تاریخ عرضه‌ی دقیقی برای این بازی اعلام نشده است اما طبق توضیحات اعلام‌شده، توسعه‌ی بازی از اواخر ۲۰۱۹ در حال توسعه بوده است و در حال حاضر در وضعیت آلفا قرار دارد. یک دمو قابل‌بازی با نام «گریس در تاریکی» (Grace in the Dark) که دارای خط داستانی اورجینال خود خواهد بود، از تاریخ ۲۴ تا ۲۸ اوت ۲۰۲۲ در رویداد گیمزگام ۲۰۲۲ قابل‌بازی خواهد بود. این به‌نوعی مقدمه یا پیش‌درآمدی برای بازی اصلی خواهد بود که شامل شخصیت گریس از بازی تنها در تاریکی ۲ (Alone in the Dark 2) است. شرکت تی‌اچ‌کیو‌ نوردیک اعلام نکرده است که آیا قصد دارد این تیزر قابل‌بازی را خارج از رویداد گیمزکام هم در وقت دیگری در دسترس بازیکنان قرار بدهد یا خیر. با این حال، می‌دانیم که این تیزر قابل‌بازی داستان کاملاً مجزایی نسبت به بازی اصلی خواهد داشت. به همین خاطر، انتظار می‌رود که بعدها به‌صورت عادی هم عرضه شود.

داستان در دهه ۱۹۲۰ آمریکا اتفاق می‌افتد، امیلی هارتوود (Emily Hartwood) به دنبال عموی گم‌شده خود می‌گردد. او با ادوارد کارنبی (Edward Carnby)، یک بازرس خصوصی، همکاری می‌کند و برای جستجوی او به عمارت درستو (Derceto Manor) می‌رود. با این حال، همه چیز تغییر می‌کند و این دو نفر با ساکنان عجیب‌وغریب، هیولاها و درگاه‌هایی مواجه می‌شوند که آن‌ها را به دنیای ترسناکی می‌برد. هر دو شخصیت قابل بازی هستند و چشم‌انداز خود از وقایع را با میان‌پرده‌ها و مراحل منحصر‌به‌فرد ارائه می‌دهند.

داستان بازنگری بازی تنها در تاریکی کاملاً جدید است و توسط میکائیل هدبرگ (Mikael Hedberg) نوشته شده است که سابقه‌ی کار روی بازی‌هایی نظیر Amnesia: The Dark Descent و SOMA را هم در کارنامه دارد. او وظیفه‌ی کارگردانی این اثر را هم بر عهده دارد. با این حال، بسیاری از شخصیت‌ها، مضامین و مکان‌های سه‌گانه اصلی در نسخه‌ی بازنگری حضور دارند. همچنین اعلام شده است که هیولاهای جدیدی در این بازی وجود خواهد داشت. ظاهراً گای دیویس (Guy Davis) که به خاطر همکاری‌هایش با گیرمو دِل ‌تورو (Guillermo del Toro) شهرت دارد، برای طراحی این هیولاها کمک کرده است. همچنین می‌توانید منتظر یک موسیقی متن ترسناک هم باشید که توسط افسانه دوم جاز یعنی جیسون کوهنن (Jason Köhnen) خلق شده است که ملودی‌های وهم‌آور و ترسناکی را برای این بازی تولید کرده است تا بتواند شما را در جو ترسناک بازی قرار دهد.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

نوشته بازنگری Alone in the Dark برای پلتفرم‌های امروزی معرفی شد؛ تریلر آن را ببینید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala