همان‌طور که قبلاً هم گفته شده بود، از این به بعد فهرست بازی‌های پلاس در دو مرحله اضافه خواهد شد. در واقع، یک‌بار در اوایل ماه فهرست بازی‌های ماهیانه سطح اسِنشال اضافه می‌شود و سپس در اواسط ماه فهرست بازی‌های دو سطح اکسترا و پریمیوم تغییر می‌کند.

در همین راستا، اوایل ماه اعلام شد که سه بازی Crash Bandicoot 4: It’s About Time، The Dark Pictures Anthology: Man of Medan و Arcadegeddon برای دارندگان سطح اول یعنی اسنشال و سطح‌های بالاتر برای پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ در دسترس خواهد بود.

اکنون نوبت اعلام بازی‌های دو سطح اکسترا و پریمیوم است که قرار است بازی‌های این دو سطح از ۱۹ ژوئیه در پلی‌استیشن پلاس قرار بگیرند. اولین بازی این ماه سطح اکسترا که چندی پیش در جریان رویداد State of Play پلی‌استیشن مشخص شده بود، بازی Stray است که قرار است در روز انتشارش در این سرویس اشتراکی قرار داده شود. شما در این اثر در نقش یک گربه بازی خواهید کرد.

علاوه بر آن بازی، اکنون مشخص شده است که بازی‌هایی نظیر فاینال فانتزی ۷ ریمیک اینترگرید، اونجرز، ۵ بازی اساسینز کرید و ۲ بازی از Saints Row از جمله بازی‌های دیگر پلی‌استیشن پلاس اکسترا برای ماه ژوئیه هستند.

از سری بازی اساسینز کرید، قرار است بازی‌های اساسینز کرید یونیتی، اساسینز کرید ۴: بلک فلگ، اساسینز کرید روگ ریمسترد، اساسینز کرید فریدام کرای و اساسینز کرید اتزیو کالکشن در این سرویس قرار بگیرند. در گذشته هم بازی اساسینز کرید والهالا در این سرویس قرار داده شده بود تا به این صورت طرفداران این سری بازی محبوب بتوانند مجموعه‌ای قابل‌توجه از بازی‌های این سری را در پلی‌استیشن پلاس مشاهده کنند.

از سری بازی Saint Row هم دو بازی Saints Row IV: Re-Elected و Saints Row Gat out of Hell منتشر خواهد شد. حضور نسخه‌ی نسل نهمی بازسازی بازی فاینال فانتزی ۷ به همراه بسته‌ی الحاقی‌اش هم برای طرفداران این مجموعه خبر بسیار خوشایندی است.

علاوه بر این‌ها، فهرست بازی‌های کلاسیکی که فقط برای دارندگان پلی‌استیشن پلاس پریمیوم در دسترس خواهد بود هم مشخص شده است. پلی‌استیشن برای ماه ژوئیه دو بازی Saints Row Gat out of Hell و LocoRoco Midnight Carnival از کنسول دستی پی‌اس‌پی را به این سطح از اشتراک پلاس اضافه کرده است.

در حالی که سطح اکسترا بسیار قدرتمند نشان داده، بالاترین سطح پلی‌استیشن پلاس یعنی سطح پریمیوم هنوز نتوانسته انتظارات طرفداران را در قبال عرضه‌ی بازی‌های کلاسیک بیشتر برآورده کند. هرچند، به احتمال زیاد به ‌مرور زمان پلی‌استیشن سطح پریمیوم را هم پربارتر خواهد کرد.

چندی پیش فهرست منتخبی از بازی‌های موجود در پلی‌استیشن اکسترا را منتشر کردیم که بتوانید راحت‌تر به سراغ بازی‌های موردعلاقه‌ی خود در این سرویس بروید.

شما در پایین می‌توانید فهرست کامل بازی‌های پلی‌استیشن پلاس اکسترا و پریمیوم را به تفکیک مشاهده کنید:

بازی‌های پلی‌استیشن پلاس اکسترا و پلی‌استیشن پلاس پریمیوم:

Stray – پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵

Final Fantasy 7 Remake Intergrade – پلی‌استیشن ۵

Marvel’s Avengers – پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵

Assassin’s Creed Unity – پلی‌استیشن ۴

Assassin’s Creed IV Black Flag – پلی‌استیشن ۴

Assassin’s Creed Rogue Remastered – پلی‌استیشن ۴

Assassin’s Creed Freedom Cry –پلی‌استیشن ۴

Assassin’s Creed: The Ezio Collection – پلی‌استیشن ۴

Saints Row IV: Re-Elected – پلی‌استیشن ۴

Saints Row Gat out of Hell – پلی‌استیشن ۴

Spirit of the North: Enhanced Edition – پلی‌استیشن ۵

Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure – پلی‌استیشن ۴

Jumanji The Video Game – پلی‌استیشن ۴

Paw Patrol on a Roll! – پلی‌استیشن ۴

ReadySet Heroes – پلی‌استیشن ۴

بازی‌های پلی‌استیشن پلاس پریمیوم:

No Heroes Allowed

LocoRoco Midnight Carnival

