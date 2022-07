محیط‌های مختلفی را می‌توان در هر بازی ویدیویی یافت. از فضاهای بسته مانند فاضلاب‌ها و عمارت‌های تنگ و تاریک بازی‌های ترسناک گرفته تا اکوسیستم‌های وسیع و سیاراتی که در نقش‌آفرینی‌های مدرن آن‌ها را به وفور مشاهده می‌کنیم، همگی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بازیکن را تا حد امکان در داستان و جهان خود غوطه‌ور کنند. صحرا و بیابان‌ها نیز به دلیل شرایط خاص خود، یکی از مناطق جذاب برای استفاده در بازی‌ها هستند.



فهرست را با اولین مورد از مکان‌های الهام گرفته شده از بیابان‌های دنیای واقعی شروع می‌کنیم. در زندگی واقعی، ربع الخالی یکی از بزرگترین بیابان‌های جهان است که یک سوم جنوبی شبه جزیره‌ی عربستان را در بر می‌گیرد. این صحرا با مقیاسی شگفت‌انگیز در آنچارد ۳ قرار داده شده است. گرافیک بسیار زیبا است و این بیابان را به یکی از نمادین‌ترین مکان‌های سری آنچارتد تبدیل کرده است. در بازی پس از یک صحنه‌ی اکشن هیجان‌انگیز و سقوط هواپیما، نیتن دریک گرفتار در بیابان به دنبال آب و نقشه است.

بدون هیچ چاره‌ای، او تصمیم می‌گیرد در بیابان سرگردان شود و بی انتها در روز و شب قدم بزند؛ جایی که گرمای شدید باعث توهم او می‌شود. او همچنین چاهی را پیدا می‌کند که کاملا خالی است. بدتر از همه، مشخص می‌شود که او تمام مدت دور سر خود چرخیده است تا اینکه سرانجام موفق می‌شود یک آبادی را پیدا کند. دریک همچنین از طریق توهماتش بخش‌هایی از شعر The Wasteland را می‌شنود، که فوق العاده با جو بازی در ان لحظه هماهنگ است. به طور کلی بازی به خوبی محیط صحرا را به تصویر می‌کشد و شما واقعا احساس می‌کنید که بخشی از جهان هستید و خستگی دریک را حس خواهید کرد. گفتنی است که رد دد ریدمپشن نیز بخش‌هایی از بیابان‌های مکزیک را نمایش می‌دهد که در نوع خود فوق‌العاده هستند.

سری فاینال فانتزی میزبان مناطق مختلف به طور خاص، بیابان‌های جذابی است. با این حال بهترین صحرای این سری در فاینال فانتزی ۱۲ ظاهر می‌شود. مناطق مختلف دالماسکا بسیار وسیع هستند و میزبان میلیون ها کاکتوئید، رودخانه‌ای زیبا، هزارتویی از تونل‌ها و دایناسورهای قاتل، دشت‌های وسیع که با آمدن باران به باتلاق تبدیل می‌شوند، گرگ‌ها، خانه‌ی قبایل شرور، ماهی‌های پرنده و بیابانی هستند که در آن یک قدم در مکان اشتباه شما را می‌کشد. اتفاقات زیادی در این نقاط جریان است و مقطعا برای بازیکن خاطره‌انگیز است.

با اینکه این مناطق بسیار عظیم و پرجزئیات هستند و شاید برایتان سوال پیش آید که چرا در جایگاه بهتری قرار نگرفته‌اند، با این حال می‌توان گفت که اگرچه نبردهای جذابی در بالای صحرا اتفاق می‌افتد، اما این مکان‌ آنقدر وسیع است که بازیکن به راحتی خسته می‌شود. از دیگر مکان‌های جذاب سری فاینال فانتزی می‌توان به جزیره‌ی بیکانل نسخه‌ی دهم، قلعه‌ی فیگارو نسخه‌ی ششم و زندان کرل در فاینال فانتزی ۷ اشاره کرد.

