عنوان Diablo III را به مدت محدودی رایگان بازی کنید

اگر مایل به تجربه‌‌ی Diablo III بر روی کنسول Xbox One خود هستید و به نظرتان بازی ارزش پرداخت 60 دلار را ندارد،‌ امروز روز خوش‌شانسی شماست. استودیوی سازنده‌ی بازی یعنی Blizzard Entertainment اعلام کرده است که مشترکان Xbox Live Gold می‌توانند این عنوان را به همراه افزونه‌ی Reaper of the Souls آن، تا روز سه‌شنبه رایگان بازی کنند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، تجربه‌ی بازی از حالا تا 11:30 صبح روز سه‌شنبه 10 مرداد رایگان است. طی این مدت می‌توانید هر 5 قصل داستانی Diablo III را بازی کنید یا در Adventure Mode به گشت و گذار در دنیای بازی بپردازید. اگر مایل به خرید بازی نیز هستید، طی این چند روز می‌توانید Diablo III: Eternal Collection را با 35 درصد تخفیف و با قیمت 38.99 دلار خریداری کنید. سیوها و اچیومنت‌های شما نیز از نسخه‌ی رایگان به نسخه‌ی خریداری شده منتقل خواهند شد.

عنوان Diablo III هم‌اکنون برای PS3 ،PC ،Xbox 360 ،Xbox One و PS4 در دسترس است.

منبع متن: pardisgame