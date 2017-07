به گزارش پردیس گیم، کوری بارلوگ طی مصاحبه‌ای گفت قصد ساخت بازی دیگری را ندارد. او در ادامه حرف‌های خود افزود ترجیح می‌دهد سخت برروی چیزی منحصر به‌فرد کار کند تا اینکه فقط یک بازی معمولی بسازد و به بازار بفرستد.

بارلوگ در مصاحبه اخیر خود گفت مسیر چرخش بازی‌سازی او طوری است که بازی یک معنا با خود به‌همراه دارد. هر چیزی که وی بخواهد بسازد، باید معنادار باشد:

"نمی‌خواهم فقط یک بازی دیگر بسازم. قرار نیست چیزی را همین‌طوری به فروشگاه‌ها ارسال کنیم. من قصد ساخت عنوانی را دارم که واقعا یک معنا داشته باشد."

او در رابطه با وضعیت خود پس از ساخت God of War 2 صحبت کرد که آن زمان علاقه به همکاری در توسعه نسخه سوم داشت. طی این مدت، وی در حالی که برروی ایده‌های God of War 3 کار می‌کرد، متوجه شد این درک داستانی و شخصیت‌ها مثل خواندن کتاب خواندن بدون عینک بود. بارلوگ در آن موقع اعتقاد داشت هنوز باید چیزهای زیادی یاد می‌گرفت بنابراین توسعه God of War 3 را در نیمه راه رها نمود و از زمان استفاده کرد.

این زمان به او اجازه داد که مهارت‌های خود را گسترش دهد و چیزی را بسازد که به آن افتخار کند:

"اخیرا در حال مطالعه داستانی راجع به کارگردان ارشد استودیوی FromSoftware بودم، همان شخص Dark Souls؛ میازاکی، درست است؟ او این واقعیت را گفت که توانایی خواندن انگلیسی را نداشت اما به کتاب‌های D&D (مخفف Dungeons & Dragons) عشق می‌ورزید. میازاکی با تفسیر و درک خود از تصاویر کتاب‌های منبع، داستان‌های مخصوص خودش را خلق کرد. این چیزی بود که وی برای ساخت یک بازی از آن الهام گرفت. عنوانی که واقعا درک نمی‌کنید چه اتفاقی در حال رخ دادن است و با بازی کردن متوجه حوادث آن می‌شوید. من هم به عنوان کارگردان ارشد و یک داستان‌سرا همین احساس را داشتم."

God of War در نیمه اول سال 2018 به‌طور انحصاری برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame