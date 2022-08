اولین بازی از این سری، بازی Ogre Battle: The March of the Black Queen است که در سال ۱۹۹۳ برای سوپر نینتندو منتشر شد و فصل پنجم این حماسه را بازگو کرد. در آن زمان، بازی‌های استراتژی ریل تایم (Real-time) در ژاپن چندان شناخته شده نبودند، اما به لطف آزادی عمل که این بازی به بازیکن می‌داد و همچنین توجه دقیق آن به جزئیات گرافیکی و سیستم‌های متفاوت، به مرور طرفداران زیادی پیدا کرد.

این بازی در واقع نسخه‌ی ریمستر بازی نقش‌آفرینی Tactics Ogre: Let Us Cling Together که در سال ۲۰۱۰ توسط اسکوئر انیکس ساخته و منتشر شد. نسخه‌ی ۲۰۱۰ نیز در واقع بازسازی اثری با همین نام در سال ۱۹۹۵ است که دومین نسخه از سری Ogre Battle محسوب می‌شود. حماسه‌ی Ogre Battle در واقع هشت فصل را شامل می‌شود که دوران Xytegenia را بازگو می‌کنند.



پیشینه‌ی بازی



در سال ۱۹۹۵ فصل هفتم حماسه یعنی بازی Tactics Ogre: Let Us Cling Together منتشر شد. این بازی با اتخاذ رویکردی متفاوت از The March of the Black Queen، دارای زاویه‌ی دید ایزومتریک متفاوتی برای بهبود میدان‌های نبرد، گرافیک پیکسلی متمایز و داستانی پیچیده و منشعب با پایان‌های متعدد بود. همه‌ی این عناصر در نهایت گرد هم آمدند و بازی را به یک موفقیت استثنایی برای این سبک تبدیل کردند. در سال ۲۰۱۰، نسخه‌ی ریمیک بازی شامل یک داستان بهبود یافته، دنیایی پر از شخصیت‌های جذاب‌تر به همراه سیستم‌های جدید عرضه شد و حتی طرفداران پر و پا قرص سری را نیز راضی کرد. حال نسخه‌ی Reborn قرار است که به عنوان ریمستر نسخه‌ی ۲۰۱۰ بازی عرضه شود.

جلوه‌های صوتی و بصری بهبود یافته

این بازی طبق گفته‌ها قرار است که در کنار بازیکنان تازه وارد، طرفداران قدیمی سری را نیز با تغییراتی که پیدا کرده راضی کند. اولین جنبه‌ی مهمی از بازی که بهبود یافته، جلوه‌های بصری آن است. شخصیت‌ها و پس‌زمینه‌های بازی با وضوح بالا بازسازی شده‌ و در عین حال حس و حال پیکسلی آن‌ها تا جای ممکن حفظ شده است. رابط کاربری بازی نیز کاملا به‌روز شده و برای درک آسان‌تر اطلاعات مجددا طراحی شده است.

از طرفی همه‌ی کات‌سین‌ها کاملا صداگذاری شده و جان تازه‌ای به انگیزه‌های پیچیده‌ی شخصیت‌های مختلف داده‌اند. جلوه‌های صوتی نیز بازسازی شده و بازیکن را مانند قبل در نبرد غوطه‌ور می‌کنند. همچنین قابلیت انتخاب صدای انگلیسی و ژاپنی و تغییر آن‌ها در هر زمان به بازی اضافه شده است. آهنگساز بازی، هیتوشی ساکیموتو (Hitoshi Sakimoto)، کل موسیقی متن بازی را با یک ارکستر زنده دوباره ضبط کرده است و در این بین قطعات جدیدی نیز ساخته شده‌اند.

