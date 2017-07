استودیوی Sledgehammer Games بتازگی اطلاعات جدیدی از کلاس‌های موجود در عنوان Call of Duty: WWII را به اشتراک گذاشت. عنوان Call of Duty: WWII جدیدترین نسخه از سری Call of Duty است که توسط استودیوی Sledgehammer Games در دست ساخت قرار دارد. این عنوان قرار است بزودی وارد فاز بتا شود، و امروز تیم سازنده جزئیات بیشتری را در مورد […]

عنوان Call of Duty: WWII جدیدترین نسخه از سری Call of Duty است که توسط استودیوی Sledgehammer Games در دست ساخت قرار دارد. این عنوان قرار است بزودی وارد فاز بتا شود، و امروز تیم سازنده جزئیات بیشتری را در مورد ویژگی‌هایی که کاربران در ماه آینده می‌توانند انتظارش را داشته باشند، ارائه کرده است. آقای مَکِنزی بیتس (MacKenzie Bates) طراح سیستم بخش چندنفره استودیوی Sledgehammer Games طی پستی در وبلاگ پلی‌استیشن، اطلاعاتی را در مورد سیستم کلاس‌بندی عنوان Call of Duty: WWII به اشتراک گذاشت. در بازی پنج کلاس/ واحد مختلف با ویژگی‌های منحصر بفرد وجود دارد که این تقسیم بندی سبب شده تا کاراکترها در موقعیت‌های متفاوت موثرتر واقع شوند. در ادامه تمامی کلاس‌ها، بهمراه ویژگی‌های هریک از آن‌ها لیست شده‌اند:

واحد زره‌پوش (Armored Division): تخصص اصلی این واحد تدارک تجهیزات تهاجم/ حمله است، تا فضای بیشتری در اختیار سایر اعضای تیم قرار دهند. تیربار آن‌ها اهداف زرهی ضعیف دشمن را از بین می‌برد، در عین حال نیز زره‌شان آن‌ها را از مواد منفجره، تجهیزات پیشرفته و شعله افکن‌ها محافظت می‌نماید. زمانی که به قدرت تخریب بیشتری نیاز دارید، نارنجک‌های ضدتانک آن‌ها بهترین انتخاب برای شما خواهند بود.

مهارت‌های کلاس – تیربار (LMG Bipod III): با قرار دادن تیربار بر لبه‌ دیوارها از خاک خود دفاع نمائید، و یا در حالت درازکش از اسلحه خود استفاده کنید تا با اینکار سبب کاهش لگد تیربار شوید.

آموزش‌های کلاس – زره‌پوش (Armored III): به سبب زرهی که دارند آسیب کمتری در برابر شعله افکن‌ها و مواد منفجره متحمل می‌شوند.



واحد کوهستان (Mountain Division): تخصص آن‌ها ناشناس ماندن است. این کلاس برای انجام ماموریت‌های مخفیانه بسیار مناسب است. آن‌ها به اسلحه تک‌تیرانداز مجهز شده و ترجیح می‌دهند که از فاصله زیاد کار خود را انجام دهند، آن‌ها صبورانه منتظر لحظه‌ای طلایی هستند. اگر موقعیت‌شان لو برود، با استفاده از نارنجک‌های دودزا و مین‌های S-Mine 44 (ملقب به Bouncing Betty) برای خود فرصتی جهت فرار یا انتقام مهیا می‌کنند.

مهارت‌های کلاس – تک‌تیرانداز ماهر (Sniper Sharpshooter III): محیط اطراف را مسدود کنید و با نگه‌داشتن نفس سبب تقویت نشانه‌گیری خود شوید.

آموزش‌های کلاس – کوهستان (Mountain III): از دید هواپیماهای شناسایی دشمن مخفی هستند. پنهان از دید چشم بازیکنان. حرکت آن‌ها نیز صدای کمتری تولید می‌کند.



واحد هوابرد (Airborne Division): این واحد معمولا اولین نفراتی هستند که بوسلیه چترهای نجات وارد میادین نبرد می‌شوند. مجهز به اسلحه نیمه‌ اتوماتیک هستند. این جنگاوران خط مقدم، متخصص در تسخیر و محافظت از مواضع دشمن تا زمانی که نیروهای مسلح زرهی از راه برسند، هستند.

مهارت‌های کلاس – اسلحه نیمه اتوماتیک (SMG Suppressor III): نور دهانه اسلحه خود را پنهان می‌کنند تا از لو رفتن موقعیت خود در نقشه (mini map) دشمن جلوگیری کنند، اما اینکار سبب کاهش برد اسلحه‌شان خواهد شد.

آموزش‌های کلاس – هوابرد (Airborne III): مدت زمان بیشتری می‌دوند. سرعت دویدن بیشتری دارند. سریع‌تر از روی موانع عبور می‌کنند.



واحد کشف و تفحص (Expeditionary Division): مجهز به مواد منفجره و تجهیزات تاکتیکی هستند. تخصص آن‌ها در خرابکاری، نفوذ و نبردهای نزدیک است. مهارت ویژه این واحد استفاده از مهمات آتش‌زا برای شات‌گان‌هایشان است تا دشمنان خود را به آتش بکشند.

مهارت‌های کلاس – مهمات آتش‌زای شات‌گان (Shotgun Incendiary Shells III): تیرهایی که سبب آتش‌گیری دشمنان می‌شود.

آموزش‌های کلاس – کشف و تفحص (Expeditionary III): تجهیزات مرگبار و تاکتیکی انتخاب کنید. هنگامی که درحال دویدن هستید تجهیزات را سریع‌تر پخش نمائید. از دشمنانی که مرده‌اند تجهیزات جمع‌آوری کنید.



واحد پیاده‌نظام (Infantry Division): متخصصین نبرد پیاده‌نظام‌ها هستند. واحد آن‌ها هدف تیراندازی را مشخص می‌کنند و خیلی به ندرت پیش می‌آید که تیرشان خطا برود. تخصص این واحد در بکارگیری سرنیزه سبب شده تا آن‌ها در هر بُردی خطرناک باشند.

مهارت‌های کلاس – سرنیزه (Rifle Bayonet III): تخصص این واحد در بکارگیری سرنیزه سبب شده تا آن‌ها در هر بُردی خطرناک باشند.

آموزش‌های کلاس – پیاده‌نظام (Infantry III): تجهیزات بیشتر برروی اسلحه اصلی خود دارند. خشاب اضافی. در هنگام نشانه‌گیری سریع‌تر حرکت می‌کنند.

فاز اول بتای بخش چندنفره این عنوان قرار است تنها برای پلی‌استیشن ۴ از تاریخ ۲۵ الی ۲۸ آگوست (۳ الی ۶ شهریور) اجرا شود. فاز دوم بتای بازی نیز از تاریخ ۱ الی ۴ سپتامبر (۱۰ الی ۱۳ شهریور) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در دسترس قرار خواهد گرفت. فعلا خبری از نسخه بتای رایانه‌های شخصی نیست!

عنوان Call of Duty: WW2 قرار است در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۷ (۱۲ آبان ۱۳۹۶) برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شود.

منبع متن: gamefa