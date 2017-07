تعداد بازیکنان Battlefield 1 به ۲۱ میلیون نفر رسید

موفقیت‌های Battlefield 1 همچنان ادامه دارند و به‌تازگی، تعداد بازیکنان آن به ۲۱ میلیون نفر رسیده است. الکترونیک‌آرتز در گزارش مالی خود برای سه‌ماهه‌ی اول سال مالی ۲۰۱۸، از رسیدن تعداد بازیکنان Battlefield 1 به ۲۱ میلیون خبر داده است. همچنین، این شرکت اعلام نموده که درآمد حاصل از اضافات و محتویات جدید Battlefield 1 […]

موفقیت‌های Battlefield 1 همچنان ادامه دارند و به‌تازگی، تعداد بازیکنان آن به ۲۱ میلیون نفر رسیده است.

الکترونیک‌آرتز در گزارش مالی خود برای سه‌ماهه‌ی اول سال مالی ۲۰۱۸، از رسیدن تعداد بازیکنان Battlefield 1 به ۲۱ میلیون خبر داده است.

همچنین، این شرکت اعلام نموده که درآمد حاصل از اضافات و محتویات جدید Battlefield 1 همچنان رو به رشد است. ضمناً گسترش‌دهنده‌ی In The Name of the Tsar در سپتامبر امسال انتشار می‌یابد تا طبق گفته‌ی الکترونیک‌آرتز، تکامل هرچه بیشتر این بازی غنی ادامه یابد.

اندرو ویلسون (Andrew Wilson) نیز به‌عنوان مدیر عامل الکترونیک‌آرتز طی گزارش مالی این شرکت، از نمایش محتویات جدیدی برای Battlefield 1 در رویداد گیمزکام ۲۰۱۷ گفته است:

ما در گیمزکام از برنامه‌هایمان برای ارائه‌ی بهترین و غنی‌ترین تجربه‌ی Battlefield 1 تاکنون رونمایی می‌کنیم که شامل جنگاوری کامل، نبردهای چندنفره‌ی بزرگ و حماسی، کمپین War Stories، در کنار نقشه‌های جدید، سیستم پیشرفت عمیق‌تر و بخش‌های تازه‌ی محبوب تنها در یک بسته می‌شود.

علاوه بر این‌ها، الکترونیک‌آرتز رسماً در گزارش مالی جدید خود تایید کرده است که نسخه‌ی جدیدی از سری Battlefield در دست توسعه قرار دارد و این خبر بسیار خوشحال‌کننده‌ای برای طرفداران محسوب می‌شود.

منبع متن: gamefa