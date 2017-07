Ghost Recon: Wildlands نیز با فروش ۳۱۱,۷۹۲ نسخه‌ای، دقیقاً پشت‌سر آن قرار دارد و دومین بازی پرفروش سال ۲۰۱۷ در بریتانیا لقب گرفت؛ در حالی که بعد از آن نیز Horizon: Zero Dawn با قرار گرفتن در رتبه ۱۷ کلی، لیست بازی‌های رایانه‌ای که در جمع ۲۰ محصول پرفروش سال بریتانیا قرار گرفتند را کامل […]

Ghost Recon: Wildlands نیز با فروش ۳۱۱,۷۹۲ نسخه‌ای، دقیقاً پشت‌سر آن قرار دارد و دومین بازی پرفروش سال ۲۰۱۷ در بریتانیا لقب گرفت؛ در حالی که بعد از آن نیز Horizon: Zero Dawn با قرار گرفتن در رتبه ۱۷ کلی، لیست بازی‌های رایانه‌ای که در جمع ۲۰ محصول پرفروش سال بریتانیا قرار گرفتند را کامل کرد.

از میان تمام عناوینی که تا به حال در بریتانیا در سال ۲۰۱۷ منتشر شده‌اند، یک عنوان وجود دارد که با وجود سن و سال بالایش و فاصله چند ساله از زمان انتشار آن، توانسته تسلط خود بر بازار بازی‌های رایانه‌ای در بریتانیا را حفظ کند. عنوان Grand Theft Auto 5 از ساخته‌های راکستار گیمز (Rockstar Games)، در سپتامبر سال ۲۰۱۳ منتشر شد و با وجود این که حدود ۴ سال از انتشار آن می‌گذرد، طبق آماری که توسط Gfk از انجمن‌های خرده‌فروشی محصولات سرگرمی در بریتانیا به دست آمده است، این بازی در حال حاضر پرفروش‌ترین بازی رایانه‌ای در این منطقه به شمار می‌رود. همینطور وبسایت Games Industry International نیز در این رابطه اعلام داشته است که این بازی جهان آزاد تا به حال ۳۳۴,۲۸۰ نسخه در این منطقه به فروش رسانده است.

جالب است که بدانید، برای ۱۳امین بار است که از نظر میزان فروش محصولات سرگرمی، آلبوم موسیقی Divide از Ed Sheeran در رتبه اول پرفروش‌ترین محصولات سرگرمی بریتانیا قرار می‌گیرد و بعد از آن نیز فیلم‌های سینمایی Rogue One و Fantastic Beasts And Where To Find Them به ترتیب با ۱,۱۸۰,۴۹۶ نسخه و ۱,۰۳۲,۵۲۵ نسخه فروش، در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. بعد از Grand Theft Auto 5 نیز عنوان Ghost Recon: Wildlands، با ۳۱۱,۷۹۲ نسخه فروش، در رتبه ۱۴ کلی و دوم بازی‌های رایانه‌ای قرار گرفت.

از دیگر بازی‌هایی که در لیست پرفروش‌ترین محصولات سرگرمی بریتانیا قرار گرفتند، می‌توان به Horizon: Zero Dawn اشاره کرد که با ۲۸۶,۵۳۸ نسخه فروش در رتبه ۱۷ کلی قرار گرفت. اگرچه ممکن است عجیب به نظر برسد اما باید این نکته را به خاطر داشته باشید که بازار محصولات سرگرمی بریتانیا جایی است که در آن بازی‌هایی مانند FIFA به مدت چندین ماه در بین پرفروش‌ترین محصولات باقی می‌مانند اما بعد از مدتی به دلیل نزدیک بودن نسخه جدید به زمان انتشار، فروششان به میزان چشم‌گیری کاهش پیدا می‌کند. اما چیزی که جالب به نظر می‌رسد این است که انتشار Red Dead Redemption 2، که قرار است بخش انلاین بزرگی هم داشته باشد، این بازی چطور می‌تواند بر بازار محصولات سرگرمی بریتانیا و کل دنیا تاثیر گذار باشد. آیا این بازی می‌تواند به دوران حکم‌رانی Grand Theft Auto 5 پایان دهد یا خیر؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

اما در ادامه این خبر می‌توانید لیست ۲۰ مورد از پرفروش‌ترین محصولات سرگرمی بریتانیا در سال ۲۰۱۷ را مشاهده کنید و ببینید کدام محصول تا اینجا توانسته پرفروش‌ترین محصول سرگرمی بریتانیا شناخته شود.

رتبه تعداد واحد به فروش رفته ۱ ۲,۰۶۴,۹۶۶ Divide – Ed Sheeran (آلبوم موسیقی) ۲ ۱,۱۸۰,۴۹۶ Rogue One – A Star Wars Story (محصول ویدئویی) ۳ ۱,۰۳۲,۵۲۵ Fantastic Beasts And Where To Find Them (محصول ویدئویی) ۴ ۹۳۶,۰۶۴ Bridge Jones’s Baby (محصول ویدئویی) ۵ ۷۱۴,۶۹۸ Moana (محصول ویدئویی) ۶ ۶۹۴,۱۹۴ Human – Rag ‘n’ None Man (آلبوم موسیقی) ۷ ۶۵۷,۷۶۰ Trolls (محصول ویدئویی) ۸ ۵۳۰,۲۹۰ Now That’s What I Call Music 96 (آلبوم موسیقی) ۹ ۵۱۰,۷۱۱ Doctor Strange (محصول ویدئویی) ۱۰ ۴۸۹,۶۷۲ Sing (محصول ویدئویی) ۱۱ ۳۹۷,۶۱۹ The Girl On The Train (محصول ویدئویی) ۱۲ ۳۵۲,۱۹۹ Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children (محصول ویدئویی) ۱۳ ۳۳۴,۲۸۰ Grand Theft Auto V (بازی رایانه‌ای) ۱۴ ۳۱۱,۷۹۲ Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands (بازی رایانه‌ای) ۱۵ ۲۹۴,۴۵۶ La La Land (محصول ویدئویی) ۱۶ ۲۹۴,۱۷۱ Arrival (محصول ویدئویی) ۱۷ ۲۸۶,۵۳۸ Horizon Zero Dawn (بازی رایانه‌ای) ۱۸ ۲۷۱,۳۸۸ Inferno (محصول ویدئویی) ۱۹ ۲۶۸,۸۸۸ Jack Reacher: Never Go Back ۲۰ ۲۵۹,۸۹۲ T2 – Trainspotting

منبع متن: gamefa