از تاریخ ۲۷ جولای ۲۰۱۷ مشترکین گلد می‌توانند عنوان Diablo III: Reaper of Souls Ultimate Evil Edition را برای مدت محدودی به رایگان دریافت کنند. این عنوان تا تاریخ دوشنبه ۳۱ جولای و ساعت ۲۳:۲۹ دقیقه به وقت تهران رایگان می‌باشد.

اشتراک ایکس باکس لایو گلد برای دریافت این عنوان ضروری می‌باشد. بازیبازان می‌توانند بعد از تجربه‌ی آن، آخرین نسخه‌ی منتشر شده از بازی یعنی Diablo 3: Eternal Collection را با ۳۵% تخفیف خریداری کنند. لازم به ذکر است تمامی دستاورد‌ها و اچیومنت‌هایی که از نسخه‌ی رایگان کسب شده، به بازی اصلی نیز منتقل می‌شود.

Diablo III: Reaper of Souls ‘Ultimate Evil Edition’ شامل بازی اصلی و بسته‌ی الحاقی the Reaper of Souls می‌شود. تجربه این عنوان رایگان به صورت تک نفره و چند نفره امکان پذیر است.

