موفقیت نینتندو سوییچ تا به این لحظه، چشمگیر و غیر قابل‌انکار است اما یک سوال را در ذهن همه به وجود می‌آورد. آیا این موفقیت ادامه‌دار خواهد بود؟

بنا بر گفته‌های کارول سورین (Karol Severin)، تحلیلگر MiDIA Research، موفقیت بلندمدت سوییچ به موفقیت و قدرت لاین‌آپ بازی‌های آن بستگی دارد و تا زمانی که نینتندو، به مانند الان، بازی‌های قرتمند و پرطرفدار عرضه کند، موفقیت سوییچ نیز ادامه خواهد داشت:

در مصاحبه با WCCFTech، سورین گفت:

در حال حاضر لاین‌آپ نینتندو به درستی از تمام پتانسیل هیبریدی سوییچ استفاده می‌کند. آن ها بازی‌هایی دارند که طرفداران قدیمی نینتندو از آن‌ها استقبال می‌کنند و در کنار آن، همکاری خود با بازی‌هایی مانند FIFA و Rocket League را اعلام کرده‌اند. آن‌ها همچنین در حال ساخت عناوینی همچون Pokemon، Super Mario Odyssey و Pokken Tournament هستند. تمامی این عناوین جزو محبوب‌ترین سری بازی‌های دنیا هستند. من نمی‌دانم که بازی جدید Pokemon بر روی سوییچ به چه شکل خواهد بود اما حدس میزنم که با داشتن محیط مبارزه کنسولی و در عین حال بهره‌مندی از نحوه شکار موبایلی، از قابلیت هیبریدی سوییچ نهایت استفاده را ببرد.

وی افزود:

اگر نینتندو بتواند تعادل را در ترکیب بازی‌های قدیمی‌تر و عناوین خلاقانه جدید حفظ کند، می‌توانیم دید روشنی نسبت به آینده سوییچ داشته باشیم. نکته مهم این است که نینتندو به روند خوبش پایان ندهد و به نمایش خوب خود در E3 اکتفا نکند چراکه در این صورت ممکن است آن‌ها موفقیت بلند‌مدت خود را از دست بدهند.

اگر به لاین‌آپ نینتندو نگاه کنیم، در کنار عناوینی همچون The Legend of Zelda: Breath of the Wild، Mario Kart 8 Deluxe، ARMS و Splatoon 2 نام‌هایی مانند Mario + Rabbids: Kingdom Battle، Fire Emblem Warriors، Pokken Tournament و Xenoblade Chronicles 2 را می‌بینیم. به این لیست بازی‌هایی مانند FIFA 18، WWE 2k18، NBA 2k18، Rocket League و The Elder Scrolls: Skyrim را نیز می‌توان اضافه کرد که نوید یک لاین‌آپ قدرتمند را برای نیتندو و طرفدارانش دارد.

در حال حاضر نینتندو در دوران خوبی به سر می‌برد و اگر بتواند روند خوبش در عرضه بازی‌ها را حفظ کند، باید انتظار داشته باشیم که این موفقیت‌ها ادامه یابند.

