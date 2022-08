۲۰ بازی سگا جنسیس که بسیار جلوتر از زمان خود بودند

سگا جنسیس یکی از بهترین کنسول‌هایی است که تاکنون ساخته شده و از طرفی بهترین تلاش سگا برای رسیدن به اوج دنیای کنسول‌ها است. در واقع، سگا در نتیجه‌ی تلاش خود برای متفاوت عمل کردن نسبت به نینتندو، در نهایت جنسیس را به خانه‌ی بسیاری از بازی‌هایی تبدیل کرد که دست کم گرفته شده و کاملا جلوتر از زمان خود بودند.

۲۰. Buck Rogers: Countdown to Doomsday

تهیه کننده: Strategic Simulations / سازنده: Strategic Simulations

سال انتشار: ۱۹۹۱

احتمالا ساده‌ترین راه برای توصیف این بازی این باشد که آن را ترکیبی از ایده‌های کلاسیک XCOM و مکانیک‌های بازی رومیزی Dungeons & Dragons بنامیم. این بازی آنقدر پیچیده بود که همراه با یک کتابچه‌ی راهنمای ۸۵ صفحه‌ای پر از نکات، استراتژی‌ها و توضیحات در دسترس قرار گرفت. حتی با وجود آن کتاب، راهنما باز هم به سختی می‌توانید سیستم مبارزات علمی‌تخیلی پیچیده، المان‌های مسیریابی نقش‌آفرینی در سراسر جهان و نبرد‌های کشتی محور آن را درک کنید. تقریبا هر انتخابی که در این بازی انجام می‌دهید، پیامدهایی دارد و در حین پرسه زدن در این اثر ماجراجویی عظیم، مجبور به گرفتن تصمیم‌های زیادی خواهید بود. شاید استدلال کنید که این بازی در نهایت تلاش کرده تا کمی بیش از اندازه فراتر از دیگر بازی‌ها حرکت کند، اما انکار جاه‌طلبی، خلاقیت و تمایل آن به متفاوت بودن سخت است.

۱۹. Wonder Boy in Monster World

تهیه کننده: Sega / سازنده: Westone

سال انتشار: ۱۹۹۱

اگر بتوانید از جلوه‌های بصری تا حدودی ساده، هرچند رنگارنگ این بازی بگذرید، متوجه خواهید شد که این اثر در واقع یکی از عمیق‌ترین و خلاق‌ترین پلتفرمرهای اکشن دوران خود است. بسیاری این بازی را از بسیاری جهات بهتر از Zelda II: The Adventures of Link می‌دانند. سکانس‌های پازل محور و مبتنی بر اکتشاف مشابه بازی The Legend of Zelda: Ocarina of Time، فروشنده‌ها، مسافرخانه‌ها و توانایی‌های محیطی مبتنی بر آیتم‌های مختلف قطعا بسیاری از طرفداران زلدا را در آن زمان راضی می‌کرد. با این حال، این بازی خود را از طریق سیستم مبارزه‌اش متمایز می‌کند. این بازی در سال ۱۹۹۱ توانست به خوبی از المان‌هایی نقش‌آفرینی مانند اسلات‌های اینونتوری، همراهان و سلاح‌های جایگزین استفاده کند و در آن زمان کمتر اثری به این موفقیت دست پیدا کرده بود.



۱۸. Ranger-X

تهیه کننده: Sega / سازنده: GAU Entertainment

سال انتشار: ۱۹۹۳

می‌توان بیان کرد که Ranger-X فقط به دلیل کیفیت بالای جلوه‌های بصری‌اش شایسته‌ی حضور در این لیست است. برخی از افکت‌ها و انیمیشن‌های پس‌زمینه در این بازی جنسیس را به روش‌های شگفت‌آوری به استفاده از نهایت قدرت خود رسانده بودند. با این حال، در نهایت این کنترل‌های بودند که آن را بسیار جذاب کردند. گیمرهای جنسیس با دسترسی به یک کنترلر شش دکمه‌ای، در واقع می‌توانند از تمام این دکمه‌ها برای کنترل Ranger-X و وسیله‌ی نقلیه‌ی همراهش به صورت مستقل استفاده کنند. اگرچه گاهی اوقات این کنترل‌ها بازیکنان را اندکی گیج می‌کردند، اما فرصت‌های استراتژیک جدیدی را به وجود می‌آوردند که این بازی اکشن ساید اسکرول را بسیار جاه‌طلبانه‌تر از دیگر بازی‌های بزرگ این سبک در آن زمان می‌کرد. این بازی نوعی نگاهی پنهانی و جالب به آینده‌ی ژانر اکشن بود.