گیم‌پلی متفاوت



در بخش گیم‌پلی بازی با تکیه بر آنچه در نسخه‌ی اصلی و Tactics Ogre: Wheel of Fortune وجود دارد، عناصر جدیدی را به عنوان بخشی از طراحی مجدد کلی سیستم نبرد معرفی می‌کند. سیستم مدیریت سطح کل کلاس موجود در Tactics Ogre: Wheel of Fortune با یک سیستم سطح واحد به واحد جایگزین شده است. در واقع هر واحد بسته به کلاس خود به‌ طور متفاوتی پیشرفت می‌کند و این به بازیکنان اجازه می‌دهد تا ترکیب‌های بی‌پایانی از تجهیزات، مهارت‌ها و جادو را برای هر واحد ایجاد کنند. از طرفی بازیکن می‌تواند در مورد ترکیب کلی واحدهایی که در هر نبرد هستند، تصمیم بگیرد.

هوش مصنوعی نیز بهبود یافته و تاکتیک‌های دشمنان بسته به وضعیت میدان نبرد تغییر می‌کند. به عبارتی دیگر فکر کردن در مورد اینکه چگونه برنامه‌‌ریزی‌های خود را با تغییر شرایط مبارزه تطبیق دهید، نبردها را جذاب و تازه نگه می‌دارد. از طرفی بهبودهای دیگری نظیر سریع‌تر شدن نبردها، سیستم ذخیره‌ی خودکار و بازسازی کامل کنترل‌ها و رابط کاربری، باعث شده تا ارتباط برقرار کردن با بازی راحت‌تر شود.

داستان از چه قرار است؟



در مقدمه‌ی داستان بازی آمده که جزایر والریا به عنوان جواهرات دریای اوبرو، از گذشته مرکز تجارت دریایی بوده است و مردم جزایر در طول تاریخ برای تسلط بر سواحل آن مبارزه کرده‌اند. سرانجام مردی با نام دورگالوآ اوبرث (Dorgalua Oberyth) برخاست تا به این درگیری‌ها پایان دهد. او تلاش کرد تا نفرت را در میان مردم جزایر از بین ببرد و برای نیم قرن، والریا را در رفاه قرار داد.با این حال، پس از مرگ پادشاه، جنگ داخلی دوباره آغاز شد زیرا سه گروه برای کنترل جزایر با هم رقابت کردند: گروه باکرام که بیشتر آن را اشراف والریا تشکیل می‎داد، گالگستانی‌ها که اعضای آن اکثریت جمعیت جزایر را تشکیل می‌دادند و گروه والیستر که تعدادشان کم بود. جزایر در ادامه بین باکرام و گالگستانی‌ها تقسیم شد و صلح در سراسر سرزمین برقرار شد. با این حال هیچ کس باور نمی‌کرد که این آرامش دوام بیاورد.

شخصیت‌ها

دنام پاول (Denam Pavel)



دنام قهرمان اصلی این داستان است. پدرش، ابونا پرانست، زمانی که شوالیه‌های تاریکی به زادگاهش یعنی گلیات یورش بردند، دستگیر شد. او بعدها به عنوان عضوی از گروه مقاومت والیستر، با کمک خواهرش، کاتیوآ و دوست دوران کودکی‌اش، وایس، علیه باکرام و گالگستانی‌ها مبارزه کرد. دنام حس عدالت‌خواهی بالایی دارد. او که یک جوان متفکر است.

کاتیوآ پاول ( Catiua Pavel)



کاتیوآ خواهر دنام و عضو دیگری از والیستر است. او و دنام که مادرشان را در سنین جوانی از دست دادند، توسط پدرشان بزرگ شدند. او نسبت به برادرش احساس محبت زیادی دارد. به لطف آموزه‌های پدرش، او همچنین از فنون مبارزه برخوردار است و در میدان نبرد به وایس و دنا کمک می‌رساند. با این حال، انگیزه‌ی او برای مبارزه بیشتر از ترس او برای از دست دادن برادرش نشات می‌گیرد.

وایس بوزک (Vyce Bozeck)

شوالیه‌های تاریکی، پدر وایس را به عنوان تنها خانواده‌ای که از او باقی مانده بود، کشتند و او را یتیم رها کردند. او نمی‌تواند ستم والیستر را تحمل کند، بنابراین مشتاقانه به مبارزه با آن‌ها پرداخته است. او و دنام که در مبارزه توانا هستند، به نوعی مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند.



