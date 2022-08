بازی‌های ویدیویی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و چه بسا که به خاطر تعاملی بودنشان، بعضا شما را بیشتر از هر فیلم و کتابی خواهد ترساند. بازی‌های ترسناک شما را در دل مهلکه‌های مختلف قرار می‌دهند و با صحنه‌های مختلف دائما این سوال را از شما می‌پرسند که آیا به اندازه‌ی کافی شجاع هستید؟ حال در اینجا به ۲۰ صحنه‌ی ترسناک برتر در بازی‌های ویدیویی خواهیم پرداخت.

اگر حدود ساعت ۲ صبح در اطراف باتلاق‌های رد دد ریدمپشن ۲ پرسه بزنید، ممکن است به زنی که در کنار یک آتش گریه می‌کند، برخورد کنید. اگر به اشتباه در تلاش برای کمک به او قدمی بردارید، او به شما حمله کرده و گروهی از افراد مشابه زامبی به سمت شما حرکت می‌کنند. این افراد به عنوان قبیله‌ی شب شناخته می‌شوند. این صحنه به این دلیل تاثیرگذار است که حس ترس و ناامنی را که هنگام عبور از باتلاق‌ها احساس می‌کنید، به نوعی توجیه می‌کند و آنقدر یهویی و شوکه‌کننده محسوب می‌شود که بعید است از قبل برای آن آماده شده باشید.

بعد از یک افتتاحیه‌ی تاثیرگذار، فصل اول بازی مردگان متحرک ظاهرا با انتقال شما به یک مزرعه، یعنی جایی که گروه شما سرانجام برای مدتی استراحت کرده و همچنین از غذای گرم و لذیذ! خود لذت می‌برند، در حال آروم کردن اوضاع حداقل برای مدتی است. با این حال طولی نمی‌کشد که یکی از همراهان خود را تکه تکه پیدا کرده و متوجه می‌شوید که میزبان شما یک آدمخوار است. وحشت ذاتی این لحظه همراه با دلبستگی عاطفی که به همراهان خود داشته‌اید و این واقعیت که اپیزود ذکر شده مربوط به کمبود منابع است تقویت شده و شما را شوکه می‌کند. این یک خیانت به احساسات شما و همچنین یک پیچش ترسناک است.

لحظات بسیار تاثیرگذاری در تاریخ بازی‌هایی که از نوعی تعقیب‌کننده استفاده می‌کنند وجود داشته است، اما تعداد کمی از آن‌ها می‌توانند با وحشتی که در اولین مواجهه با مستر ایکس در بازسازی رزیدنت اویل ۲ احساس می‌کنید، رقابت کنند. بهترین اسلشرها و تعقیب‌کننده‌ها به شما این احساس را القا می‌کنند که فرار به نوعی غیرممکن است و این دقیقا همان کاری است که مستر ایکس به خوبی انجام می‌دهد. احساس ترس شما در اولین باری که او را ملاقات می‌کنید، با این واقعیت که فرار از او سخت خواهد بود، تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

استفاده‌ی درخشان Eternal Darkness از نوار سلامت عقل که باعث می‌شود شخصیت شما دچار توهم شود، یکی از بهترین مکانیک‌ها در تاریخ بازی های ترسناک است. با این حال، این ایده‌ی درخشان زمانی ترسناک می‌شود که شما را به این باور می‌رساند که بازی در حال حذف همه‌ی فایل های ذخیره‌ی شما است. حتی زمانی که متوجه شوید که بازی قرار است از این طریق اعصاب شما را بهم بریزد، باز هم ترس از دست دادن تلاش‌هایتان چیزی نیست که بتوانید به راحتی آن را توصیف کنید. این به نوعی درک کامل ترسی است که هر گیمر در دوره‌ای خاص از زندگی‌اش تجربه کرده است.

فال‌اوت ۳ پر از لحظات وحشتناک است، اما تعداد کمی از آنها با کشف پناهگاه نوعی از دشمنان بازی یعنی دث‌کلاو (Deathclaw) قابل مقایسه است. منطقه‌ای پر شده از این نوع دشمنان که بعید است بخواهید بیش از حد در آن پرسه بزنید. چه بدشانس باشید و به صورت ناگهانی خود را در این مکان بیابید یا روی نقشه آن را پیدا کنید، بهتر است که سریعا از این هزارتو خارج شوید. این منطقه به خوبی نشان می‌دهد که پرسه زدن در دنیای پساآخرالزمانی فال‌اوت، همیشه می‌‌تواند خطرناک باشد.

۱۵. لورا / بازی The Evil Within

The Evil Within به طور کلی ترسناک است و لحظات شوکه‌کننده‌ی زیادی دارد، با این حال برخورد اولیه‌ی شما با لورا به عنوان یک موجود عنکبوت مانند با سر یک انسان، به راحتی بهترین صحنه‌ی بازی لقب می‌گیرد. در واقع ورود ناگهانی و خشونت‌آمیز لورا است که این صحنه را خاطره‌انگیز می‌کند. بازی به شما فرصتی نمی‌دهد تا آنچه را که دیده‌اید، پردازش کنید و باید قبل از هر کاری فرار کنید تا صدای فریادهایش روح و جان شما را بیش از حد آزرده نکرده است. بدون شک لورا یکی از ترسناک‌ترین شخصیت‌ها در تاریخ بازی‌های ویدیویی است.

Condemned: Criminal Origins به طور کلی یک تجربه‌ی ترسناک را ارائه می‌دهد، اما این بازی مستقل درخشان و کمتر شناخته شده، زمانی به اوج خود می‌رسد که شما می‌خواهید قاتل سریالی معروف بازی با نام The Match Maker را دستگیر کنید. در این میان متوجه خواهید شد که بسیاری از مانکن‌هایی که در مقر او قرار دارند، در واقع قاتل‌هایی در لباس مبدل هستند. در این بخش از بازی جام اسکرها به موقع هستند، اما چیزی که واقعا باعث می‌شود که این سکانس‌ها تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند، احساس ناامنی و استرسی است که هنگام حرکت از کنار مانکن‌ها احساس می‌کنید.