۱۷. Bonanza Brothers

تهیه کننده: Sega / سازنده: Sega

سال انتشار: ۱۹۹۰

به عنوان یک پلتفرمر معمایی مبتنی بر مخفی‌کاری که اغلب از شما می‌خواهد با استفاده از تله‌ها، دشمنان را از بین ببرید، بازی برادران بونانزا قطعا کمی متفاوت از دیگر بازی‌های جنسیس در سال ۱۹۹۱ بود. چیزی که واقعا این بازی را خاص کرد، حالت کوآپ باورنکردنی آن بود. روشی که این بازی از ویژگی تقسیم صفحه نمایش به صورت افقی استفاده می‌کرد و به بازیکنان اجازه می‌داد تا موقعیت های خود را روی نقشه با یکدیگر هماهنگ کنند، به این معنی بود که شما با حرکات همراه خود محدود نمی‌شدید. در عوض، هر دو بازیکن می‌توانستند برای ارائه‌ی راه‌حل‌های خلاقانه با هم هماهنگ شوند. مسلما دامنه‌ی استراتژی‌های موجود نسبتا محدود بود، اما این تلاشی چشمگیر برای پیشرفت بخش کوآپ در بازی‌ها بود.



۱۶. Rent a Hero

تهیه کننده: Sega / سازنده: Sega Am2

سال انتشار: ۱۹۹۱

Rent a Hero به خاطر مکانیک‌های پیشرفته‌ی اکشن، نقش‌آفرینی و سکانس‌های مبارزه‌ی عجیب و غریب دوبعدی لایق احترام است. هرچند از دید بسیاری گیم‌پلی به طور کلی می‌توانست بهتر پیاده‌سازی شود، اما می‌توان به وضوح در داستان بازی دید که توسعه‌دهندگان تلاش کرده‌اند تا متفاوت فکر کنند. در واقع جنبه‌ای از بازی که فوق‌العاده کار شده، داستان‌سرایی تاریک، خنده‌دار و شگفت‌انگیز آن است. در بهترین حالت، Rent a Hero نوعی تقلید از ژانر ابرقهرمانی است که روایت جذابی داشته و باعث می‌شود که شما احساس قرارگیری در قالب یک جنایتکار ضدقهرمان داشته باشید. این بازی در زمانی از این المان‌های ابرقهرمانی استفاده کرد که این عناصر چندان در بازی‌ها محبوب نبودند.

۱۵. Eternal Champions

تهیه کننده: Sega / سازنده: Sega

سال انتشار: ۱۹۹۳

در ظاهر، Eternal Champions تقریبا شبیه هر بازی مبارزه‌ای کنسولی در اوایل دهه‌ی ۹۰ میلادی است. با این حال اگر به عمق آن توجه کنید، اثری را پیدا خواهید کرد که سعی دارد اصول این ژانر را تغییر دهد. از المان‌هایی نظیر اتاق تمرین گرفته تا محیط‌های تعاملی مبارزات، Eternal Champions پر از جزئیات ریزی بود که آن را بسیار بیشتر از دیگر بازی‌های این سبک در اوایل دهه‌ی ۹۰ مشابه استریت فایتر می‌کرد. این بازی همچنین برای آن دوران به طرز شگفت‌انگیزی از خشونت زیادی بهره می‌برد و نسخه های کنسولی مرتال کامبت را از این منظر شرمنده می‌کرد. از طرفی شخصیت‌هایی با طراحی فوق‌العاده را به همراه داستان‌هایی منحصربه‌فرد ارائه می‌داد. بسیاری از بازی‌های مبارزه‌ای حال حاضر به طور مستقیم جا پای این بازی نگذاشته‌اند اما به طور ضمنی ایده‌هایی را از آن وام گرفته‌اند.



۱۴. Phantasy Star III: Generations of Doom

تهیه کننده: Sega / سازنده: Sega

سال انتشار: ۱۹۹۰

فانتزی استار ۳ به خاطر جسارت در داستان‌سرایی‌ سزاوار احترام زیادی است. داستان بازی به شما این امکان را می‌دهد که گروه‌های مختلفی از شخصیت‌ها را در طول ماجراجویی خود کنترل کنید و بر اساس انتخاب‌هایتان تغییراتی در آن‌ها ایجاد کنید. المانی که در وهله‌ی اول می‌توانست یک ترفند داستان‌سرایی باشد، فراتر از این عمل کرد. در واقع انتخاب‌هایی که انجام می‌دهید نه تنها بر روایت این اثر نقش‌آفرینی تاثیر می‌گذارد، بلکه بر سیستم‌های مبارزات نیز تأثیر می‌گذارد. این بازی الهام‌بخش دیگر توسعه‌دهنده‌های بازی‌های نقش‌آفرینی ژاپنی شد تا در فلسفه‌های داستان‌سرایی خود تجدید نظر کرده و با گنجاندن ایده‌های جذاب و پویا شروع به ریسک کردن کنند.

۱۳. Panorama Cotton

تهیه کننده: Sunsoft / سازنده: Success

سال انتشار: ۱۹۹۴

اگر بخواهید به گیم‌پلی این بازی توجه‌ی بیشتری کنید، قطعا نوآوری‌هایی را خواهید یافت که در سایر بازی‌های مشابه دیده نشده بود. بازی به شما این امکان را می‌دهد تا بین مسیرهای مختلف یکی را انتخاب کنید، سرعت حرکت خود را در حین پرواز تنظیم کرده و حتی سلاح های خود را در طول مسیر ارتقا دهید. با این حال، این بازی تنها به واسطه‌ی دستاوردهای فنی خود، به این فهرست راه یافته است. همچنان پس از سال‌ها مشخص نیست که چگونه سازندگان Panorama Cotton توانستند از سخت‌افزار جنسیس برای تولید اثری مشابه‌ی Space Harrier استفاده کنند که به شما این امکان را می‌دهد که در جهان‌های سه‌بعدی خلاقانه و پرجزئیات با سرعت بالا پرواز کنید. در حالی که این بازی پس از انتشارش عملکرد ضعیفی داشت، با این حال به ما ثابت کرد که هرگز نمی‌دانیم که یک کنسول واقعا قادر به انجام چه کارهایی است.

۱۲. Mega Man: The Wily Wars

تهیه کننده: Capcom / سازنده: Minakuchi Engineering

سال انتشار: ۱۹۹۴

Mega Man: The Wily Wars اساسا مجموعه‌ای از بازسازی سه بازی اول مگا من است. با این حال این بازسازی‌ها به طرز عجیبی جلوتر از زمان خود بودند. در آن زمان که The Wily Wars در سال ۱۹۹۴ منتشر شد، اساسا چیزی به نام ریمستر یا ریمیک وجود نداشت. این بازی به همراه مجموعه‌ی Super Mario All-Stars که کمتر از یک سال قبل منتشر شد، یکی از اولین نمونه‌هایی بودند که از سخت‌افزار نسل بعدی برای مدرن‌سازی بازی‌های قدیمی استفاده می‌کردند. نسخه‌های بازسازی شده‌ی مگا من دارای گرافیک پیشرفته، المان‌های بهبود یافته و حتی برخی شامل محتوای جدید و قابل توجه‌ای بودند. Wily Wars به نوعی پیش‌نمایش چیزی بود که در نهایت به روشی استاندارد برای بازسازی بازی‌ها در نسل‌های بعد تبدیل می‌شد.

۱۱. Cyborg Justice

تهیه کننده: Sega / سازنده: Novotrade

سال انتشار: ۱۹۹۳

بدون شک جلوه‌های بصری ساده‌‌ی Cyborg Justice و گیم‌پلی بزن بزن (beat’em up) نه چندان پیچیده‌ی آن، در ابتدا تاثیر مثبت زیادی روی بازیکنان نخواهد گذاشت. با این حال، لازم نیست زمان زیادی را با این بازی بگذرانید تا متوجه شوید که این بازی در واقع نوعی اثر مبارزه‌ای و نقش‌آفرینی است که شبیه یک بازی بزن بزن استاندارد به نظر می‌رسد. سیستم منحصربه‌فرد خلق شخصیت بازی نه تنها به شما امکان را می‌دهد که از همان ابتدا یک قهرمان خاص بسازید، بلکه در واقع با جمع‌آوری قطعات یدکی از دشمنانی که در طول راه با آن‌ها مبارزه می‌کنید، می‌توانید آن‌ها را ارتقا دهید. این سیستم‌ها به شما امکان دسترسی به توانایی‌های جدیدی را داده که به شدت نحوه‌ی عملکرد شخصیت شما را در طول نبرد تغییر می‌دهند.

۱۰. Rings of Power

تهیه کننده: EA / سازنده: Naughty Dog

سال انتشار: ۱۹۹۲

این بازی در زمان عرضه بسیاری از بازیکنان را ناامید کرده بود که البته حق هم داشتند. روایت داستان کتاب مانند این نقش‌آفرینی عظیم و گیم‌پلی گسترده‌ی آن، بازی را به یکی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین نقش‌آفرینی‌های سگا جنسیس تبدیل کرده است. با این حال، Rings of Power سعی می‌کرد تا در زمان خود یک نقش‌آفرینی جهان باز غربی باشد. این اثر از شما می‌خواهد که راه حل‌ها و مسیرهای خود را در یک دنیای فانتزی بزرگ که در آن هیچ چیز واضح و آشکار نیست، پیدا کنید. این بازی نظیر نسخه‌ای قدیمی از بازی الدر اسکرولز ۳ است.

۹. Super Hydlide

تهیه کننده: JP: Asmik / سازنده: T&E Soft

سال انتشار: ۱۹۸۹

استودیوی T&E Soft به خاطر تلاش خود برای پورت کنسولی یک اثر نقش‌آفرینی جاه‌طلبانه که روی رایانه‌های شخصی منتشر شده بود، لایق احترام است، اما متأسفانه گرافیک ضعیف این پورت و بسیاری از کاستی‌ها در گیم‌پلی آن نشان می‌دهد که کنسول‌ها در آن زمان برای این نوع بازی‌ها کاملا آماده نبوده‌اند. با این حال، انکار جاه‌طلبی این بازی غیرممکن است. سیستم اخلاقی جذاب آن سعی می‌کرد تا عمق جدیدی را به اقدامات شما بدهد و از طرفی مکانیک‌های بقا، وزن اینونتوری و چرخه‌ی روز و شب باعث شده بود تا ماجراجویی بازی مهم‌تر و خطرناک‌تر از آن چیزی باشد که در بسیاری از بازی‌های نقش‌آفرینی آن زمان دیده می‌شد. در مدت کوتاهی پس از عرضه‌ی بازی، ایده‌های آن روی بازی‌های بهتری پیاده‌سازی شدند، با این حال این چیزی از اهمیت این اثر کم نمی‌کند.

۸. ToeJam & Earl

تهیه کننده: Sega / سازنده: Johnson Voorsanger Productions

سال انتشار: ۱۹۹۱

برای بسیاری از افراد، این بازی همچنان پس از سال‌ها گیج‌کننده است. با این حال می‌توان گفت که این بازی یکی از اولین‌های ژانر روگ‌لایک بود و از عناصر جاه‌طلبانه‌ای در بخش کوآپ بهره می‌برد. ToeJam & Earl اساسا یک تلاش اولیه برای دیدن این بود که یک توسعه‌دهنده با تکیه بر عناصر گیم‌پلی تصادفی‌ تا چه حد می‌تواند پیشرفت کند. پاسخ این سوال در آن زمان چندان سخت نبود چرا که بازی برای بسیاری از افراد عجیب و غریب بود. با این حال این بازی زمینه‌ساز چیزی شد که در نهایت به بازی‌هایی نظیر No Man’s Sky گرفته تا ریترنال و غیره ختم شده است.