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های بیابان‌ها این است که وقتی وارد آن‌ها می‌شوید، مسیریابی بسیار دشوار است مگر اینکه قطب‌نما، نقشه یا راهنما داشته باشید. تعداد کمی از بازی‌ها دارای بیابان‌هایی مانند این هستند. فاینال فانتزی ۷ و پیپر ماریو هر دو دارای بیابان‌هایی هستند که در آن یک بازیکن معمولی می‌تواند کمی گم شود یا حداقل مسیری را که طی کرده‌ است، فراموش کند. با این حال، در هر دوی این مثال‌ها چندان چالش زیادی وجود ندارد زیرا می‌توانید پس از مدتی گشت زدن، مسیر نجات را پیدا کنید.

بیابان King’s Quest V که به سادگی نقشه‌ی کویر شناخته می‌شود، می‌تواند شما را بکشد. این بازی، اولین اثر در این سری است که یک ماجراجویی در سبک اشاره و کلیک را ارائه می‌دهد. بیابان در این بازی به قدری بزرگ است که باید خودتان نقشه‌ی آن را ترسیم کنید و به قدری عجیب و غریب است که بازیکن می تواند به راحتی مسیر خود را از دست بدهد. در واقع بازیکنان به جای حل یک معما یا ساختن یک وسیله‌ی جادویی با ترکیب چند آیتم تصادفی که در بازی‌های کینگز کوئست عادی بود، مجبور بودند از تهدید واقعی یک بیابان قاتل عبور کنند. جالب است بدانید که یک مجله‌ی بازی در زمان عرضه بازی را به خاطر گرافیک، صداگذاری و ارزش تکرار بالای آن تحسین کرد، اما به انتقاد از نقشه‌ی عظیم بیابان پرداخت.

احتمالا بیشتر شما پای خود را یک تکه لگو گذاشته‌اید یا درد خوردن انگشت پا به لبه‌ی مبل را تجربه کرده‌اید. قطعا این تجربیات به شدت عذاب‌آور است و بدون شک آواتارهای بازی گلدن سان نیز احساسی مشابه را تجربه می‌کنند. صحرای لامکان، طبق افسانه های درون بازی، زمانی یک مسیر مهم برای بازرگانان تجارت ابریشم بوده است. با این حال رها شدن سنگ‌های شیطانی Psynergy در این بیابان، باعث شد تا گرمای شن‌ها به حدی افزایش یابد که حرکت در آن غیرممکن شود. خوشبختانه شخصیت‌های بازی، ظاهرا چندان عادی نیستند و به همین دلیل می‌توانند از صحرا عبور کنند.

کویر لامکان به دو دلیل خاص است. اولا مکانیزم‌های گیم‌پلی خاصی را شامل می‌شود. به عنوان مثال اگر روی شن و ماسه هستید، نواری پر می‌شود که پس از پر شدن، منجر به از دست دادن سلامتی (HP) می‌شود و ثانیا این ناحیه‌ای است که بازیکن را ملزم می‌کند تا به دقت به توانایی خاصی برای آشکار کردن واحه یا آبادی‌ها توجه کند. این مناطق برای عبور ایمن از بیابان ضروری هستند.

موتاویا که با نام موتا نیز شناخته می‌شود، در چندین بازی سری فانتزی استار حضور دارد. موتاویا سیاره‌ای از بیابان‌های خشک است و بنادر فضایی، روستاها، شیرمورچه‌ها و مسافران سرگردان از ویژگی‌های این سیاره هستند. با این حال، ویژگی‌های مختلف این سیاره در بازی‌های مختلف تغییر کرده و بعضا شامل فضای سبز و اقیانوس‌ها نیز می‌شود، به حدی که نمی‌توانید تشخیص دهید که حتی بیابان‌ها در این سیاره وجود دارند. با این حال در هزاره‌ی سوم داستان سری متوجه می‌شویم که این سیاره بار دیگر به سرزمینی بایر تبدیل شده است و تنها اقیانوس‌های آن باقی مانده‌اند.

