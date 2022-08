۱۰. Resistance: Fall of Man

تهیه کننده: Sony / سازنده: Insomniac Games

سال انتشار: ۲۰۰۶

استودیوی اینسامنیاک گیمز بدون شک یکی از پرکارترین و بهترین استودیوهای سونی محسوب می‌شود و در چند سال اخیر با سری اسپایدرمن و رچت و کلنک بیشتر از قبل شناخته شده است. با این حال قبل از اینکه این استودیو به یک استودیوی کلاس جهانی تحت رهبری سونی تبدیل شود و با بازی‌های ماجراجویی خود شناخته شود، سری Resistance را توسعه می‌داد. بازی تیراندازی و اول شخص Resistance: Fall of Man که بدون شک یکی از نسخه‌های برتر سری است، در دنیای علمی‌تخیلی جریان داشته و از المان‌هایی مشابه سری دوم برخوردار است.

۹. Max Payne 3

تهیه کننده: Rockstar Games / سازنده: Rockstar Games

سال انتشار: ۲۰۱۲

در حالی که راکستار گیمز (Rockstar Games) بیشتر به عنوان خالق سری رد دد و جی‌تی‌ای شناخته می‌شود، با این حال بازی اکشن مکس پین ۳ از این کمپانی را نباید از دست داد. این بازی تیراندازی سوم شخص با وجود اینکه از نظر طرفداران سری مکس پین در حد و اندازه‌‌های دو نسخه‌ی اول نیست، اما کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که از گیم‌پلی جذاب و سرگرم‌کننده‌ی آن ایراد بگیرد. گفتنی است که در حال حاضر نسخه‌ی اول مجموعه در فروشگاه پلی‌استیشن در دسترس است و امیدواریم که راکستار نسخه‌ی سوم را روی پلی‌استیشن ۵ در دسترس قرار دهد.

۸. Heavenly Sword

تهیه کننده: Sony Computer Entertainment / سازنده: Ninja Theory

سال انتشار: ۲۰۰۷

نینجا تئوری را امروزه با بازی‌هایی Hellblade: Senua’s Sacrifice و DMC: Devil May Cry می‌شناسند که هر دو یکی از بهترین بازی‌ها در سبک خود هستند. با این حال این استودیو بازی فانتزی و هک اند اسلش Heavenly Sword در کانون توجه قرار گرفت. در حالی که اکنون بازی‌های بهتری نیز در این ژانر وجود دارد، با این حال این آی‌پی قطعا ارزش توجه بازیکنان را دارد. هرچند از آنجایی که نینجا تئوری هم اکنون جزئی از ایکس‌باکس بوده و در حال توسعه‌ی نسخه‌ی دوم Hellblade است، تصور عرضه‌ی Heavenly Sword روی پلی‌استیشن ۵ اندکی دور از انتظار به نظر می‌رسد.

۷. Beyond Good and Evil

تهیه کننده: Ubisoft / سازنده: Ubisoft

سال انتشار: ۲۰۰۳

Beyond Good and Evil به معنای واقعی کلمه یک اثر کالت کلاسیک است. این بازی یوبی‌سافت که از نظر بسیاری یکی از بهترین بازی‌های اکشن و ماجراجویی تاریخ است، یک شکست تجاری در زمان عرضه محسوب می‌شود. با این حال بارها انتشار مجدد آن و عرضه‌ی ریمستر آن برای پلی‌استیشن ۳ باعث شد تا نسخه‌ی دوم آن در سال ۲۰۱۷ معرفی شود. این بازی ترکیب شگفت‌انگیز‌ی از مخفی‌کاری، اکشن و پازل است که قطعا بسیاری از بازیکنان جدید آن را دوست خواهند داشت. در این میان جالب است بدانید که Beyond Good and Evil 2 پس از گذشت تقریبا ۶ سال از معرفی آن، نویسنده‌ی ارشد جدیدی پیدا کرده است.