۷. Sword of Vermilion

تهیه کننده: Sega / سازنده: Sega AM2

سال انتشار: ۱۹۸۹

همانطور که تاکنون احتمالا متوجه شده‌اید، سگا جنسیس در واقع دارای تعداد قابل توجهی بازی اکشن و نقش‌آفرینی بود، با این حال تعداد کمی از آن‌ها توانستند فراتر از زمان خود و محدودیت‌های موجود عمل کنند. در این میان Sword of Vermilion با استفاده از چهار زاویه‌ی دید مختلف یعنی نمای بالای سر، نمایی مشابه ایزومتریک در مبارزات، نمای اول شخص در سیاهچال‌ها و نمایی دوبعدی در هنگام مبارزه با باس‌ها، توانست به طرز تکان‌دهنده‌ای به بهترین بازی‌های نقش‌آفرینی آن زمان را به نوعی ترکیب کند. این بازی به اندازه‌ی یک نقش‌آفرینی ژاپنی حماسی و از نظر گیم‌پلی به اندازه‌ی یک بازی اکشن سرگرم‌کننده بود. با اینکه برخی از جنبه‌های بازی در نهایت بهتر از بقیه کار کردند، اما این اثر هنوز مانند بازی‌های مدرن است.



۶. Moving Adventure Psy-O-Blade

تهیه کننده: Sigma Enterprises / سازنده: T&E Soft

سال انتشار: ۱۹۹۰

این پورت کنسولی جاه‌طلبانه که بر اساس اثری در سال ۱۹۸۸ ساخته شده بود، یک رمان بصری ترسناک و علمی‌تخیلی با بخش‌های تیراندازی، داستان‌سرایی جذاب و دیالوگ‌های راضی‌کننده است. به عبارت دیگر، این بازی همان چیزی است که بسیاری از بازی‌های مستقل مدرن هنوز آرزوی تبدیل شدن به چیزی مشابه‌ی آن را دارند. هرچند قرار نیست که همه از فقدان گیم‌پلی سنتی در بازی یا ساختار بصری بدیع آن لذت ببرند، با این حال حتی کسانی که این بازی را به پایان نمی‌رسانند، قطعا درک می‌کنند که تا چه حد سعی شده تا اصول داستان‌سرایی بازی‌های ویدیویی را به سمت و سویی جدید حرکت دهد. جالب است بدانید که بازی در زمانی عرضه شد که به نظر می‌رسید تنها بازی‌های نقش‌آفرینی به داستان به عنوان نقطه‌ی عطف فروش خود توجه می‌کنند.



۵. King’s Bounty

تهیه کننده: EA / سازنده: New World Computing

سال انتشار: ۱۹۹۱

King’s Bounty یک بازی استراتژیک نوبتی در جهانی فانتزی و قرون وسطایی بود که ابتدا در سال ۱۹۹۰ برای رایانه‌های شخصی منتشر شد و در سال ۱۹۹۱ به سگا جنسیس منتقل شد. در این بازی شما باید ارتش‌ها را فرماندهی کرده، بونتی‌ها را جمع‌آوری کنید و رویدادهایی را کنترل کنید. در این میان باید سعی کنید که بر چالش‌های زیادی غلبه کنید که دائما دنیای عظیم این بازی را تغییر می دهند. این بازی که به عنوان منبع الهام سری Heroes of Might and Magic شناخته می‌شود، نه تنها فراتر از زمان بود، بلکه باعث به وجود آمدن مجموعه‌ای شد که در تمامی جنبه‌ها نیز پیشرو بود.

۴. Lunar: The Silver Star

تهیه کننده: Game Arts / سازنده: Studio Alex

سال انتشار: ۱۹۹۲

در حالی که سگا سی‌دی نتوانست حتی کسری از پتانسیل خود را ارائه دهد، این افزونه‌ی سگا جنسیس گهگاه به گیمرهای این کنسول نگاهی اجمالی به قابلیت‌های خود و آینده‌ی رسانه‌ی بازی ارائه می‌کرد. در حالی که بسیاری از المان‌های نقش‌آفرینی به خوبی در گیم‌پلی لونار پیاده‌سازی نشده بودند، شیوه‌ی داستان‌سرایی بازی شگفت‌انگیز بود. این بازی با کات‌سین‌های انیمه مانند خود که حتی از صداگذاری کاملی بهره‌مند بودند، از نظر داستان‌گویی سینمایی سال‌ها جلوتر از خود بود. گفتنی است که این بازی از نوعی از روایت داستان برخوردار بود که بعدها در فاینال فانتزی ۷ به کار گرفته شد.

۳. Corporation/Cyber-Cop

تهیه کننده: Virgin Games / سازنده: Synthetic Dimensions

سال انتشار: ۱۹۹۲

Corporation یا Cyber-Cop، یک بازی تیراندازی اول شخص با المان‌های نقش‌آفرینی بود که شامل گزینه‌های شخصی‌سازی کاراکتر، المان‌های مخفی‌کاری و هک، سیستم آسیب‌دیدگی مبتنی بر قسمت‌های بدن و طیف گسترده‌ای از توانایی‌های مختلف بود. به عبارت دیگر، این بازی پیشرو در ارائه‌ی مکانیک‌هایی بود که بعدها در بازی‌هایی نظیر Deus Ex و System Shock استفاده شدند. در حالی که جلوه‌های بصری نه چندان جذاب بازی و کنترل‌های خشک آن نشان می‌دهند که چرا در زمان خود یا حتی در سال‌های بعد از آن احترامی که سزاوارش بود را دریافت نکرد، اما این اثر توانست خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران ژانر ایمرسیو سیم ثابت کند.

۲. Starflight

تهیه کننده: EA / سازنده: Binary Systems

سال انتشار: ۱۹۹۱

معمولا هر زمان که بحث بازی‌های نوآورانه مطرح می‌شود، نام استارفلایت به میان می‌آید. این بازی در واقع یک اثر نقش‌آفرینی و علمی‌تخیلی جهان باز بود که در سال ۱۹۸۶ برای رایانه‌های شخصی منتشر شد و در سال ۱۹۹۱ به جنسیس منتقل شد. با این حال زمانی که شروع به توجه کردن به جزئیات دقیق بازی می‌کنید، متوجه می‌شوید که این بازی چقدر جلوتر از زمان خود بوده است. بازی فقط به شما اجازه‌ی کاوش در یک کهکشان عظیم را نمی‌دهد بلکه گزینه‌هایی جهت شخصی‌سازی کشتی فضایی، خدمه‌ی قابل ارتقا، سیستم گفت‌وگوی مبتنی بر انتخاب و حتی سیستم‌هایی مبتنی بر تجارت را ارائه می‌دهد. بازی‌های که بعد از این اثر با الهام از آن ساخته شدند بعضا بهبودهای خوبی نظیر عدم تکیه‌ی زیاد بر منوهای مختلف و بیش از حد داشتند، اما تاثیر استارفلایت غیرقابل انکار است و مانند نسخه‌ای کلاسیک از سری مس افکت یا بازی No Man’s Sky محسوب می‌شود.

۱. Herzog Zwei

تهیه کننده: Sega / سازنده: Technosoft

سال انتشار: ۱۹۸۹

هر کسی که با سگا جنسیس آشنا باشد، احتمالا نام Herzog Zwei را شنیده است. اثری کنسولی که در سال ۱۹۸۹ عرضه شد و توانست به شکل‌گیری ژانر استراتژی ریل تایم (Real-time) کمک کرده و همچنین به عنوان یک بازی اولیه و کلاسیک در سبک MOBA شناخته شود. در این بازی شما در نقشه‌ی بزرگ آن یک ربات تغییر شکل‌ دهنده را کنترل خواهید کرد. از طرفی همانطور که در نقشه‌ی عظیم بازی حرکت می‌کنید، می‌توانید واحدهای نظامی جدیدی را ایجاد و فرماندهی کنید. همچنین گرفتن مقرهای مختلف با منابعی که برای پیروزی در میدان جنگ در حالت تک نفره و چند نفره به آن نیاز دارید، به شما پاداش می‌دهد.

وجود همه‌ی این المان‌ها در یک بازی نقش‌آفرینی برای رایانه‌های شخصی در دهه‌ی ۹۰ چندان عجیب نیست و به نوعی یک استاندارد به نظر می‌رسد، اما قرار دادن آن‌ها در یک بازی کنسولی در سال ۱۹۸۹ برای هیچ توسعه‌دهنده‌ای ساده نبوده است. در واقع در زمانی که جنسیس هنوز به عنوان کنسولی منتخب برای طرفداران بازی‌های آرکید شناخته می‌شد، Herzog Zwei نشان داد که کنسول جدید سگا قرار است فراتر از انتظارات عمل کند.

منبع: Den of Geek

نوشته ۲۰ بازی سگا جنسیس که بسیار جلوتر از زمان خود بودند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala