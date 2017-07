تماشا کنید: تریلر جدیدی از عنوان Middle-Earth: Shadow Of War منتشر شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dsogaming، اندکی قبل استدیو بازی‌سازی Warner Bros تریلر جدیدی از عنوان در دست ساخت Middle-Earth: Shadow Of War منتشر کرد. در این تریلر همانطور که مشخص است آقای کومالی نانجیانی (Kumali nanjiani) در حال ادای نقش کاراکتری به‌نام The Agonizer است. همانطور که قبلا گفته شده شخصیت The Agonizer ، از دسته اُرک‌ها (Orc) است و یکی از مرگبارترین دشمنان موجود در بازی است. کاراکتر تنها یکی از بی‌شمار شخصیت‌هایی است که شخصیت پردازی آن توسط Nemesis System انجام شده است.

این تریلر اولین تریلر منتشر شده در نمایشگاه Comic Con: San Diego است که به معرفی شخصیت The Agonizer می‌پردازد. در این تریلر شوخ طبعی این شخصیت در دیالوگ‌هایش به وضوح قابل مشاهده است که احتمالا باعث خلق تجربه‌ای متفاوت از این عنوان برای بازیکنان خواهد شد.

عنوان Middle-Earth: Shadow Of War در تاریخ 10 اکتبر برابر با 18 مهرماه سال جاری، برای پلتفرم‌های PC, PS4 و Xbox One عرضه خواهد شد.

دانلود SD – دانلود HD

نظر شما در مورد این تریلر چیست؟

منبع متن: pardisgame