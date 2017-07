تصمیمات بازیکن در Wolfenstein: The New Order در Wolfenstein 2 نیز تاثیرگذار خواهد بود

کارگردان Wolfenstein 2: The New Colossus اعلام کرده است که تصمیمات شما در نسخه‌ی قبلی یعنی The New Order، در این بازی جدید نقش دارند. جهت کسب جزئیات بیشتر در ادامه همراه گیمفا باشید. اسپویل: در اوایل بازی Wolfenstein: The New Order، دو خط زمانی روبه‌روی شما قرار می‌گیرند که باید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. […]

کارگردان Wolfenstein 2: The New Colossus اعلام کرده است که تصمیمات شما در نسخه‌ی قبلی یعنی The New Order، در این بازی جدید نقش دارند. جهت کسب جزئیات بیشتر در ادامه همراه گیمفا باشید.

اسپویل: در اوایل بازی Wolfenstein: The New Order، دو خط زمانی روبه‌روی شما قرار می‌گیرند که باید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. هر کدام از این خطوط زمانی، تعیین می‌کنند که چه شخصیت‌هایی زنده بمانند و همچنین چه مراحلی باید به اتمام برسند.

طبق گفته‌ی کارگردان Wolfenstein 2: The New Colossus یعنی Jens Matthies در مصاحبه با گیم‌اینفورمر، در ابتدای این عنوان و قبل از آغاز آن نیز باید یکی از دو خط زمانیِ The New Order را انتخاب نمایید که در روند بازی تاثیر می‌گذارند، البته هنوز مشخص نیست که این تصمیمات تا چه حد تاثیرگذار و مهم هستند.

از جدیدترین اخبار مرتبط با Wolfenstein 2: The New Colossus، می‌توان به معرفی سیزن پس و انتشار تریلر جدیدی از آن اشاره کرد. همچنین، اخیراً بتسدا تایید نموده که این عنوان با رزولوشن ۴K برروی ایکس‌باکس وان ایکس اجرا می‌شود و از کتاب هنری ۱۸۴ صفحه‌ای آن نیز رونمایی کرده است.

Wolfenstein 2: The New Colossus که توسط مشین گیمز (MachineGames) در دست توسعه قرار دارد، در ۲۷ اُکتبر مصادف با ۵ آبان برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه می‌گردد.

منبع متن: gamefa