بدون شک عنوان The Last of Us: Part II یکی از مورد انتظارترین عناوین انحصاری سونی است. از زمان معرفی سورپرایزکننده این بازی در PSX 2016 تا به الان و حتی در مراسم E3 2017، به طور رسمی جزئیات چندانی از بازی منتشر نشده است. همین موضوع منجر شده که هواداران، خود با بررسی و موشکافی تریلر و تصاویر منتشر شده از بازی، بتوانند اطلاعاتی از آن بدست آورند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Game Rant، اخیرا یکی از کاربران وبسایت Reddit به نام Voldsby ادعا کرده طبق بررسی دقیقی که از تریلر معرفی بازی به عمل آورده، توانسته به این نکته پی ببرد که حوادث بازی در شهر سیاتل (یکی از شهرهای ایالت واشنگتن) رخ می‌دهند.

همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید، تابلوی نصب شده در خیابان و دستگاه خودپردازی که در تریلر رویت شده‌اند دقیقا مشابه نمونه واقعی آن‌‌ها در شهر سیاتل هستند. در تصویر دیگر که بصورت ساید بای ساید شات‌هایی از تریلر و تصاویری از گوگل مپ و ساختمانی در شهر سیاتل را نشان می‌دهد، می‌توان به راحتی ساختمان “Driftwood” و تابلوی خیابان S Washington را مشاهده کرد که به احتمال قوی یکی از لوکیشن‌های بازی خواهد بود.

Voldsby حتی پا را فراتر از این گذاشته و با انجام یک سری تحقیقات، به این موضوع پی برده که نوع پوشش گیاهی که در تریلر نشان داده شده است دقیقا مشابه پوشش گیاهی واقعی منطقه شمال غرب آمریکا و ایالت واشنگتن است. به عنوان مثال یکی از انواع گیاه سرخس که ناتی‌داگ در محیط بازی در تریلر نشان داد، در واقع یکی از انواع گیاهان بومی خاصه‌ی این منطقه از امریکاست.

با اینحال این‌ها همه صرفا تئوری تعدادی از هواداران است و نمی‌توان با قطعیت گفت که صد در صد حوادث بازی در شهر سیاتل رخ می‌دهد و باید منتظر ماند تا ببینیم ناتی‌داگ خود در این باره چه اطلاعاتی منتشر می‌کند. در پایان نظر خود را در این رابطه با ما به اشتراک بگذارید.

