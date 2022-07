از نکات مهم این موضوع، قابلیت گفت و گوی بدون محدودیت است. به این معنا که مهم نیست دوست شما روی کامپیوتر، موبایل یا ایکس‌باکس دیگری باشد، شما می‌توانید با همه به راحتی صحبت کنید. در حال حاضر این به روزرسانی برای افراد محدودی در دسترس است. به زودی کاربران بیشتری نیز به آن دسترسی خواهند داشت.

برای استفاده از گفت و گوی صوتی دیسکورد شما باید هر دو اکانت ایکس‌باکس و دیسکورد را به هم متصل کنید. برای اینکار در قسمت راهنمایی (Guide) وارد شده و گزینه Parties and Chat را انتخاب کنید. سپس روی قسمت Try Discord Voice on Xbox کلیک کرده و یک کیو آر کد (QR Code) برای شما نمایان می‌شود. آن را با گوشی موبایل خود در برنامه دیسکورد اسکن کرده تا هر دو اکانت را به هم متصل کنید. اگر قبلاً این کار را انجام داده‌اید نیاز است تا دوباره این اتصال را برقرار کنید.

زمانی که این اتصال برقرار شد شما به راحتی می‌توانید وارد گروه یا چنل مخصوص خود شده و از آن لذت ببرید. تجربه دیسکورد ایکس باکس شباهت زیادی به نسخه دسکتاپ دارد و به همین دلیل شما گیج نخواهید شد.

با توجه به اینکار ایکس‌باکس تجربه عناوینی مثل هیلو اینفینیت (Halo Infinite) که قابلیت کراس پلی (Cross Play) دارند، بسیار جالب‌تر خواهد شد. حال شما می‌توانید با کمک دوستانتان روی کامپیوتر دشمنان خود را شکست دهید. از طرفی جامعه دیسکورد بسیار گسترده است و دسترسی آسان به گفت و گوی صوتی برای این برنامه الزامی است. حال مایکروسافت این قابلیت را در اختیار کاربران گذاشته است.

منبع: Gematsu.com

نوشته چت صوتی دیسکورد به کنسول‌های ایکس‌باکس اضافه شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala