با وجود اینکه امروزه با وجود سبک بتل رویال، بازی‌های چند نفره‌ی PvP زیادی وجود دارند که به طور مداوم مورد تحسین قرار می‌گیرند، با این حال برخی از بهترین بازی‌های چند نفره به جای قرار دادن شما در مقابل دیگران، شما را وادار می‌کند تا با یکدیگر همکاری کرده و در مقابل هوش مصنوعی بازی قرار گیرید. هرچند ژانر تیراندازی با المان‌های خود برای حالت کوآپ بسیار مناسب است، اما در طول سال‌های اخیر شاهد بازی‌های باکیفیت زیادی در این سبک نبوده‌ایم. در هر صورت در این مقاله به ۱۰ بازی تیراندازی کوآپ برتر خواهیم پرداخت.

۱۱. Payday 2

تهیه کننده: ۵۰۵Games / سازنده: Overkill Software

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: PC ،Xbox 360 ،PS3

Payday 2 یک بازی در سبک تیراندازی آنلاین است که در آن شما و حداکثر سه بازیکن دیگر سرقت‌های مختلفی را انجام می‌دهید. تنوع این سرقت‌ها همان چیزی است که بازی را عالی می‌کند. این سرفت‌ها اغلب در مکان‌های کاملا متمایز از یکدیگر، از بانک‌ها گرفته تا گالری‌های هنری و زندان‌ها اتفاق می‌افتند و شما اغلب وظیفه‌ی سرقت پول یا اشیاء قیمتی را بر عهده دارید. با این حال گاهی از شما خواسته می‌شود که کارهای دیگری مانند نجات یک زندانی را انجام دهید. صرف نظر از نوع ماموریت‌ها و فعالیت‌هایی که باید انجام دهید، آن‌ها معمولا به کار گروهی و تیراندازی دقیق نیاز دارند.

۱۰. The Division 2

تهیه کننده: Ubisoft / سازنده: Massive Entertainment

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: PC ،PS4 ،Xbox One

Tom Clancy’s The Division 2 یک اکشن و نقش‌آفرینی آنلاین است که در آینده‌ای نزدیک در واشنگتن جریان دارد. این شهر پس از شیوع یک بیماری خاص در آن، به نوعی نابود شده و شما باید در قالب مامور دیویژن آن را بازسازی کرده و نظم را به آن بازگردانید. اگرچه بازی را می‌توان به صورت تک نفره بازی کرد اما تجربه‌ی گیم‌پلی آن به صورت کوآپ و در قالب در یک تیم کاملا هماهنگ با دوستان، به طور قابل توجهی لذت‌بخش‌تر است و از طرفی ارتقای شخصیت شما را سرعت می‌بخشد.

۹. Deep Rock Galactic

تهیه کننده: Coffee Stain Publishing / سازنده: Ghost Ship Games

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: PC ،Xbox one

اصطلاح تیراندازی به طور کامل مناسب Deep Rock Galactic نیست. این بازی اغلب در مورد استخراج یک سری از مواد معدنی است زیرا هر مرحله شما را در یک غار که به صورت اتوماتیک و رویه‌ای ساخته شده قرار می‌دهد و شما معمولا وظیفه‌ی پیدا و جمع‌آوری مواد مفید را دارید. با این حال، این غارها چندان امن نیستند و شما به دفعات متعدد مورد حمله‌ی انبوهی از موجودات بزرگ و کوچک قرار می‌گیرید که از تنوع خوبی نیز برخوردار هستند.در واقع این جایی است که بخش تیراندازی خود را نشان می‌دهد. گفتنی است که هر دو مکانیک بازی یعنی حفاری و تیراندازی سرگرم‌کننده هستند.



