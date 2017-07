شواهدی مبنی بر وقوع حوادث The Last of Us Part II در شهر سیاتل منتشر شد

شرکت سونی و استودیوی ناتی داگ به سختی در حال کار برروی یکی از مورد انتظارترین عناوین انحصاری پلی استیشن ۴ هستند. این بازی در جریان مراسم PlayStation Experience 2016 معرفی شد؛ با این حال با گذشت حدود یک سال از معرفی بازی، اطلاعات بسیار محدودی از این بازی به بیرون درز کرده است. حالا و […]

شرکت سونی و استودیوی ناتی داگ به سختی در حال کار برروی یکی از مورد انتظارترین عناوین انحصاری پلی استیشن ۴ هستند. این بازی در جریان مراسم PlayStation Experience 2016 معرفی شد؛ با این حال با گذشت حدود یک سال از معرفی بازی، اطلاعات بسیار محدودی از این بازی به بیرون درز کرده است. حالا و بعد از گذشت مدت‌ها، شخصی موفق به یافتن سرنخ‌هایی شده‌ است که خبر از محلی که احتمالا داستان The Last of Us Part II در آن جریان خواهد داشت، می‌دهد. در ادامه‌ی مطلب با ما همراه باشید.

تا کنون شایعات زیادی درباره بازی The Last of Us Part II منتشر شده است. یکی از این شایعات به عدم حضور Joel، شخصیت اصلی نسخه‌ی اول بازی، در The Last of Us 2 مربوط می‌شود. طبق ادعای بعضی از طرفداران، شخصیت جوئل قبل از وقایع نسخه‌ی دوم بازی به دست اعضای گروه “Firefly” به قتل رسیده است و تنها در وهم و خیال الی حضور دارد. به همین دلیل الی به دنبال انتقام از این گروه است. یکی دیگر از این شایعات مربوط به همکاری Gustavo Santaolalla، آهنگساز این بازی با سازندگان عنوان Red Dead Redemption 2 است، اما اخیرا اطلاعاتی از تنها تریلر منتشر شده از The Last of Us 2 استخراج شده است که به راحتی قابل تکذیب نیستند. اطلاعاتی که خبر از وقوع داستان این بازی در شهر سیاتل، بزرگ‌ترین شهر ایالت واشنگتون را می‌دهد.

به نظر می‌رسد تنها تریلر منتشر شده از این بازی، حاوی موارد مخفی زیادی است، اما تا به این لحظه، کسی موفق به کشف این موارد نشده بود تا این که بالاخره یکی از کابران انجمن Reddit با نام Voldsby موفق شد به شواهد قانع کننده‌ای از بازی، دست پیدا کند. طبق شواهد به دست آمده توسط این شخص، حوادث این بازی در شهر سیاتل به وقوع می‌پیوندد یا حداقل این شهر، یکی از مکان‌های بازی خواهد بود. این شخص متوجه شده است که تابلو و خودپرداز موجود در تریلر The Last of Us 2 دقیقا به همان صورت و با همان الگو در قسمتی از شهر سیاتل وجود دارند. با بررسی نقشه‌ی این بخش بخصوص از شهر سیاتل و تطابق آن با تریلر منتشر شده، به شباهت‌های انکارناپذیری دست پیدا می‌کنیم. با این حال تا زمان تایید این موضوع توسط استودیوی ناتی‌ داگ، نمی‌توان قاطعانه در مورد این موضوع اظهار نظر کرد.

حالا که بحث از حدس و گمان پیرامون این عنوان مورد انتظار شد، بهتر است اشاره کنیم که چند وقت پیش آقای Niel Druckmann، کارگردان این بازی، تصویری از بدل‌کار معروف، Jessie Graff را در توییتر خود به اشتراک گذاشت که در حال اجرای ضربه‌ی نینجا است. هنوز مشخص نیست که جسی گراف چه نقشی را در این بازی ایفا خواهد کرد، اما به نظر می‌رسد که نقش یکی از دشمنان الی را برعهده خواهد داشت. احتمال می‌رود که سازندگان از چهره‌ی جسی گراف برای طراحی یکی از کاراکترهای بازی استفاده کرده باشند.

عنوان The Last of Us Part II در سال آینده و برروی دو کنسول پلی استیشن ۴ و پلی استیشن ۴ پرو منتشر خواهد شد. احتمال می‌رود که ناتی داگ، برنامه‌های ویژه‌ای را برای نسخه‌ی پلی استیشن ۴ پرو بازی داشته باشد. یکی از این احتمالات، اجرای بازی مذکور با کیفیت ۴K برروی این کنسول قدرتمند است. در مراسم PSX 2017 می‌توان، انتظار اطلاعات بیشتر و حتی نمایشی از گیم‌پلی این بازی را داشت. باید منتظر ماند و دید که آیا قسمت دوم این بازی، همانند قسمت اول آن، توانایی درو کردن تمام جوایز ممکن را خواهد داشت و یا خیر.

منبع متن: gamefa