قطعا در سه هزار سال اتفاقات زیادی افتاده که جای بحث دارد اما این چیزی است که این سیاره را خاص می‌کند. در واقع در بازی‌های مختلف یک سری به ندرت شاهد چنین تغییرات عظیمی بین مناطق آن هستیم. علاوه‌بر این، برخلاف دنیای فیلگایا در Wild Arms، بدیهی است که این جهان در وهله‌ی اول یک بیابان محسوب می‌شود و از این نظر منحصربه‌فرد است.



۵. صحرای مرگ (Desert of Death) / بازی Breath of Fire 3

مطمئنا بسیاری از افراد گرمای شدید کویرها را تا سر حد مرگ تجربه نکرده‌اند، با این حال اگر اثری وجود داشته باشد که بتواند این احساس را در بازیکن ایجاد کند، قطعا نام آن بازی Breath of Fire 3 با مکانی به نام صحرای مرگ خواهد بود. بیابان مرگ یک مکان تهدیدآمیز و خطرناک است و بازیکن باید از آن عبور کند تا به یک آبادی برسد. با این حال از آنجایی که در کویر هستید، باید از گرمای روز دوری کنید و بنابراین بازیکن نه تنها باید در شب سفر کند تا از سوختگی گوشت شخصیت خود جلوگیری کند، بلکه باید تا حد امکان در آب صرفه جویی کند.



شما همچنین باید ستاره‌ها را دنبال کنید تا راه خود پیدا کنید و در کنار اینکه یکی از افراد شما دچار گرمازدگی می‌شود، باید با یک غول در میانه‌ی راه مبارزه کنید. چیزی که این مکان را متمایز می‌کند این است که بر خلاف بسیاری از بیابان‌ها در بازی‌های نقش‌آفرینی دیگر، از مکانیک‌های گیم‌پلی منحصر‍به‌فرد و واقع گرایانه‌ای برخوردار است که برای همیشه در ذهن بازیکن می‌ماند. بازی شما را مجبور می‌کند تا به هر قدمی که برمی‌دارید فکر کنید، زیرا یک حرکت اشتباه می‌تواند شما را مجبور به شروع دوباره‌ی بازی کند.

هر کسی که کتاب «جاده» اثر کورمک مک‌کارتی را مطالعه کرده باشد، احتمالا می‌توان درک کند که آخرالزمان حتی در یک کشور فوق پیشرفته و مرفه می‌تواند آن را در معرض فقر، گرسنگی و خشونت قرار دهد. با این حال شاید آینده‌ی احتمالی و وحشتناکی که در قالب جهان فال‌اوت در انتظار ما است، نمونه‌ای عالی از چیزی است که کسی رخ دادن آن را نمی‌خواهد.

سرزمین موهاوی در فال‌اوت نیو وگاس، بخش بزرگی از ایالت‌های کالیفرنیا، نوادا، یوتا و آریزونا را در بر می‌گیرد. در بازی بازیکن در قالب یک پیک در شهر نیو وگاس قرار می‌گیرد که توسط یک اوباش به نام بنی مورد حمله قرار گرفته است. پس از نجات، باید برای انتقام به دنبال بنی روید اما عبور از از سرزمین موهاوی که توسط جنگ ویران شده است، از ملزومات آن است. این منطقه اگرچه در مقایسه با سایر مناطق ایالات متحده آسیب زیادی ندیده اما پر از چندین گروه متخاصم و حتی هیولاهای ترسناک است. همانطور که گفته شد، این منطقه از بسیاری از تشعشعات هسته‌ای جان سالم به در برده و به همین دلیل زنده است. حیوانات هنوز در آنجا زند‌گی می‌کنند و آب سالم وجود دارد. این سرزمین یک تصویر خوشایند از دنیای پس از جنگ هسته‌ای است و در سری فال‌اوت بسیار نمادین است.