۸. Sniper Elite 5

تهیه کننده: Rebellion Developments / سازنده: Rebellion Developments

سال انتشار: ۲۰۲۱

پلتفرم: PC ،PS4 ،PS5 ،Xbox one ،Xbox Series

همانطور که می‌توانید از عنوان بازی حدس بزنید، این اثر حول محور تک‌تیراندازی و مخفی‌کاری می‌چرخد. با این حال شما و یکی از دوستانتان می‌توانید با یکدیگر بخش داستانی بازی را تکمیل کنید و در این راه تصاویر اشعه‌ی ایکس گلوله‌هایی را که در این فرآیند از بدن دشمنان عبور می‌دهید، ببینید. انجام مخفی‌کاری یا زدن به دل دشمن در این بخش برعهده‌ی خودتان است. با این حال جدا از بخش کمپین، بازیکنان همچنین می‌توانند در حالت Survival دور هم جمع شوند. این حالت به حداکثر چهار بازیکن نیاز دارد و در آن باید از یک منطقه در برابر انبوهی از دشمنان دفاع کنید.

۷. The House Of The Dead: Overkill

تهیه کننده: Sega / سازنده: Headstrong Games

سال انتشار: ۲۰۰۹

پلتفرم: PC ،PS3 ،Wii

سری House Of The Dead به عنوان یک بازی تیراندازی در سبک لایت گان روی دستگاه‌های آرکید متولد شد. با این حال، در سال‌های اخیر، چند نسخه از آن روی کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی منتشر شده که Overkill یکی از آن‌ها است. این بازی داستانی در مورد رمز و راز مربوط به شروع یک بیماری را روایت می‌کند، اما داستان‌سرایی اولویت این بازی نیست. شما و یکی از متحدین خود باید هر هیولایی را که در صفحه می‌بینید بکشید و حتی گاهی اوقات یک فرد بی‌گناه را که قرار است به غذای زامبی‌ها تبدیل شود، نجات دهید. گفتنی است که این بازی با عنوان The Typing of The Dead: Overkill در سال ۲۰۱۳ روی رایانه‌های شخصی عرضه شد.



۶. Cuphead

تهیه کننده: Studio MDHR / سازنده: Studio MDHR

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: ، PS4 ،Nintendo Switch ،PC ،Xbox one

کاپ‌هد از آن بازی‌هایی نیست که همه به عنوان یک اثر تیراندازی از آن یاد کنند، اما از نظر فنی یکی از آن‌ها محسوب می‌شود. این بازی که در سبک Run & Gun است، شما در مراحلی دو بعدی قرار می‌دهد که در آن‌ها باید به به هر چیزی که می‌بینید شلیک کنید. از طرفی بازی به شما این امکان را می‌دهد که این کار را با یکی از دوستان خود انجام دهید. از آن جایی که بازی یکی از دشوارترین بازی‌های چند سال اخیر است، بدون شک حضور یک هم‌تیمی در مبارزه با غول‌ها مایه‌ی دلگرمی است.

۵. Resident Evil 5

تهیه کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال انتشار: ۲۰۰۹

پلتفرم: PC ،Xbox 360 ،PS3

زمانی که رزیدنت اویل ۵ عرضه شد، انتقاداتی را از طرف طرفداران این سری دریافت کرد. از نبود المان‌های ترس گرفته تا تمرکز زیاد بازی روی اکشن و مشکلات هوش مصنوعی، هیچکدام به مذاق طرفداران خوش نیامدند. با این حال این بازی به عنوان یک اثر تیراندازی کوآپ عالی است. در بازی، کریس ردفیلد و شیوا آلومار در حال بررسی اتفاقات عجیب و غریب در بخشی خیالی از آفریقا هستند. مانند رسم همیشگی مجموعه، این مکان حاوی انبوهی از موجودات آلوده است که شما باید آن‌ها را بکشید، اما از آنجایی که مهمات در بازی کم است و تعداد دشمنان نیز به مرور بیشتر می‌شود، داشتن یک همراه و اجرای تاکتیک‌های مختلف با یکدیگر ضروری به نظر می‌رسد.