دورگالوآ اوبرث ( Dorgalua Oberyth )

حاکم پادشاهی سابق والریا، قلمروهای متخاصم والریا را تصاحب کرد و با استفاده از عقل خود آن‌ها را متحد کرد. با متحد شدن جزایر، او تصمیم گرفت سیاست صلح خود را اجرا کند و مردم او را به خاطر خردش تحسین کردند. با این حال پس از مرگ او، جانشین مشخصی برای تاج و تخت وجود نداشت و والریا بار دیگر وارد جنگ داخلی شد. به افتخار دستاوردهای بزرگ او، اغلب از او به عنوان Dynast-King یاد می‌شود.

جودا رونوی (Juda Ronwey)



ارباب سابق قلعه آلموریکا در زمانی که جنگ داخلی والریا را فرا گرفته بود، والیسترها را در مقاومت در برابر گالگستانی‌ها رهبری کرد. او به مدت نیم سال شجاعانه جنگید تا سرانجام با شکست مواجه شد و اکنون زندانی است.

برانتین مورن (Brantyn Morne)



هنگامی که پادشاه دورگالوآ درگذشت، برانتین به سرعت از مقام خود کنار رفت تا نایب‌السلطنه‌ی پادشاهی والریا شود. تشنگی او برای سلطنت کردن فرای تصور است. از آنجایی که دورگالوآ به او اعتماد زیادی داشته، انگیزه‌های پشت این اهانت ناگهانی علیه خاندان سلطنتی نامشخص است.

لانسلوت تارتاروس (Lanselot Tartaros)



لانسلوت کاپیتان شوالیه‌های تاریکی لوسلوریان است که از امپراتوری قدرتمند لودیشن در شمال جزایر والریا می‌آید. شوالیه‌های تاریکی بر اساس توافقی محرمانه با برانتین، رهبر باکرام، به والریا آمده و مستقیما به کشیش اعظم، ساردیان، حاکم امپراتوری لودیشن پاسخ می‌دهند. البته شایعه شده است که لانسلوت دست راست کشیش اعظم است.

لوندار بالباتوس (Leundar Balbatos)



رهبر پادشاهی گالگستان، برای تامین امنیت نیمه‌ی جنوبی والریا، جنگی خونین را برای از بین بردن والیسترها به راه انداخت. حتی بسیاری از افراد او قصد داشتند تا در برابر وحشیگری او شورش کنند، اما بالباتوس نیروهای خود را نیز علیه آن‌ها فرستاد و نشان داد که با اراده‌ای آهنین بر گالگستان حکومت خواهد کرد.

گفتنی است که نسخه‌ی استاندارد بازی به صورت فیزیکی و دیجیتالی باری کنسول‌ها با قیمت ۴۹.۹۹ دلار در دسترس قرار خواهد گرفت. در واقع بازی فقط به صورت دیجیتال روی رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود. از طرفی نسخه‌ی Digital Premium شامل موسیقی متن بازی است و با قیمت ۵۹.۹۹ دلار برای پلی‌استیشن و رایانه‌های شخصی منتشر می‌شود. پیش‌خرید نسخه‌ی استاندارد بازی مجموعه‌ای از سه آهنگ جدید استفاده شده در اثر را به همراه خواهد داشت. از طرفی پیش‌خرید نسخه‌ی دیجیتال پریمیموم، موسیقی‌های کلاسیک نسخه‌ی ۱۹۹۵ را نیز در اختیار شما قرار خواهد داد.

در نهایت نسخه‌ی کالکتورز بازی شامل دیسکی از ۱۵ موسیقی بازی، کتابی سه جلدی درباره‌ی داستان هر فصل از بازی، آرت‌بوک رسمی بازی شامل آثار هنری آکیهیکو یوشیدا (Akihiko Yoshida)، سوباسا ماسائو (Tsubasa Masao) و سه کارت تاروت با کیسه‌ی مخصوص می‌شود که همگی در یک جعبه‌ی خاص قرار خواهند گرفت.



بازی Tactics Ogre: Reborn در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲ (۲۰ آبان ۱۴۰۱) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ۵، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

