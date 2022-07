طبق اعلام رسمی پلی‌استیشن، فهرست بازی‌های سطح اول پلاس شامل ۳ بازی Yakuza: Like a Dragon، Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 و Little Nightmares خواهد بود. این بدون شک یکی از بهترین فهرست‌ بازی‌های پلی‌استیشن پلاس در سال ۲۰۲۲ است. دارندگان کنسول پلی‌استیشن ۵ می‌توانند نسخه‌ی بهبودیافته‌ی دو بازی Yakuza: Like a Dragon و Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 را تجربه کنند. هر سه بازی برای دارندگان دو کنسول پلی‌استیشن ۵ و پلی‌استیشن ۴ و اشتراک پلی‌استیشن پلاس از ۲ آگوست به‌صورت رایگان قابل‌دانلود خواهد بود.

بازی Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 که در سال ۲۰۲۰ عرضه شد، توانست بازخوردهای بسیار خوبی را از سوی منتقدان دریافت کند. این بازی آخرین اثری بود که استودیو Vicarious Visions قبل از جذب شدن توسط بلیزارد به‌عنوان یک استودیو مستقل آن را توسعه داد. این اثر که بازسازی دو بازی Tony Hawk’s Pro Skater را ارائه می‌کند، از DNA ‌ این دو بازی استفاده کرده اما تجربه‌‌ای امروزی را از آن نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، Yakuza: Like a Dragon یک تغییر بزرگ برای این فرنچایز بود زیرا یک قهرمان کاملاً جدید را معرفی کرد و اکشن را از نزاع خیابانی به مبارزات نوبتی الهام گرفته از بازی‌های نقش‌آفرینی تبدیل کرد. با این حال، علی‌رغم آن تغییرات بزرگ، هسته‌ی اصلی بازی‌های یاکوزا که شامل داستان‌های اپیزودی و گیرا، محیط‌های سندباکس عظیم برای کاوش کردن و گروهی از شخصیت‌ها با شخصیت‌پردازی خوب است، همچنان حفظ شده است.

بازی سوم هم یک بازی مستقل به نام Little Nightmares است که سال ۲۰۱۷ عرضه شد و توانست با فضاسازی و اتمسفر گیرا و درگیرکننده‌ی خود و سکانس‌های پرتنش گیم‌پلی نظرهای زیادی را جلب کند.

این سه بازی قطعاً یکی از بهترین ماه پلاس را در این نسل رقم می‌زند. به‌خصوص با توجه به این واقعیت که دو بازی‌ Yakuza: Like a Dragon و Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 هنوز تخفیف‌های بسیار زیادی را هم دریافت نکرده‌اند و از این نظر ارزش حضور آن‌ها در این سرویس بالاتر می‌شود.

بازی‌های پلی‌استیشن پلاس برای ماه آگوست:

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Cross-Gen Deluxe Bundle (نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵)

Yakuza: Like a Dragon (نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵)

Little Nightmares (نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴)

پلی‌استیشن ویدیویی برای معرفی سه بازی این ماه پلی‌استیشن پلاس تهیه و منتشر کرده است که هر سه بازی را به‌خوبی به نمایش می‌گذارد. می‌توانید این ویدیو را در ادامه ببینید.

دانلود mp4

منبع: Gamespot

منبع متن: digikala