۴. Borderlands: The Handsome Collection

تهیه کننده: ۲K Games / سازنده: Gearbox Software

سال انتشار: ۲۰۱۵

پلتفرم: PC ،Xbox one ،PS4

این بسته شامل دو بازی بوردرلند ۲ و نسخه‌ی The Pre-Sequel است که هر دو یکی از بهترین بازی‌های اکشن و نقش‌آفرینی سال‌های اخیر هستند. چه در حال مبارزه با مردم باشید و چه با موجودات پاندورا، نبردهای هر دو بازی دیوانه‌کننده و هیجان‌انگیز هستند و با توجه به سبک آن‌ها که تمرکز زیادی روی حالت کوآپ دارند، وجود دوستانتان در کنار شما، تجربه‌ی لذت‎‌بخش‌تری را فراهم خواهد کرد. از طرفی داستان این دو بازی نیز سرگرم‌کننده است و شاید باعث گریه‌ی شما نشود، اما قطعا در سکانس‌هایی شما و دوستانتان را وادار به خندیدن خواهد کرد.



۳. Left 4 Dead 2

تهیه کننده: Valve / سازنده: Valve

سال انتشار: ۲۰۰۹

پلتفرم: PC ،Xbox 360

در Left 4 Dead 2 هدف این است که در دنیایی آلوده شده و آخرالزمانی، در هر مرحله به نوعی اتاق امن برسید و در نهایت از منطقه فرار کنید. با این حال شما باید این کار را در حالی انجام دهید که توسط هیولاهای آلوده‌ی بیشماری احاطه شده‌اید. هیولاهایی که فوق العاده سریع و چابک هستند و در میان آن‌ها تعداد خاصی وجود دارد که حتی خطرناک‌تر نیز هستند. خوشبختانه، می‌توانید به‌ عنوان یک تیم، بازی را به صورت لوکال و آنلاین تجربه کنید. در هر صورت فارغ از تک نفره یا کوآپ، این بازی یک تیراندازی اول شخص بسیار لذت‌بخش است.

۲. Gears 5

تهیه کننده: Xbox Game Studios / سازنده: The Coalition

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: PC ،Xbox one

گیرز آو وار یک مجموعه‌ی بزرگ با بازی‌های فوق‌العاده است. نسخه‌ی پنجم بازی نیز یکی از بهترین‌ها در این سری است که در آن، جنگ بین انسان‌ها و موجودات بازی ادامه دارد و در این بین کایت دیاز (Kait Diaz) به یک سفر شخصی می‌رود تا خود را بیشتر بشناسد. داستان بازی احساسی‌تر از آن چیزی است که بازیکنان انتظار دارند با این حال، همراه با اشک‌ها، بازی خنده‌های زیادی را نیز ا دیالوگ‌های خنده‌دار خود فراهم می‌کند. مبارزات نیز لذت‌بخش است و استانداردهایی را برای سبک تیراندازی سوم شخص تعیین می‌کند. بازی را در حالت‌های مختلفی به صورت کوآپ می‌توان تجربه کرد اما بدون شک تجربه‌ی بخش داستانی با دو نفر از دوستان خود لذت بیشتری دارد.

۱. Halo: Master Chief Collection

تهیه کننده: Xbox Game Studios / سازنده: ۳۴۳Industries

سال انتشار: ۲۰۱۴

پلتفرم: Xbox one

وقتی در مورد بهترین بازی‌های تیراندازی کوآپ بحث می‌شود، هیلو یکی از نام‌هایی که اغلب مطرح می‌شود. از سال ۲۰۰۱، این مجموعه تعدادی از بهترین بازی‌های تیراندازی تاریخ را ارائه کرده است. خوشبختانه، بیشتر بازی‌های درخشان سری در بسته‌ی مستر چیف هم اکنون در دسترس هستند. این بسته در ابتدا برای ایکس‌باکس وان عرضه شد و در ادامه روی رایانه‌های شخصی و به صورت بهبود یافته برای کنسول‌های ایکس‌باکس سری منتشر شد. این بسته شامل چهار نسخه‌ی اول مجموعه و نسخه‌های ODST و Reach است. همه‌ی این بازی‌ها درخشان هستند و در کنار المان‌های تیراندازی سرگرم‌کننده، دارای داستان‌هایی درگیرکننده هستند که حول محور مستر چیف می‌چرخند.

