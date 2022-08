از بیابان‌ها گرفته تا اعماق آب، برخی از محیط‌ها در بازی‌های ویدیویی بسیار خاص و مراحل مربوط به آن‌ها نیز معمولا به یاد ماندنی هستند. در این بین جنگل‌ها معمولا کمتر از لیاقت خود مورد توجه قرار می‌گیرند و شاید یکی از دلایل آن وجود بسیار آن‌ها در بازی‌های مختلف باشد. با این حال چه در میان فضایی سبز قدم بردارید یا در زمینی پوشیده از برف، محیط‌های جنگلی در هر سبک و سیاقی قابل استفاده هستند.



۱۰. جنگل کوروک (Korok) / بازی The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild