10 بازی برتر XBOX که باید بر روی XBOX ONE تجربه کنید

"به قلم Lewis Packwood از kotaku"

مایکروسافت در E3 سال 2017 اعلام کرد که بازی‌های XBOX Original بزودی قابلیت بازی بر XBOX ONE را پیدا خواهند کرد. همانند بازی‌های XBOX 360، قرار است یک به یکِ بازی‌های نخستین کنسول مایکروسافت بر روی XBOX ONE در دسترس قرار گیرند و فیل اسپنسر هم حرف خود مبنی بر بهتر بودن و روان‌تر اجرا شدن بازی‌ها بر روی ONE را تکرار نمود.

اما شاید برای بسیاری از دارندگان XBOX ONE سوال باشد که کدام یک از بازی‌های قدیمی ارزش تجربه دارند؟ در اینجا لیستی از 10 بازی منحصر بفرد و جذاب XBOX Original به حضورتان معرفی می‌شود، این بازی‌ها یا انحصاری هستند و یا به ندرت از آنها الگوبرداری شده‌‌اند، به همین دلیل اکنون نیز می‌توانند گزینه‌های جالبی برای تجربه باشند.

همچنین قبل از اینکه شما بپرسید باید بگویم Halo و Phantum Dust بعلت ریمستر شدن بر رویXBOX ONE در این لیست وجود ندارند. دوستان پردیسی با ما همراه باشید ...

Crimson Skies: High Road to Revenge

این بازی در شبکه Live پیشرو بود و خوشبختانه خصوصیات مولتی‌پلیر آنلاین آن در ONE تکرار خواهد شد. ولی جدای از تجربه‌ی آنلاین فوق‌العاده‌اش، اصلی‌ترین دلیل خوب بودن این بازی، کلیت و شمایل آن است. در سال 1930، ایالات متحده به کشورهای مختلف تقسیم شده و دزدان هوایی با هواپیماهای تقویت شده و جنگ‌افزارهای سنگین بر آسمان‌ها فرمانروایی می‌کنند. ساقط کردن کشتی‌های هوایی عظیم و مجهز به ضدهوایی و شیرجه رفتن در درون غارهای بزرگ زیرزمینی دزدان به همان اندازه که در جملات بنظر می‌آید، جذاب است. Crimson Skies را به کسانی که جنون سرعت و اکشن دارند، توصیه می‌کنیم.

Jade Empire

Bioware قبل از مس افکت چه می‌کرد؟ خب، سوال خوبیست! برای شروع آن‌ها این نقش‌آفرینی بی‌همتا را ساختند که در آن هنرهای رزمی جایگزین لیزر و سلاح‌های پیشرفته شده بود. واقعا تصمیم‌گیری برای انتخاب میان Jade Empire و Star Wars: Knights of the Old Republic برای این لیست سخت بود. هردوی این بازی‌ها عالی بودند. ولی KOTOR تبدیل به یک سری بازی شد، اما متاسفانه Jade Empire تقریبا به تنها بازی نقش‌آفرینی مبتنی بر هنرهای رزمی تبدیل شد. همانند KOTOR در این بازی هم داستان در بالاترین سطح بوده و از همان سیستم اخلاقی راه خیر در مقابل راه شر به بهترین نحو ممکن بهره برده است اما اگر شما طرفدار نقش‌آفرینی‌های Bioware هستید و البته اگر شما به هنرهای رزمی علاقه دارید، پس تجربه‌ی Jade Empire بر شما واجب است!

Fable

اولین نسخه از سری بازی Fable یک انتخاب جذاب برای علاقه‌مندان به بازی‌های نقش‌آفرینی و فانتزی محسوب می‌شود. نخستین Fable در ذهن من خاطرات شیرین و کوچک و بزرگ فراوانی را نقش بسته که در آن دوران نشان از پتانسیل بی‌بدیل بازی‌های ویدئویی می‌دادند. هنوز هم آن میخانه‌ی معنوی و تصمیمات و تجربیاتم در آنرا فراموش نکرده‌ام. Fable مملو از خیال‌های نامانوس و چمچمه‌ای از خوش‌مشربی بریتانیایی بود و تغییری خوشآیند نسبت به نقش آفرینی‌های جدی‌تر محسوب می‌شد. هنوز هم پس از سال‌ها، گذری به این بازی فانتزی می‌تواند تجربه‌ای زیبا و دلنشین باشد.

Jet Set Radio Future

در آینده‌ای که آزادی بیان ممنوع است، دسته‌ای از بچه‌های اسکیت‌سوار باید دیوارها را بخاطر آزادی گرافیتی کنند. یا چیزی همانند این. داستان مهم نیست، مهم این است که اسکیت سواری در اطراف توکیوی آینده می‌ترکاند و پس از این بازی، دیگر چیزی همانندش به وجود نیامده است. کنترل گرافیتی‌ها نسبت به نسخه Dreamcast ساده‌تر شده و تون رنگی تصاویر نسبت به نسخه‌های قبلی تیره‌تر شده و گرافیک سل شید هنوز هم فوق‌العاده است. موسیقی متن هم یکی از بهترین نمونه‌ها در بازی‌های کامپیوتری است. Jet Set Radio را از دست ندهید!

Metal Arms: Glitch in the System

بسیار پیشتر از اینکه ماریو کلاه خود را بسر دایناسوری بگذارد، ربات کوچکی بنام گلیچ با نتایجی درخشان از چپ و راست و مرکز دشمن جاخالی می‌داد. Metal Arms درخصوص جنگ بین خیر و شر در دنیای ربات‌ها بود و گلیچِِ قهرمان برای سلطه بر بدی‌ها زرادخانه عظیمی از اسلحه‌های رویایی در اختیار داشت. این بازی بشدت سخت بود ولی پس از گذشت همه این سال‌ها، Metal Arms هنوز هم بشکل لذت‌بخشی خلاقانه و شخصیت‌محور و جذاب می‌باشد.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

احتمالا پس از گذشت این سال‌ها از بازی‌های زامبی محور خسته شده‌اید ولی هنوز هم عناوین زیادی وجود ندارند که در آن کنترل زامبی را برعهده بگیرید! پرسه زدن در محیط بازی و خوردن مغز مردم تغییر دلپذیری نسبت به ساقط کردن نامردگان است. این بازی در دهه 50ی جریان دارد که مملو از ربات و ماشین‌های هاورکرافتی می‌باشد و ما در آن با استابز آشنا می‌شویم، فروشنده دوره‌گردی که توسط پدر نامزدش به قتل رسیده و حالا از دنیای مردگان بازشگته و به دنبال انتقام است. و البته مغز!

GunValkyrie

احتمالا «نیروهای دفاعی زمین به اضافه ونکوئیش به اضافه نیکولا تسلا» بهترین توصیفی است که می‌توانم در مورد این شوتر سوم شخص بیان کنم. دنیای سال 1906 در این بازی به لطف ماده مرموز و پرقدرتی بنام هسته هالی که توسط دنباله‌دار هالی به سال 1835 به زمین رسیده، بسیار پیشرفته شده است. دنیای بازی مملو از اختراعات قدیمی شگفت‌انگیز می‌باشد که با بهره‌گیری از نیروی ارتجاعی توان گرفته‌اند. ولی بیشتر زمان بازی در مورد شلیک کردن به حشرات غول‌پیکر و خوش تیپ بنظر آمدن می‌باشد. همچنین این بازی به شکل فوق‌العاده‌ای سخت است!

Otogi: Myth of Demons

قبل از اینکه FromSoftware بازی Demon’s Souls را منتشر کند، این بازی را ساختند؛ یک بازی در مورد کشتن شیاطین و آزاد کردن ارواح . من در این بازی الگوهایی طلایی را می‌بینم. با اینحال برخلاف بازی‌های سری Souls، بازی Otogi کمی آسانتر بوده و گیم‌پلی هک اند اسلش آن کمی تکراری می‌شود. ولی قابلیت دش کردن گیم‌پلی بازی را به شکل غیرقابل کنترلی سریع و روان کرده و مقدار زیادی دشمنان عجیب و غریب در آن وجود دارند. گرافیک Otogi در زمان خودش واقعا به XBOX فشار وارد می‌کرد. به اضافه این بازی موسیقی متن اتمسفریک وهم‌انگیزی دارد که نباید از دستش دهید.

Kung Fu Chaos

نینجا تئوری را می‌شناسید؟ استودیو سازنده‌ی Heavenly Sword و DmC: Devil May Cry. خب در سال 2003 آنها Just Add Monsters نامیده می‌شدند و Kung Fu Chaos اولین بازی آن‌ها بود. هر مرحله از بازی در واقع یک مجموعه فیلم بود و وظیفه شما درهم کوبیدن موج‌هایی از نینجاهای زره‌پوش بود و در همان حال جنازه‌هایی در اطراف شما بر روی هم جمع شده و خب آشوب هم بدنبال آن می‌آمد! حتما با خود می‌گویید عجب آش شله قلمکاری! ولی دقیقا Kung Fu Chaos همانطور که از اسمش مشخص است، بر مبنا آشوب و هرج و مرج و شلوغی شکل گرفته است. این بازی به شدت مفرح بوده و اگر می‌توانستید با چهار نفر همزمان آن را تجربه کنید، لذت آن بیشتر هم می شود.

Panzer Dragoon Orta

در این روزها ژانر شوتر ریلی حتی با وجود Rez که به شکل واقعیت مجازی آن را احیا کرده‌، از مد افتاده است. ولی Panzer Dragoon Orta، اوج قله‌ی سری Panzer با داستان عالی و گرافیک ابریشمی است. در حقیقت این بازی هنوز هم به شکل فوق‌العاده‌ای زیبا بنظر می‌رسد. Panzer با اینکه تجربه کوتاهی بود، ولی شبیه یک رویاست و چالش گذراندن مودهای سخت‌تر آن هم فوق‌العاده است.

در حال حاضر ما می‌دانیم که Crimson Skies اولین بازی با قابلیت بکوارد بوده و هیچگونه تضمینی هم برای قابل بازی شدن عناوین این لیست در XBO ONE وجود ندارد. با اینحال اگر اسپنسر و گروهش بخواهند واقعا به دارندگان و کاربران XBOX ONE خدمت کنند، باید کیفیت را به کمیت ترجیح داده و بازی‌های کمتر اما مهم‌تر و با کیفیت‌تری را روانه XBOX ONE کنند.