۶. Killzone 3

تهیه کننده: Sony Computer Entertainment / سازنده: Guerrilla Games

سال انتشار: ۲۰۱۱

گوریلا گیمز قبل از اینکه به ساخت جهان‌هایی عظیم و آخرالزمانی روی آورد، به ساخت بازی‌های خطی‌تری نظیر سری کیل‌زون مشغول بود. نسخه‌ی سوم سری در سال ۲۰۱۱ برای پلی‌استیشن ۳ منتشر شد و هر چند در حد و اندازه‌ی قسمت دوم ظاهر نشد اما نوآوری‌های زیادی را در خود جای داده بود و با نقدهای مثبتی روبرو شد. منتقدان گیم‌پلی بازی را در کنار طراحی مراحل و دشمنان بازی تحسین کردند و بخش چند نفره سرگرم‌کننده دانستند. از آنجایی که هم اکنون نسخه‌ی Shadow Fall در دسترس است، امیدوارم که دیگر نسخه‌های سری به خصوص نسخه‌ی سوم روی پلی‌استیشن ۵ منتشر شوند.

۵. Grand Theft Auto IV

تهیه کننده: Rockstar Games / سازنده: Rockstar North

سال انتشار: ۲۰۰۸

جی‌تی‌ای ۴ سومین بازی برتر تمام دوران در متاکریتیک است و قطعا وجود آن روی پلی‌استیشن ۵ از همه نظر خوب است. با توجه به اینکه نسخه‌ی پنجم سری فروش فوق‌العاده‌ای را تجربه کرده، میلیون‌ها نفر از طرفداران سری وجود دارند که هنوز چهارمین نسخه را تجربه نکرده‌اند. این در حالی است که نسخه‌های کلاسیک سری نیز چندی پیش به صورت بازسازی شده روی کنسول‌های جدید منتشر شدند. هرچند مکانیک‌های بازی امروزه ممکن است کمی قدیمی به نظر برسند اما این اثری است که استانداردهای جدیدی را برای بازی‌های جهان باز تعریف کرد و امروزه نیز قطعا ارزش تجربه کردن دارد.



۴. Red Dead Redemption

تهیه کننده: Rockstar Games / سازنده: Rockstar San Diego

سال انتشار: ۲۰۱۰

رد دد ریدمپشن ۲ نیز مانند جی‌تی‌ای ۵ یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های چند سال اخیر است و قطعا بسیاری از طرفداران این بازی نسخه‌ی اول آن را تجربه نکرده‌اند. این بازی در سال ۱۹۱۱ اتفاق می‌افتد و در آن همسر و پسر جان مارستون، توسط دولت گروگان گرفته شده و شما باید در نقش او سه عضو باند سابق خود را به دست عدالت بسپارید. گفتنی است که با وجود شنیده شدن اخباری مبنی بر نسخه‌ی بازسازی بازی که البته به نظر می‌رسد توسعه‌ی آن کنار گذاشته شده است، بازی همچنان پس از سال‌ها زیبا به نظر می‌رسد و شاید یک پورت ساده برای پلی‌استیشن ۵ بسیاری را راضی کند.



۳. Dead Space 2

تهیه کننده: EA / سازنده: Visceral Games

سال انتشار: ۲۰۱۱

Dead Space 2 معمولا به عنوان بهترین بازی این سه‌گانه‌ی مشهور ژانر ترس در نظر گرفته شده و نمادی از این سبک در نسل هفتم است. علاوه‌بر این، برخلاف بسیاری از بازی‌ها، پس از گذشت بیش از ۱۰ سال همچنان از جلوه‌های بصری راضی‌کننده‌ای برخوردار است که نیاز به ریسمتر آن برای پلی‌استیشن ۵ چندان احساس نمی‌شود. منتقدان بازی را به خاطر گیم‌پلی، روایت، اتمسفر، گرافیک و جلوه‌های صوتی آن ستایش کردند و با وجود اینکه در هفته‌ی اول عرضه‌ی خود تقریبا دو میلیون نسخه فروخت، اما الکترونیک آرتز را راضی نکرد. با این حال امیدواریم که قبل از معرفی نسخه‌ی چهارم مجموعه، بار دیگر این شاهکار را در نسل نهم تجربه کنیم.

