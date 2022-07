تاریخ عرضه بازی Company of Heroes 3 مشخص شد

کاربرانی که برای برنامه دریافت بازخورد از سوی جامعه‌ی طرفداران بازی که توسط رلیک اینترتینمت در نظر گرفته شده، ثبت‌نام می‌کنند، می‌توانند از امروز تا ۱۹ ژوئیه به یکی از مأموریت‌های بازی که اخیراً اعلام شده و «عملیات آفریقای شمالی» (North African Operation) نام دارد، دسترسی پیدا کنند. بازیکنان می‌توانند نسخه دمو Mission Alpha را امتحان کنند و در حالی که تلاش می‌کنند بریتانیایی‌ها را عقب بنشانند، فرماندهی نیروهای Deutsches Afrika Korps (به‌اختصار DAK) را بر عهده بگیرند.

بیشتر بخوانید: بازی Company of Heroes 3 برای کامپیوتر معرفی شد

بازی Company of Heroes 3 هم طرفداران و هم‌ افراد تازه آشنا شده با این سری را با بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین تجربه تک‌نفره در تاریخ این سری بازی آشنا خواهد کرد. Company of Heroes 3 چهار جناح قابل بازی و دو تجربه‌ی تک‌نفره منحصر‌به‌فرد را در قالب «کمپین پویا ایتالیایی» (Italian Dynamic Campaign) و «عملیات شمال آفریقا» (North African Operation) ارائه خواهد کرد.

با این حال، همان‌طور که گفته شد، افرادی که مشتاقانه می‌خواهند بازی Company of Heroes 3 را هر چه سریع‌تر تجربه کنند، لازم نیست لزوماً تا نوامبر صبر کنند. آن‌ها می‌توانند به سایت CompanyOfHeroes.com بروند و از طریق برنامه‌ی بازخوردی که استودیو سازنده‌ی بازی برای طرفداران در نظر گرفته و با نام CoH-Development شناخته می‌شود، به یکی از مأموریت‌های بخش «عملیات آفریقای شمالی» دسترسی پیدا کنند. این مأموریت آلفا از ۱۲ تا ۱۹ ژوئیه برای یک هفته در استیم به‌صورت رایگان قابل بازی خواهد بود.

در حالی که کمپین پویای ایتالیایی که قبلاً اعلام شده بود یک تجربه چند شاخه و باز را ارائه می‌دهد، عملیات شمال آفریقا یک تجربه تک‌نفره با طراحی کلاسیک‌تر و مبتنی بر روایت خواهد بود. انبوهی از مکانیک‌های مختلف و جدید میدان نبرد را در شمال آفریقا تغییر داده است، جایی که تانک‌سواری حملات هماهنگ شده سریعی را امکان‌پذیر می‌کند که می‌تواند باعث شود شما بر دشمن غلبه کنید. واحدهای قدرتمند ایتالیایی مانند مهندسان رزمی گواستاتوری و تانک سبک L6/40 را می‌توان در مأموریت آلفا فراخوانی کرد. بازیکنان همچنین می‌توانند از نوآوری‌های کلیدی و جدید در گیم‌پلی بازی مانند زره‌های جانبی، بازیابی وسیله‌ی نقلیه دشمن و یدک‌کشی وسایل نقلیه لذت ببرند که این ویژگی‌ها به شما امکان می‌دهد توپخانه‌های قدرتمند خود را مانند Flak 36 آلمانی و ۱۷-Pounder بریتانیایی تغییر موقعیت دهید.

همچنین اعلام شده است که افرادی که بازی را در سایت CompanyOfHeroes.com پیش‌خرید کنند، در زمان عرضه آیتم‌های فوق‌العاده‌ای را دریافت خواهند کرد. این بازی در ۱۷ نوامبر در استیم عرضه خواهد شد.

تریلر سینمایی جدیدی باز بازی برای معرفی کمپین افریقای شمالی منتشر شده است که می‌توانید آن را در ادامه ببینید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

نوشته تاریخ عرضه بازی Company of Heroes 3 مشخص شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala