گیم‌پلی Papers, Please تمرکز کاملی روی زندگی کاری افسر ذکر شده خواهد شد. در چارچوب زمانی بازی، آرستوتزکا اخیرا به جنگ شش ساله با کشور همسایه یعنی کولچیا پایان داده است، با این حال تنش‌های سیاسی بین آن‌ها و سایر کشورهای مجاور همچنان بالاست. در پایان هر روز درون بازی، بازیکن بر اساس تعداد افرادی که بررسی کرده و رشوه‌ی جمع‌آوری شده به همراه مجازات‌های مربوط به نقض پروتکل‌های مختلف، درآمد کسب می‌کند و باید آن را خرج خانواده‌ی خود کند. بازیکن همچنین باید مطمئن شود که از راه‌های نامشروع پول زیادی بدست نمی‌آورد، زیرا ممکن است که تمام پولی که تاکنون انباشته کرده توسط دولت مصادره شود.

طبق جدیدترین گزارش‌های منتشر شده، بازی معمایی و موفق Papers, Please اثر لوکاس پوپ (Lucas Pope) بالاخره قرار است برای اندروید و iOS عرضه شود.



Papers, Please در زمان انتشار با استقبال مثبتی از سوی منتقدان و بازیکنان روبرو شد و به عنوان نمونه‌ای از یک اثری هنری موفق شناخته شد. این بازی توانست با جوایز و نامزدی‌های مختلف از سوی جشنواره‌های مختلف تحسین شده و توسط مجله‌های Wired و The New Yorker به عنوان یکی از برترین بازی‌های سال ۲۰۱۳ انتخاب شود. پاپ طی گزارش اعلام کرده بود که بازی تا سال ۲۰۱۶، بیش از ۱.۸ میلیون نسخه فروخته است. این بازی در حال حاضر برای رایانه‌های شخصی، iOS (تنها روی آی‌پد) و پلی‌استیشن ویتا در دسترس است.

پوپ در پاسخ به سوالات توییتری طرفداران گفت که پورت موبایلی جدید بازی دارای یک رابط کاربری ساخته شده برای نمایشگرهای کوچکتر خواهد بود و روی آن‌ها طبیعی به نظر خواهد رسید. او همچنین اضافه کرد که برای تجربه‌ی بازی روی iOS باید از نسخه‌ی ۱۱ به بالای این پلتفرم استفاده کنید. با این حال مشخص نیست که نسخه‌ی اندروید مورد نیاز یا هزینه‌ی بازی چقدر خواهد بود.

بازی Papers, Please در تاریخ ۵ آگوست ۲۰۲۲ (۱۴ مرداد ۱۴۰۱) برای پلتفرم‌های اندروید و iOS در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع: The Verge



نوشته بازی معمایی Papers, Please بالاخره به موبایل می‌آید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala