ظاهرا قرار است در بازی Beyond Good And Evil 2 شاهد حضور یکی از شخصیت‌های سری فیلم‌های محبوب Pirates of The Caribbean باشیم. اخیرا ویدئویی از دموی این بازی منتشر شده است که بخش‌هایی از گیم‌پلی این بازی را به تصویر می‌کشد. در قسمت‌های انتهایی این دمو، شاهد صحبت‌های سازندگان و پخش تصاویری از بازی هستیم. در یکی از این تصاویر، می‌توان تعداد زیادی کاراکتر را مشاهده کرد، اما یکی از آن‌ها شباهت بسیار زیادی به Mistress Ching که یکی از معروف‌ترین دزدهای دریایی آسیا است، دارد. در ادامه‌ی مطلب با ما همراه باشید.

در قسمت سوم سری فیلم‌های Pirates of The Caribbean با نام At World’s End شاهد حضور دزدان دریایی بزرگی بودیم که هر کدام بر یکی از اقیانوس‌های جهان حکومت می‌کردند. Mistress Ching یک دزد دریایی چینی و البته کور بود که از او با عنوان “ارباب اقیانوس آرام” یاد می‌شد.

بدون هیچ شک شخصیت موجود در تصویر بالا، Mistress Ching نیست، اما مطمئنا منبع الهام سازندگان در طراحی کاراکتر بازی خود، Mistress Ching بوده است. یک زن پیر چینی که لباس‌های گشاد و سنتی کشور خود را به تن می‌کند. با در نظر گرفتن این موضوع که تریلر اخیر Beyond Good And Evil 2 شدیدا تحت تاثیر معماری و تم آسیایی قرار داشت و در سیاره‌ی Ganesha روایت می‌شد، حضور این کاراکتر چینی در این بازی، قابل توجیه است. البته این شباهت بی حد و اندازه می‌تواند شرکت یوبی سافت را با مشکل روبه‌رو کند. در صورت اثبات استفاده‌ی بدون اجازه از چهره‌ی بازیگر Mistress Ching، شرکت یوبی سافت با جریمه‌های سنگینی روبه‌رو خواهد شد.

هنوز اطلاعات چندان زیادی از این بازی در دست نیست و تنها یک تریلر سینماتیک و یک دمو از گیم‌پلی بازی منتشر شده است. باید تا زمان انتشار اطلاعات بیشتر از کاراکترهای موجود در این بازی صبر کرد و دید که این زن چینی، چه نقشی را در Beyond Good And Evil 2 ایفا خواهد کرد. تنها کاراکترهای مشاهده شده از بازی، دو دزد فضایی بودند که در تریلر سینماتیک بازی معرفی شدند که یکی از آن‌ها یک گوریل و دیگری یک دختر جوان بود. با توجه به تصویر بالا، می‌توان انتظار داشت که در طول این بازی با کاراکترهای متنوعی روبه‌رو خواهیم شد. برای مشاهده‌ی تریلر سینماتیک و گیم‌پلی بازی به ترتیب به لینک۱ و لینک۲ مراجعه فرمایید.

هنوز تاریخ دقیقی برای انتشار این بازی اعلام نشده است و حتی از پلتفرم‌های مقصد بازی هم خبری در دست نیست، اما می‌توان منتظر خبرهای جدیدی از Beyond Good And Evil 2 در گیمزکام ۲۰۱۷ بود؛ مراسمی که تا کمتر از یک ماه دیگر، آغاز خواهد شد.

منبع متن: gamefa