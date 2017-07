از Wolfenstein: The Two-Pack رونمایی شد

بتسدا و مشین گیمز (MachineGames) از Wolfenstein: The Two-Pack رونمایی کرده‌اند که شامل دو نسخه‌ی منتشر شده‌ی آخر سری یعنی The New Order و The Old Blood می‌شود و همچنین، پیش‌خرید آن با تخفیفی برای Wolfenstein 2: The New Colossus همراه است. همان‌طور که گفته شد، Wolfenstein: The Two-Pack مجموعه‌ای از Wolfenstein: The Old Blood […]

بتسدا و مشین گیمز (MachineGames) از Wolfenstein: The Two-Pack رونمایی کرده‌اند که شامل دو نسخه‌ی منتشر شده‌ی آخر سری یعنی The New Order و The Old Blood می‌شود و همچنین، پیش‌خرید آن با تخفیفی برای Wolfenstein 2: The New Colossus همراه است.

همان‌طور که گفته شد، Wolfenstein: The Two-Pack مجموعه‌ای از Wolfenstein: The Old Blood و The New Order است و اگر آن را پیش‌خرید کنید، ۱۰ درصد تخفیف برای عنوان جدید Wolfenstein 2: The New Colossus دریافت می‌کنید که در ماه اُکتبر امسال به انتشار می‌رسد.

Wolfenstein: The Two-Pack در ۲۲ آگوست (۳۱ مرداد) برای رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه خواهد شد و به‌صورت انحصاری تنها در فروشگاه‌های آمریکای شمالی در دسترس قرار خواهد گرفت. تاکنون، بتسدا مشخص نکرده است که چرا این عنوان را فقط در آمریکای شمالی منتشر می‌کند.

از جدیدترین اخبار مرتبط با Wolfenstein 2: The New Colossus، می‌توان به معرفی سیزن پس و انتشار تریلر جدیدی از آن اشاره کرد. همچنین، اخیراً بتسدا تایید نموده که این عنوان با رزولوشن ۴K برروی ایکس‌باکس وان ایکس اجرا می‌شود و از تصمیمات بازیکن در The New Order روی این نسخه‌ی جدید تاثیرگذار است.

Wolfenstein 2: The New Colossus که توسط مشین گیمز (MachineGames) در دست توسعه قرار دارد، در ۲۷ اُکتبر مصادف با ۵ آبان برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر خواهد شد.

