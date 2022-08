پس اگر به‌تازگی دث‌لوپ را تمام کرده‌اید (یا اگر شانس بازی‌کردنش را نداشتید، چون فعلا تنها در انحصار پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۵ و پی‌سی است)، احتمالا کنجکاوید بدانید چه بازی دیگری شبیه آن در بازار هست. خوشبختانه تعدادی بازی برگزیده وجود دارد که یا در DNA کپی دث‌لوپ هستند یا توانسته‌اند یکی از ویژگی‌های اساسی آن را به بهترین شکل ممکن پیاده کنند. درهرحال، اگر منتظر ایمرسیو سیم بعدی آرکین هستید، تا آن موقع می‌توانید خودتان را با این ۱۰ عنوان سرگرم کنید.

و البته باید گفت No One Lives Forever و دنباله‌ی آن شدیدا لایق قرارگیری در این فهرست بودند (خصوصا برای شباهت جو و فضایشان به دث‌لوپ)، اما چون متاسفانه در فروشگاه‌های دیجیتالی نیستند، در عوض تصمیم گرفتیم تنها آن عناوینی که به‌راحتی می‌شود خرید و تجربه کرد را فهرست کنیم.

Prey

تهیه‌کننده: Bethesda Softworks / سازنده: Arkane Studios

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر

تلاش آرکین برای ریبوت بازی Prey در سال ۲۰۱۷، علی‌رغم اینکه با تحسین منتقدان روبه‌رو شد، اما نتوانست مخاطب چندانی در بازار پیدا کند. اما گذشت زمان به این بازی علمی-تخیلی هوشمندانه اقبال زیادی نشان داده است.

Prey شاید برای اینکه می‌خواهد همزمان خیلی سبک‌ها را دربرگیرد کمی آسیب دیده باشد، اما وقتی ترس علمی-تخیلی، گیم‌پلی ایمرسیو سیم و طراحی مترویدوانیای آن درست چفت‌وبست می‌شوند، به یکی از به‌یادماندنی‌ترین و غافلگیرکننده‌ترین تجربه‌های گیمینگ پنج سال اخیر تبدیل می‌شود.

Dishonored 2

تهیه‌کننده: Bethesda Softworks / سازنده: Arkane Studios

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر

اگر دث‌لوث شاهکار آرکین نباشد (در‌حالی‌که واقعا لیاقتش را دارد)، پس این مدال افتخار را می‌توان به گردن دیس‌آنرد ۲ آویخت. این بازی بود که در طراحی استانداردی را بنا گذاشت که مشخصا دث‌لوپ با الهام از آن خلق شد.

دیس‌آنرد ۲ و لول دیزاین آن، یکی از بهترین‌ها در کل تاریخ بازی‌ها، به‌طرز بی‌نقصی با گیم‌پلی مخفی‌کارانه/ترورمحور روان آن چفت‌وبست می‌شود و البته نباید جهان‌سازی و روایت آن را که چندان ارزش واقعی‌اش درک نشده فراموش کرد. این بازی آنقدر باکیفیت است که تقریبا یادتان می‌رود شماره‌ی قبلی آن هم چقدر فوق‌العاده بود.

Thief II: The Metal Age

تهیه‌کننده: Eidos Interactive / سازنده: Looking Glass Studios

سال انتشار: ۲۰۰۰

پلتفرم‌ها: کامپیوتر

آیا ثیف ۲ بهترین اثری است که تاکنون در سبک مخفی‌کاری ساخته شده؟ خب، چند رقیب قدر دیگر در این سبک وجود دارد (که تعدادی از آن‌ها در ادامه‌ی همین فهرست می‌آید)، اما خیلی سخت است در این مورد صحبت کنیم و به یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای فنی در این سبک اشاره نداشته باشیم.

ثیف ۲ مراحل، صداگذاری و مخفی‌کاری تقریبا بی‌نقصی را به رخ می‌کشد. طوری که بازی شما را مجاب می‌کند تا مقابل موانع و چالش‌های آن از روش‌های خلاقانه استفاده کنید چیزی است که خیلی بازی‌ها خواستند تکرارش کنند، اما تعداد کمی واقعا توانستند ادای احترام شایسته‌ای داشته باشند.

Hitman 3

تهیه‌کننده: IO Interactive / سازنده: IO Interactive

سال انتشار: ۲۰۲۱

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری، کامپیوتر

اگر در دث‌لو عاشق ازبین‌بردن آدم‌های کله‌گنده به روش‌های خلاقانه‌ی متفاوت بودید، پس حتما از پادشاه اینجور بازی‌ها خوشتان خواهد آمد: هیتمن ۳

آخرین شماره‌ای که استودیوی IO در سه‌گانه‌ی هیتمن تحویل می‌دهد، تمام آنچه این تیم و این بازی‌ها در آن مشهورند را به کمال می‌رساند. این بازی درباره‌ی کشف راه‌های پرتعدادی است که سازندگان برای پشت‌سرگذاشتن چالش‌ها خلق کرده‌اند، و البته در این محیط سندباکس خودتان هم راه‌های جدیدی می‌توانید کشف کنید و دستتان آزاد است.

Deus Ex

تهیه‌کننده: Eidos Interactive / سازنده: Ion Storm

سال انتشار: ۲۰۰۰

پلتفرم‌ها: کامپیوتر، پلی‌استیشن ۲

دئوس اکس یکی از اولین بازی‌هایی است که امروزه به‌عنوان سبک ایمرسیو سیم می‌شناسیم و هنوز هم ارزش دارد تا پولم (و همینطور پول شما، چنانچه قصد خرید دارید) خرج یکی از بهترین‌های این سبک شود.

