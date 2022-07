شما به راحتی می‌توانید ساعت‌ها درگیر اتفاقات بین کهکشانی مس افکت شوید یا روزها را در تلاش برای کمک به یک کارآگاه در Disco Elysium سپری کنید. انعطاف‌پذیری سیستم‌های نقش‌آفرینی در طول سال‌ها راه خود را به بازی‌های تیراندازی آنلاین، مبارزه‌ای و حتی اکشن و ماجراجویی باز کرده‌اند و کم کم در حال مشاهده‌ی آن‌ها در بیشتر بازی‌ها هستیم. فارغ از مجموعه‌های مشهوری نظیر فاینال فانتزی، فال‌اوت، کینگدام هارتس، مانا، تیلز، دانجن اند دراگونز، الدر اسکرولز، فانتزی استار، دراگون کوئست و…، هر ساله بازی‌هایی در این سبک ساخته می‌شوند که آنگونه که باید دیده نمی‌شوند.

بنابراین در این مقاله به ۱۰ بازی نقش‌آفرینی برتر که از مجموعه‌های مشهور این ژانر نیستند، خواهیم پرداخت. گفتنی است که این فهرست شامل بازی‌های تک‌ نفره است و بازی‌های سبک MMO در آن قرار ندارند. از طرفی بازی‌هایی که تعدادی از المان‌های نقش‌آفرینی را جهت جذابیت بیشتر استفاده کرده‌اند نیز در لیست جایی نخواهد داشت.

تهیه کننده: Bandai Namco / سازنده: tri-Crescendo

سال انتشار: ۲۰۰۷

پلتفرم: PS3 ،Xbox 360

این بازی عجیب و غریب در سال ۲۰۰۷ در ژاپن و در سال ۲۰۰۸ در سراسر جهان منتشر شد و یکی از اولین بازی‌های نقش‌آفرینی پلی‌استیشن ۳ محسوب می‌شود. این اثر لحظات مرگ فردریک شوپن، آهنگساز مشهور لهستانی، را دنبال می‌کند که در حال دیدن رویایی خارق‌العاده است. مکان‌های مختلف بازی و جادوها بر اساس اصطلاحات موسیقی نامگذاری شده‌اند و مبارزات اگرچه گاهی اوقات تکراری می‌شوند اما در کل سرگرم‌کننده هستند. صداگذاری اغلب شخصیت‌ها نیز در نوع خود راضی‌کننده است. بازی ارزش تجربه را دارد زیرا آن را می‌توان با قیمت ارزان خریداری کرد.

تهیه کننده: Electronic Arts / سازنده: Big Huge Games ،۳۸ Studios

سال انتشار: ۲۰۱۲

پلتفرم: PS3 ،Xbox 360 ،PC

این بازی از آنجایی که دو ماه پس از اسکایریم عرضه شد، نتوانست آنگونه که باید بدرخشد. با این حال یک داستان فوق‌العاده عمیق برای درگیر شدن با آن و سطح بالایی از شخصی‌سازی شخصیت و کلاس را در اختیار شما قرار می‌دهد. ماموریت‌های بازی به حدی زیاد هستند که می توانید یک روز کامل را بدون انجام ماموریت‌های داستانی صرف ماموریت‌های فرعی کنید. بزرگترین مشکل این بازی این است که بسیار آسان است و از چالش زیادی برخوردار نیست. این به مرور زمان باعث شده تا بازی پس از مدتی خسته‌کننده شود.

تهیه کننده: Square Enix / سازنده: Jupiter

سال انتشار: ۲۰۰۷

پلتفرم:Nintendo DS

این بازی که در سال ۲۰۰۷ برای نینتندو دی‌اس منتشر شد، اثری با سبک گرافیکی منحصر‌به‌فرد و جلوه‌های صوتی عالی است. از طرفی با اینکه داستان بازی نیز در نوع خود یکی از بهترین داستان‌هایی که از کمپانی اسکوئر انیکس بیرون آمده، نبردها چندان جذاب نیستند زیرا تمام آن‌ها روی صفحه‌ی لمسی DS با قلم انجام می‌شوند. در واقع حملات مختلف به اعمال متفاوتی مانند ضربه زدن، کشیدن انگشت و کنترل حرکت توسط قلم نیاز دارند. همچنین اگرچه شما مستقیما همراهان خود را کنترل نمی‌کنید، اما اعمال شما بر آن‌ها تاثیر می‌گذارد. دلیل اصلی شناخته نشدن این بازی همین سیستم مبارزات است که بسیاری آن را دوست نداشتند. بازی هم اکنون روی اندروید و iOS نیز در دسترس است.

۷. Skies of Arcadia

تهیه کننده: Sega / سازنده: Overworks

سال انتشار: ۲۰۰۰

پلتفرم: Dreamcast

در Skies of Arcadia بازیکنان شخصیت وایز به عنوان یک دزد دریایی جوان و دوستانش را کنترل می‌کنند تا مانع از احیای امپراتوری والوآن شوند. بازی از سیستم‌های بازی نقش‌آفرینی سنتی ژاپنی مانند نبردهای نوبتی و امتیازات تجربه استفاده می‌کند، اما تمرکز بیشتری بر کاوش دارد و بازیکن با کشتی هوایی در فضایی سه‌بعدی پرواز می‌کند. تیم توسعه‌ی بازی شامل کارکنانی بود که در بازی‌هایی نظیر فانتزی استار و Sakura Wars مشارکت داشتند. بسیاری از این بازی به عنوان بهترین نقش‌آفرینی کنسول دریم‌کست یاد می‌کنند.

تهیه کننده: Sega / سازنده: Camelot

سال انتشار: ۱۹۹۳

پلتفرم: Sega Genesis

در بازی شما به عنوان شاگرد جادوگری به نام آسترال، شما و دوستانتان موضوعات مختلفی نظیر خواندن، نوشتن، مبارزه با شمشیر و غیره را مطالعه می‌کنید. با این حال هنگامی که کار شما در مدرسه به پایان رسیده، رویدادهای تاریکی در جزیره‌ی گرانس در حال وقوع هستند. دو جواهر مهم که راهی به تازیکی هستند به سرقت رفته و باعث شده‌اند که موجودی با قدرت فوق‌العاده آزاد شود. یافتن این جواهرات وظیفه‌ی شما و همراهانتان خواهد بود. گفتنی است که گیم‌پلی، داستان و جلوه‌های بصری به طور کلی راضی‌کننده کار شده‌اند. دیگر نسخه‌های این سری نیز ارزش تجربه کردن را دارند.