با این‌ حال بازی‌های اکشن و شوتری وجود دارند که می‌توان آن‌ها را بازی‌های ریتم تلقی کرد زیرا موسیقی در گیم پلی این بازی‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کند. وقتی به دنبال بازی‌هایی در این ژانر به‌خصوص هستیم اکثر اوقات زمانی فرامی‌رسد که می‌خواهید آهنگ‌های خودتان را نیز مورد استفاده قرار دهید. بازی‌هایی که در ادامه درباره‌شان می‌خوانید به شما اجازه می‌دهند موسیقی و آهنگ‌های موردعلاقه‌تان را اضافه کنید تا گیم پلی حال و هوای منحصربه‌فردی پیدا کند.

۶. ویب‌ریبون (Vib-Ribbon)

تهیه‌کننده: Sony Computer Entertainment

سازنده: NanaOn-Sha

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن وان

ویب – ریبون یک بازی متعلق به پلی‌استیشن است. شما بازی را اجرا می‌کنید، دیسک را از دستگاه خارج کرده و سپس یکی از سی‌دی‌های خودتان را می‌گذارید تا در کنار سایر آلبوم‌های بازی پخش شود. شخصیت بازی در یک مسیر مشخص می‌دود و شما باید به او کمک کنید موانع سر راهش را جاخالی دهد. گرافیک توسط موسیقی بازی ساخته می‌شود. به همین دلیل پیش از آن که آهنگ‌های خودتان را استفاده کنید حتماً آهنگ‌های خود بازی را اجرا کنید زیرا این آهنگ‌ها نیز به‌اندازه موسیقی‌های کلکسیون خودتان خوب هستند.

ویب – ریبون در زمان عرضه اصلی خود در ایالات متحده آمریکا عرضه نشد. بازی در سال ۲۰۱۴ در آمریکا در قالب یکی از بازی‌های کلاسیک پلی‌استیشن بر روی پلی‌استیشن ۳ منتشر شد. ازآنجایی‌که کنسول‌های مدرن درایو سی دی ندارند باید راه دیگری برای اضافه‌کردن آهنگ‌های خودتان به ویب – ریبون پیدا کنید.

۵. بیت هازارد (Beat Hazard)

تهیه‌کننده: Cold Beam Games

سازنده: Cold Beam Games

پلتفرم‌ها: ایکس‌باکس ۳۶۰، پلی‌استیشن ۳، کامپیوتر، اندروید

بیت هازارد یک بازی شوتم آپ است که موزیک بر روی نحوه حمله دشمنان و سرعت کلی گیم پلی تأثیر می‌گذارد. بازی ساندترک خودش را دارد اما همچنین اجازه می‌دهد بازیکنان از آهنگ‌های متعلق به خودشان استفاده کنند. بیت هازارد در سال ۲۰۰۹ میلادی عرضه شد و بر روی پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰، رایانه شخصی و گوشی‌های همراه در دسترس است. دنباله‌ای برای بازی در سال ۲۰۱۹ ساخته شد و سرویس‌های استریم را در کارکردهای خود افزود که با این کار راه را برای دنیایی از موزیک باز کرد که در غیر این صورت قابل‌استفاده نبود خصوصاً که امروزه کمتر دیده می‌شود کسی آهنگ بخرد.

۴. آدیوسرف (Audiosurf)

تهیه‌کننده: Audiosurf LLC

سازنده: Dylan Fitterer

پلتفرم‌ها: کامپیوتر

بعضی از بازی‌های ریتم بیشتر حس ماجراجویی در یک بُعد دیگر را دارند. حال و هوای آن‌ها را به‌سختی می‌شود توصیف کرد ولی مشخص است که از ویژوالایزرهای محبوب دهه نود میلادی الهام گرفته‌اند. آدیوسرف در این گروه قرار می‌گیرد. شما یک اتومبیل کوچک را کنترل می‌کنید که در خطوط مختلف حرکت می‌کند و با جمع‌آوری بلاک‌ها امتیاز به دست می‌آورد. آدیوسرف در سال ۲۰۰۸ عرضه شد و از کلکسیون آهنگ‌های شما به‌عنوان بخشی از ساندترک استفاده می‌کند. این بازی به محبوبیت چشمگیری بر روی رایانه‌های شخصی دست‌یافت و یک نسخه از آن برای دستگاه‌های زون نیز ساخته شد. بازی در اصل توسط یک نفر طراحی و ساخته شده بود: دیلان فیترر.