با اینکه خیلی‌های دیگر هم خواستند با آن رقابت کنند، اما ایمرسیو سیم‌های کمی توانستند مثل دئوس اکس جهان‌‌سازی، روایت و گیم‌پلی را طوری با هم بیامیزند که، فارغ از اینکه بازیکن با چه روشی بازی کند، پاداش درخوری دریافت کند. از بین این همه روشی که می‌توان مراحل بازی را پیش برد، تنها روش اشتباه این است که اصلا دئوس اکس را نخواهید بازی کنید.

Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist

تهیه‌کننده: Ubisoft / سازنده: Ubisoft Toronto

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰، کامپیوتر

اگر قرار به انتخاب «بهترین نسخه‌ی اسپلینتر سل» باشد، یا نسخه‌ی Chaos Theory لایق این لقب است یا Blacklist. اما اگر بعد از انجام دث‌لوپ دلتان هوس مخفی‌کاری و جاسوسی کرده، پس با انتخاب بلک‌لیست تصمیم درستی گرفته‌اید.

با بلک‌لیست، یوبی سافت تورنتو توانسته گیم‌پلی همیشگی اسپلینتر سل را وسعت داده و شما را مجاب کند تا محیط‌های آزاد آن را بیشتر کشف کنید و همینطور مهارت‌هایتان در عملیات سری را با دقت تمام می‌سنجد. همچنین، اگر مردم به خرید این بازی ادامه دهند، شانس اینکه بالاخره این سری بعد از مدت‌ها ادامه پیدا کند بالاتر می‌رود.

Dark Messiah of Might and Magic

تهیه‌کننده: Ubisoft / سازنده: Arkane Studios

سال انتشار: ۲۰۰۶

پلتفرم‌ها: ایکس‌باکس ۳۶۰، کامپیوتر

این بازی در سال ۲۰۰۶ منتشر شد و پیش‌بینی می‌شد در آینده به یک بازی کالت تبدیل شود. ۱۵ سال از آن روز گذشته و می‌بینیم طرفداران اولیه‌ی این بازی درست می‌گفتند. این اثر هنوز هم یکی از بهترین ماجراجویی‌های فانتزی قرون‌ وسطایی است و پیش‌نمایشی از استعداد بالای آرکین.

بعد از تمام کردن دث‌لوپ، بهترین دلیلی که باید سراغ Dark Messiah of Might and Magic بروید این است که این جزو معدود بازی‌هایی است که لگد زدن در آن به بامزگی لگد زدن در دث‌لوپ طراحی شده است.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: Troika Software

سال انتشار: ۲۰۰۴

پلتفرم‌ها: کامپیوتر

مثل دث‌لوپ، Vampire: The Masquerade – Bloodlines هم اثری است ناهنجار، جاه‌طلبانه و خلاقانه که دست بازیکنان را آزاد می‌گذارد تا راه‌حل‌های خودشان را مقابل موانع به کار بگیرند و به همان میزان هم بابت تلاش‌هایشان پاداش.

این یک بازی فوق‌العاده برای کسانی است که به «نقش‌آفرینی» در بازی‌های RPG بیش‌ازهمه‌چیز بها می‌دهند. در این بازی تنها می‌خواهید خودتان را با کاراکتری که ساخته‌اید و جهانی که وجود دارد غرق کنید و ببینید این بازی فوق‌العاده چگونه شما را برای انجام انواع و اقسام روش‌ها آزاد می‌گذارد و ببینید مرز این آزادی واقعا تا کجاست.

The Sexy Brutale

تهیه‌کننده: Tequila Works / سازنده: Tequila Works

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر

اگر افتخار داشتن بهترین حلقه‌ی زمانی در بازی‌های ویدئویی به دث‌لوپ نمی‌رسد، پس افتخار این لقب به بازی The Sexy Brutale که سال ۲۰۱۷ عرضه شد خواهد رسید؛ بازی‌ای که به‌طرز بی‌رحمانه‌ای تاکنون نادیده گرفته شده است.

این بازی فوق‌العاده شما را موظف می‌کند تا توپی نقاب‌دار را بارها و بارها زنده کنید و همزمان معمای پشت چندین قتل را فاش سازید. این وظیفه در ابتدا غیرممکن به نظر می‌آید، اما اگر به همان سرنخ‌های اول کار دقت کنید می‌بینید وارد مسیری شده‌اید که یکی از هوشمندانه‌ترین و پاداش‌دهنده‌ترین تجربه‌های گیمینگ‌تان را رقم می‌زند.

Outer Wilds

تهیه‌کننده: Annapurna Interactive / سازنده: Mobius Digital

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری، کامپیوتر، نینتندو سوییچ

در نگاه اول، اوتر وایلدز حلقه‌ی زمانی خیلی ساده و استانداردی دارد. شما ۲۲ دقیقه زمان دارید تا در سیاره‌ای سیر و سیاحت کنید قبل از آنکه ابرنواختری آن را نابود کند و همه‌چیز را از بین ببرد. در حلقه‌های زمانی اولیه که بیشتر روی فرار کردن تمرکز دارید، ممکن است گیج شوید که این بازی دقیقا به کدام دلیل توانسته اینقدر سروصدا راه بیاندازد؟

سرانجام متوجه خواهید شد اوتر وایلدز نه درباره‌ی فرار از این جهان بلکه درباره‌ی کشف چیزهایی است که قرار است از دست برود. به نظر می‌رسد این بازی بنا شده تا حس کنید دایره‌ای دور شما مدام تنگ‌تر می‌شود، ولی این بازی بیشتر درباره‌ی این است که بیاموزید چگونه در ۲۲ دقیقه از همه‌چیز به بهترین شکل ممکن استفاده کنید.

منبع: Den of Geek

نوشته اگر از دث‌لوپ خوش‌تان آمده، این ۱۰ بازی را هم تجربه کنید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala