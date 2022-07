گفتنی است که این نسخه از سخت‌افزار قدرتمند پلی‌استیشن ۵ با مدل‌های شخصیتی به‌روز شده، محیط‌های بازطراحی شده، قابلیت هپتیک فیدبک و موارد دیگر بهره می‌برد. هرچند تغییراتی در هوش مصنوعی شخصیت‌ها و گیم‌پلی ایجاد شده با این حال، با توجه به اینکه اکثر پیشرفت‌ها به جلوه‌های بصری بازی مربوط می‌شوند، استقبال از این بازسازی با نظرات ضد و نقیضی همراه بوده است و بسیاری از قیمت بالای آن ناامید شده‌اند. این در حالی است که نسخه‌ی ریمستر بازی همچنان از کیفیت خوبی برخوردار است.

با وجود همه‌ی جنجال‌ها و حرف و حدیث‌هایی که پیرامون بازسازی لست آو آس ۱ وجود دارد، هیچ شکی وجود ندارد که این بازی در نهایت فروش بسیار خوبی را تجربه خواهد کرد. از طرفی این واقعیت که بازی قرار است برای رایانه‌های شخصی عرضه شده و در دسترس مخاطبان جدید و بیشتری قرار گیرد، نیز به این موضوع کمک خواهد کرد. هرچند در حال حاضر تاریخ مشخصی برای انتشار این نسخه از بازی اعلام نشده، اما طبق گفته‌ی یکی از اعضای استودیوی ناتی داگ، عرضه‌ی این نسخه چندان طول نخواهد کشید.



جاناتان بنینوس (Jonathan Benainous) به عنوان طراح ارشد محیط در ناتی داگ، در پاسخ به یکی از طرفداران در توییتر اخیرا اعلام کرده است که نسخه‌ی رایانه‌های شخصی The Last of Us Part 1 مدتی بسیار زود پس از نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ عرضه خواهد شد. این که این به چه معناست باید در آینده مشخص شود. البته فاصله‌ی بین عرضه‌ی نسخه‌های مختلف بازی قطعا کوتاه‌تر از پورت بازی‌هایی نظیر گاد آو وار و اسپایدرمن خواهد بود.



نکته‌ی قابل توجه این واقعیت است که برای اولین بار شاهد عرضه‌ی نسخه‌‌ای از سری آخرالزمانی لست آو آس روی یک پلتفرم غیر از پلی‌استیشن خواهیم بود. بنابراین عرضه‌ی این نسخه‌ی بازسازی شده روی رایانه‌های شخصی حداقل کمی به شایعات عرضه‌ی نسخه‌ی دوم برای این پلتفرم نیز اعتبار می‌بخشد. با این حال بعید است که به این زودی‌ها شاهد این اتفاق باشیم.



بازسازی لست آو آس ۱ برای پلی‌استیشن ۵ در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۲ (۱۱ شهریور ۱۴۰۱) عرضه می‌شود، بنابراین انتظار می‌رود که تنها چند ماه تا انتشار نسخه‌ی رایانه‌های شخصی باقی مانده باشد.

