The Island Sanctuary یکی از موارد جدیدی است که با این پچ به بازی اضافه می‌شود. این جزیره به‌ عنوان محتوایی آرامش‌بخش و تک نفره طراحی شده است؛ جایی که بازیکنان می‌توانند منابع مختلف را جمع‌آوری کنند، محصولات کشاورزی بکارند، امکانات مختلفی بسازند و حیواناتی را پرورش دهند. ظاهرا شما گروهی از مینیون‌ها را به همراه خود دارید که برخی از کارها را برای شما انجام می‌دهند، اما خودتان باید به کاشت و آبیاری محصولات بپردازید.

از طرفی برای تجربه‌ی این بخش نیاز به آیتم یا امتیاز تجربه‌ی خاصی ندارید. در تریلری که به تازگی منتشر شده در کنار هیولاهای عظیم، موجودی گربه مانند، انواع مختلفی از وید (Void)، اشاره‌ی کوتاهی به جزیره‌ی ذکر شده و دانجن‌های جدید بازی شده است.



The Island Sanctuary تنها مورد جدیدی نیست که با آپدیت ۶.۲ در دسترس قرار می‌گیرد. این آپدیت شامل ماموریت‌های داستانی اصلی و فرعی با محوریت Tataru’s Grand Endeavor، رید ۸ نفره‌ی جدید، به‌روزرسانی‌هایی در حالت PvP، یک سیاهچال جدید با نام The Fell Court of Troia، یک باس جدید در درجه‌های سختی متوسط و اکستریم و غیره می‌شود.



در این میان اطلاعاتی از پچ ۶.۲۵ نیز منتشر شده که اشاره به جزئیات آن خالی از لطف نیست. این به‌روزرسانی که فعلا تاریخ عرضه‌ی آن مشخص نیست، شامل ماموریت‌های فرعی جدید، سلاح‌های جدید، سیاهچالی با درجه‌ی سختی متغیر که برای ۱ تا ۴ بازیکن طراحی شده و غیره می‌شود. سختی دشمنان در این مناطق به تعداد اعضای گروه شما بستگی دارد و سیاهچال‌ها دارای مسیرهای تودرتویی هستند.

فانال فانتزی ۱۴ هم اکنون روی رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ۵ در دسترس است و در بسته‌ی الحاقی چهارم خود یعنی Endwalker به سر می‌برد. آپدیت ۶.۲ این بازی در تاریخ ۲۳ آگوست ۲۰۲۲ (۱ شهریور ۱۴۰۱) عرضه می‌شود. در ادامه می‌توانید تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

دانلود mp4

منبع: Rock Paper Shotgun

نوشته تاریخ عرضه آپدیت جدید فاینال فانتزی ۱۴ مشخص شد؛ تریلر آن را تماشا کنید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala