تا موشن کپچر و … را بر عهده داشتند و باید گفت به نظر می رسد که این کار را با بی نقصی هر چه تمام تر به انجام رسانده اند. موسیقی های بازی نیز بدون شک به مانند تمامی عناوین قبلی، فوق العاده خواهند بود و بیشترین هماهنگی را با حال و هوا و اتمسفر بازی خواهند داشت. باید دید آیا قطعات موسیقی این نسخه نیز به مانند عناوین قبلی در حدی از زیبایی هستند که بخواهیم آن ها را به تنهایی نیز گوش کنیم یا خیر که البته به نظر می رسد پاسخ این سوال تا حدود زیادی مشخص باشد که همینطور خواهد بود اما به هر حال باید صیر کرد و نتیجه نهایی کار را دید.

قطعا بعد از تجربه بی نظیر، شاهکار و به یادماندنی Uncharted 4: A Thief’s End، هیچ طرفداری بدش نمی آمد که دوباره بتواند بعد از گذشت یک سال پای به دنیای زیبای سری آنچارتد بگذارد و چه چیزی بهتر از یک بازی جدید و اسپین آف مجزا با بیش از ۱۰ ساعت گیم پلی به جای یک بسته الحاقی کوتاه. همچنین باید گفت با این که نام سری آنچارتد را همیشه با نیتن دریک شناخته و می شناسیم اما ته دلمان اصلا بی میل نیستیم که یک بار هم در یک بازی فرعی بتوانیم در نقش شخصیتی دیگر قرار بگیریم و طعم المان ها و مکانیک های بی نظیر آنچارتد را با شخصیتی جدید بچشیم و در قالب شخصیتی دیگر و داستانی دیگر به تجربه شاهکار آنچارتد بپردازیم. در واقع باید گفت سازندگان کار بسیار هوشمندانه ای کرده اند که در Uncharted: The Lost Legacy از نیتن دریک استفاده نکرده اند و هر چند که این می تواند یک ریسک بزرگ باشد ولی واقعا و الحق و والانصاف حیف بود آن خداحافظی با شکوه و بی نظیری که با نیتن دریک در نسخه چهارم داشتیم را خراب کنند و دوباره بعد از آن خداحافظی احساسی و پایان ماجراهای نیتن، وی را با این فاصله کوتاه بازگردانند. باید اعتراف کنم وقتی دختر نیتن عکس آنچارتد ۱ که نیتن و النا و ویکتور روی قایق گرفته بودند را از لای کتاب در آورد و نگاه کرد، بغض گلویم را فرا گرفت و اشک در چشمانم جمع شد و چندین سال خاطره ای که با این سری شاهکار و نیتن دریک دوست داشتنی داشتم از جلوی چشمانم رد شد و باید اعتراف کنم مانند یک مرد واقعی و یک شخصیت واقعی برای نیتن دریک آرزوی خوشبختی در زندگی اش با النا و فرزندش را کردم انگار که وی واقعا وجود دارد… بله، او برای من وجود دارد. بگذریم…. صحبت در مورد Uncharted: The Lost Legacy است.

با شناختی که از ناتی داگ داریم و با توجه به این که ندیده ایم این استودیو تا به حال چیزی جز شاهکار برای سونی و پلتفرم هایش بسازد، می توانیم خیلی امیدوار باشیم که Uncharted: The Lost Legacy نیز یک بازی بی نظیر و یک تجربه فوق العاده را برای ما رقم بزند هر چند که اعتقاد دارم با توجه به این که این عنوان یک اسپین آف است و کار کمتری نسبت به یک بازی کامل و شماره دار سری روی آن انجام گرفته است، شاید با آن مانند شاهکاری چون نسخه چهارم رفتار نشود و در امتیازاتش تاثیر بگذارد اما به هر حال Uncharted: The Lost Legacy برای ما طرفداران یک شاهکار بی بدیل و بی نظیر مانند همیشه خواهد بود که قرار است باز هم ما را به دل هیجان انگیزترین ماجراجویی های ممکن ببرد، آن هم با زیباترین کیفیت گرافیکی ممکن در نسل هشتم. بر طبق اعلام ناتی داگ و سونی، بازی Uncharted: The Lost Legacy قراتر است تا در تاریخ ۲۲ آگوست ۲۰۱۷ برابر با ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ به طور انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر گردد و یک انحصاری قدرتمند دیگر را به لیست عناوین بی نظیر کنسول بی رقیب نسل هشتم تاکنون اضافه نماید. زمان زیادی تا این که بتوانیم به تجربه این بازی مورد انتظار بپردازیم باقی نمانده است و تنها باید صبر کنیم تا ببینیم نهایتا ناتی داگ و سونی با کلویی و نیدین چه آشی برایمان پخته اند، هر چند که تا به حال همیشه و بدون استثنا، آش های ناتی داگ خوشمزه ترین آش های صنعت بازی بوده اند!!

منبع متن: gamefa