۲. Metal Gear Solid 4

تهیه کننده: Konami / سازنده: Konami

سال انتشار: ۲۰۰۸

متال گیر سالید ۴ پنج سال پس از وقایع نسخه‌ی دوم، داستان یک اسنیک مسن را که اکنون به عنوان Old Snake شناخته می‌شود روایت می‌کند که به دنبال آخرین ماموریت خود یعنی کشتن لیکوئید اسنیک است. بازی به خاطر داستان، گیم‌پلی، گرافیک و… تحسین منتقدان را به همراه داشت و از طرفی انتشار آن باعث افزایش فروش پلی‌استیشن ۳ شد و تا سال ۲۰۱۴ بیش از شش میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته بود. با روابط خوب سونی و کارگردان افسانه‌ای بازی یعنی هیدئو کوجیما، امیدواریم که این بازی روی کنسول پلی‌استیشن ۵ نیز در دسترس قرار گیرد، اما کونامی در حال حاضر حقوق بازی را در دست دارد و مشخص نیست که قصد دارد با آن چکار کند.

۱. Fallout 3 & New Vegas

تهیه کننده: Bethesda Softworks

سال انتشار: ۲۰۱۰ & 2008

اگر قرار باشد که دو تا از بهترین بازی‌های نسل هفتم را نام ببریم، بدون شک فال‌اوت ۳ و نسخه‌ی نیو وگاس لیاقت معرفی شدن را دارند. دو بازی نقش‌آفرینی جهان باز که هر دو از بهترین نسخه‌های سری فال‌اوت هستند و طرفداران این مجموعه را در نسل هفتم به خوبی راضی کردند.

فال‌اوت ۳ یک سفر شگفت‌انگیز و البته غمگین به آمریکای پساآخرالزمانی است. داستان بازی حول پیدا کردن پدر شخصیت اصلی بازی در کنار مبارزه با Enclave می‌چرخد؛ بقایای فاسد دولت سابق ایالات متحده که به دنبال استفاده از آن برای اهداف خود هستند. به معنای واقعی کلمه در این بازی به هر جایی که بخواهید می‌توانید بروید و هر کاری را که دوست دارید انجام دهید. اگر این برای شما بیش از حد گیج‌کننده باشد، ماموریت‌های اصلی بازی شما را در سراسر نقشه می‌برد. با این حال بهتر است که به خودتان اجازه دهید تا این آزادی را احساس کند.

فال‌اوت: نیو وگاس هر آنچه را که نسخه‌ی سوم به این سری آورده است می‌گیرد و آن‌ها را با المان‌های گلاسیگ مجموعه ترکیب می‌کند. گذشته از مشکلات فنی بیشمار و اسلحه‌هایی که هدف‌گیری با آن‌ها غیرممکن است، بازی یک اثر فوق‌العاده باکیفیت است. داستان اصلی نیو وگاس در سال ۲۲۸۱ یعنی چهار سال پس از وقایع نسخه‌ی سوم و ۲۰۴ سال پس از سقوط بمب‌ها رخ می‌دهد. انتخاب گزینه‌های مختلف توسط شما در مکالمات و اکشن به خوبی بر دنیای اطراف تأثیر گذاشته و آن را تغییر می‌دهد. از طرفی شخصیت‌های فوق‌العاده جذابی در بازی وجود دارند که با آن‌ها روبرو خواهید شد.

با فروش خوب فال‌اوت ۴ و بهبود فال‌اوت ۷۶ در سال‌های پس از عرضه، بسیاری از طرفداران مشتاق تجربه‌ی بازی‌های قبلی مجموعه روی کنسول‌های جدید خود هستند. با این حال از آنجایی که بتسدا اکنون جزئی از ایکس‌باکس است، بعید است که این بازی‌ها روی پلی‌استیشن ۵ عرضه شوند.



