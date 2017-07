به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، بازی The Elder Scrolls: Legends که اوایل سال جاری برای پلتفرم PC عرضه گردید، اما حالا این عنوان برای سیستم عامل‌های iOS و Android دردسترس است. هم‌اکنون می‌توانید این بازی کارتی را از طریق این لینک برای iOS و این لینک برای Android دانلود و تهیه کنید.

طبق اطلاعات Bethesda، آنها رابط کاربری بازی را طوری طراحی کردند که اجرا آن در گوشی‌های کوچک‌تر با مشکل مواجه نشود. یکی از رقبا اصلی عنوان The Elder Scrolls: Legends، بازی کارتی Hearthstone است که دو سال پیش عرضه گردید.

The Elder Scrolls: Legends زمانی برای این دو سیستم عامل عرضه شد که حدود دو ماه پیش اولین بسته بزرگ این بازی به نام Heroes of Skyrim منتشر شد. همان‌طور که از نام آن پیدا است، این بسته کارت‌هایی با محوریت و تم The Elder Scrolls V به بازی اضافه کرد. Dragons و Shouts دو دسته از کارت‌هایی بودند که از طریق این بسته به بازی پیوستند. کارت‌های نوع Dragons کارت‌هایی هستند که اگر به کارتی از همین نوع برخورد کنند، به حالت‌های متفاوتی عمل خواهند کرد. در طرف دیگر، کارت‌های Shouts بر حسب مدت زمان بازی شما با آنها سطح‌شان ارتقا می‌یابد.

The Elder Scrolls: Legends یک بازی رایگان است، اما اگر بخواهید به تجربه Heroes of Skyrim بپردازید باید مقداری پول خرج نمائید. این بازی شامل یک بخش تک‌نفره و داستانی، بخش رقابتی و بخشی به نام Arena که شما را مقابل بازیکنان آنلاین یا هوش مصنوعی قرار می‌دهد است.

