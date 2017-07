از سیزن پس بازی Wolfenstein II: The New Colossus رونمایی شد

عنوان جدید شرکت Bethesda یعنی Wolfenstein II دارای یک سیزن پس خواهد بود. این سیزن پس که توسط استودیو MachineGames با نام The Freedom Chronicles رونمایی شده است، دارای ۴ بسته‌ی الحاقی است و شامل ۳ شخصیت قابل بازی و مراحل مخصوص آن‌ها است. به گفته‌ی بتسدا زمانی که شخصیت اصلی بازی، BJ Blazkowicz، مشغول […]

عنوان جدید شرکت Bethesda یعنی Wolfenstein II دارای یک سیزن پس خواهد بود. این سیزن پس که توسط استودیو MachineGames با نام The Freedom Chronicles رونمایی شده است، دارای ۴ بسته‌ی الحاقی است و شامل ۳ شخصیت قابل بازی و مراحل مخصوص آن‌ها است. به گفته‌ی بتسدا زمانی که شخصیت اصلی بازی، BJ Blazkowicz، مشغول به تشکیل انقلاب در ایالات متحده است در این بسته‌های الحاقی بازیبازان در نقش دیگر آزادی خواهان قرار می‌گیرند و ماجرا‌های پیش رو آن‌ها را تجربه می‌کنند.

یکی از بسته‌های الحاقی که The Adventures of Gunslinger Joe نام دارد، ماجرای یک بازیکن حرفه‌ای سابق را بیان می‌کند. وی باید از سیل عظیم نازی‌ها عبور کند و راه خود را میان خرابه‌های شهر شیکاگو هموار کند.

بسته‌ی الحاقی دیگر The Diaries of Agent Silent Death نام دارد و حول یک مامور آدم‌کش سابق سازمان اطلاعاتی OSS جریان دارد. Jessica Valiant باید به پناهگاه نازی‌ها در کالیفرنیا نفوذ کند و از اسرار آن‌ها در مورد عملیات San Andreas پرده بردارد.

بسته‌ی الحاقی سوم The Amazing Deeds of Captain Wilkins نام دارد و شخصیت اصلی آن یک قهرمان جنگی آمریکایی به نام Gerald Wilkins می‌باشد. او در راه آلاسکا است که توسط نیرو‌های نازی به اشغال در آمده. ماموریت وی این است که عملیات Black Sun نازی‌ها را خنثی کند.

تمام این بسته‌های الحاقی در سیزن پس بازی که ۲۴٫۹۹ دلار قیمت دارد، قابل دسترسی هستند و قابلیت خرید هرکدام به صورت جدا نیز وجود دارد. هنوز ترتیب انتشار این بسته‌های الحاقی و قیمت آن‌ها برای خرید جدا مشخص نیست و شرکت بستدا اعلام کرد قیمت، تصاویر و جزئیات گیم پلی آن‌ها به زودی منتشر خواهد شد.

محتوای اضافه دیگر این بازی که در سیزن پس بازی وجود دارد و با پیش‌خرید نیز در دسترس قرار می‌گیرد ماموریتی با نام Episode Zero می‌باشد که پیش زمینه و اطلاعاتی از سه شخصیتی که در بالا ذکر شد به بازیباز می‌دهد. لازم به ذکر است Episode Zero به صورت خرید جدا از سیزن پس در دسترس قرار نخواهد گرفت.

Wolfenstein II: The New Colossus ادامه‌ی نسخه‌ی قبلی یعنی Wolfenstein: The New Order می‌باشد که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد. این عنوان برای انتشار در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷ و پلتفرم‌های مقصد ایکس باکس وان، پلی استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی برنامه ریزی شده است.

منبع متن: gamefa