۳. راگناراک (Ragnarock)

تهیه‌کننده: WanadevStudio

سازنده: WanadevStudio

پلتفرم‌ها: کامپیوتر (واقعیت مجازی)

واقعیت مجازی نفس تازه‌ای برای ژانر ریتم بود. بازی‌های به‌خصوصی مانند بیت سیبر (Beat Saber) راه جدیدی برای انجام بازی پیدا کرد و به انتشار محتویات جدید ادامه داد. سایر بازی‌ها به واقعیت مجازی نقل‌مکان کردند مانند راک باند هارمونیکس (Harmonix’s Rock Band). در میان عناوین کمتر شناخته‌شده‌تر می‌توان به راگناراک اشاره کرد.

باتوجه‌به جناس جالب عنوان بازی می‌شود حدس زد که حال و هوای بازی پیرامون وایکینگ ها جریان دارد. بازیکنان از طبل ها استفاده می‌کنند تا به صورت ریتمیک به اشیایی که ظاهر می شوند ضربه بزنند. علاوه بر موسیقی موجود بر روی بازی شما همچنین می‌توانید با آهنگ‌های خودتان از انجام بازی لذت ببرید.

۲. فاز (Phase)

تهیه‌کننده: Harmonix

سازنده: Harmonix

پلتفرم‌ها: iOS

این بازی برای آن‌هایی که هنوز گردانه آی‌پاد کلاسیک خود را به یاد می‌آورند است. حتی اگر این دستگاه‌ها توسط گوشی‌های هوشمند و سرویس‌های استریم موزیک بی‌استفاده شده‌اند چندین بازی برای آن‌ها ساخته شد.

شناخته‌شده‌ترین این بازی‌ها به‌احتمال زیاد فاز است. با استفاده از گردانه آی‌پاد شما با گوش‌دادن به آهنگ‌های موجود بر روی دستگاهتان بازی را انجام می‌دهید مانند Frequency و Rock Band Unplugged. شباهت گیم پلی بازی به این عناوین منطقی است زیرا فاز توسط هارمونیکس ساخته شده است. این فرمت برای گردانه آی‌پاد کاملاً مناسب است. متأسفانه انجام بازی در حال حاضر غیرممکن است مگر این که هنوز یک آی‌پاد کلاسیک داشته باشد. بااین‌حال عناوین مشابه فاز بر روی سایر کنسول‌ها و پلتفرم‌ها موجود است.

۱. مقبره نکرودنسر (Crypt of the Necrodancer)

تهیه‌کننده: Brace Yourself Games

سازنده: Brace Yourself Games

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ویتا، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر، نینتندو سوییچ، موبایل

ترکیب چندین ژانر با هم کاری دشوار است زیرا بعضی از این ژانرها با هم کنار نمی‌آیند. مقبره نکرودنسر اما بامهارت هرچه‌تمام‌تر سبک‌های سیاه‌چال نوردی، بازی‌های ریتمی و روگلایک را با هم ترکیب می‌کند. بازیکنان مراحل شانسی بارگذاری شده را تفحص می‌کنند و باید با انجام بازی همراه با ریتم موزیک بر دشمنان و محیط بازی چیره شوند.

اگر این بازی به‌خودی‌خود ایده‌ای جالب نیست شما می‌توانید از آهنگ‌های خودتان برای شخصی‌سازی تر کردن گیم پلی استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید با استفاده از یک پد رقص بازی را انجام دهید. مقبره نکرودنسر توجه نینتندو را به خود جلب کرد زیرا سازنده آن developer Brace Yourself Games مسئول ساخت بازی Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda است که از این فرمت بهره برده تا بازی زلدای منحصربه‌فردی را خلق کند.

منبع: TheGamer

نوشته ۶ بازی ریتمیک که اجازه می‌دهند از آهنگ‌های خودتان استفاده کنید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala