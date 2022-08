ما از شراکت با Weta Workshop برای انتشار یک بازی در چنین دنیای خارق‌العاده و مشهوری خوشحالیم. آی‌پی ارباب حلقه‌ها خانه‌ی داستان‌های شگفت‌انگیز بسیاری است و هیچ تیمی بهتر از Weta Workshop برای ایجاد تجربه‌ای متمایز و جدید از سرزمین میانه به موارد مورد نیاز مجهز نیست.

Weta Workshop یک کمپانی در نیوزیلند است که روی ساخت جلوه‌های ویژه برای فیلم و سریال تمرکز دارد. این کمپانی بیشتر به خاطر کار خود روی سه‌گانه‌ی هابیت و ارباب حلقه‌ها، بلیدرانر ۲۰۴۹، مدمکس، Dune و غیره شناخته می‌شود. مایکل وورش (Michael Worosz)، رئیس کمپانی Private Division که در واقع بخشی از Take-Two است، در مورد همکاری با Weta Workshop بیان کرد:



ایمی ولکن (Amie Wolken)، رئیس بخش تعاملی کمپانی Weta Workshop، اضافه کرد:



این باعث افتخار است که یک بازی جدید را در سرزمین میانه توسعه دهیم، به خصوص اثری که قرار است بسیار متفاوت از آن چیزی باشد که طرفداران تاکنون تجربه کرده‌اند. ما خود به‌ عنوان طرفداران این جهان، بسیار هیجان‌زده هستیم که گیمرها سرزمین میانه را به گونه‌ای که قبلا سابقه نداشته کشف کنند و از طرفی طرفداران جدیدی را با جادوی ارباب حلقه‌ها آشنا کنند.

این بازی جدید هنوز در مراحل اولیه‌ی توسعه است و اطلاعاتی نظیر عنوان یا پلتفرم‌های مقصد آن مشخص نیست، با این حال انتظار می‌رود که در سال مالی ۲۰۲۴ شرکت Take-Two عرضه شود. در نهایت گفتنی است که به عنوان آخرین بازی معرفی شده با الهام از آثار تالکین می‌توان به بازی اکشن و ماجراجویی The Lord of the Rings: Gollum اشاره کرد که توسط کمپانی Daedalic Entertainment در حال توسعه است و ظاهرا در سال جاری برای کنسول‌های نسل هشتم و نهمی ایکس‌باکس، پلی‌استیشن، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

منبع: Gematsu

