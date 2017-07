The Lost Legacy یک بازی تجاری و تکامل یافته جدید از سری Uncharted است که بعد از یک سال از عرضه نسخه چهارم منتشر می‌شود و آن نسخه قرار بود پایانی برای این فرانچایز باشد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamingbolt، حال به‌نظر می‌رسد دیدگاه Naughty Dog تغییر کرده و می‌گویند Lost Legacy می‌تواند شروعی بر ساخت نسخه‌های فرعی سری Uncharted باشد. جاش شرر، یکی از نویسندگان استودیوی Naughty Dog، طی مصاحبه خود با VentureBeat گفت:

"ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم. یک مورد جالب در رابطه با نسل فعلی و کلا چنین ژانری، این است که ما ایده‌ای از کل دنیایی از جنایتکاران، دزدان، شکارچیان گنج و تمام کارهایی که آن‌ها برای خود و علیه همدیگر انجام می‌دهند طرح کردیم و درگیر آن شدیم. پتانسیل ساخت بازی‌های فرعی برای این ایده وجود دارد اما فعلا برروی انتشار Lost Legacy تمرکز می‌کنیم و سپس به سوی The Last of Us Part II خواهیم رفت. برنامه‌ای فراتر از این موضوع موجود نیست."

خوب است که این موضوع را بدانیم اما می‌توان انتظار داشت نسخه‌ جدیدی برای سری Uncharted پس از پایان The Last of Us Part II معرفی شود که Chole و Nadine یا Sam و Sully شخصیت‌های اصلی آن باشند و شاید بازی برای کنسول PS5 در نظر گرفته شود. فعلا Lost Legacy تا 31 مرداد عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame