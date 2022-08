سونی فیلم اقتباسی بازی دیز گان را خواهد ساخت

طبق گزارشی که منتشر شده، سم هیوین (Sam Heughan)، ستاره‌ی سریال غریبه (Outlander)، قرار است به‌عنوان نقش اول در این فیلم بازی کند. نکته‌ی عجیب این است که صداپیشگی شخصیت اصلی بازی دیز گان بر عهده‌ی سم ویتور (Sam Witwer) بوده که خود بازیگر معروفی است و حتی چهره‌ی شخصیت اصلی بازی هم بر اساس چهره‌ی این بازیگر طراحی شده است. به همین خاطر، عجیب است که چرا برای اقتباس این بازی از او برای نقش اول استفاده نشده است.

شلدون ترنر (Sheldon Turner) که از کارنامه‌ی کاری او می‌توان به نویسندگی فیلم بالا در آسمان (Up in the Air) اشاره کرد، فیلمنامه‌ی اقتباسی سینمایی بازی دیز گان را خواهد نوشت. طبق این گزارش، این فیلم تصنیف عاشقانه‌ای برای فیلم‌های موتورسیکلت‌سواری خواهد بود.

بازی دیز گان که ابتدا در سال ۲۰۱۹ میلادی منتشر شد، بازیکن را در یک جهان پسا آخرالزمانی که زامبی‌ها در سراسر آن پراکنده شده‌اند، در نقش موتورسواری به نام دیکن سنت جان (Deacon St. John) قرار می‌دهد. استودیو سونی بند در سال ۲۰۱۶ اعلام کرده بود که در فرایند توسعه‌ی این عنوان، استودیوها آن‌ها بیش از دو برابر شده و از ۴۵ کارمند به ۱۰۳ کارمند رسیده است.

واکنش منتقدان به این بازی در اوایل عرضه متفاوت اما غالب واکنش‌ها به آن متوسط بود و بازی نتوانست از این نظر موفقیت بسیاری از انحصاری‌های بزرگ و محبوب پلی‌استیشن را تکرار کند. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد از نظر تجاری بازی دیز گان تا حدودی موفق بوده اما به هر حال مدیریت استودیو بند و سپس مدیریت استودیوهای داخلی پلی‌استیشن مجوز ساخت دنباله‌ی این بازی را صادر نکردند.

با این اوصاف، شاید به نظر برسد که Days Gone انتخاب عجیبی برای اقتباس سینمایی باشد اما اگر در نظر بگیرید که سونی علاقه زیادی به ساخت اقتباس‌هایی از بازی‌های انحصاری استودیوهای داخلی خود در سینما و تلویزیون دارد، این قضیه شاید برایتان منطقی شود.

فیلم آنچارتد که بر اساس بازی معروف ساخته‌شده‌ی استودیو ناتی داگ و با بازیگری تام هالند در نقش نیتن دریک ساخته شده است، در اوایل سال جاری توانست ۴۰۲ میلیون دلار در باکس آفیس به دست آورد که موفقیت بسیار بزرگی محسوب می‌شود. همچنین سریال اقتباسی دیگر ساخته‌ی ناتی داگ یعنی آخرین بازمانده از ما هم قرار است در سال میلادی آینده از شبکه‌ی اچ‌بی‌او پخش شود.

علاوه بر این‌ها، بازی خدای جنگ ساخته‌ی استودیو سانتا مونیکا و سری بازی هورایزن ساخته‌ی استودیو گریلا گیمز هم قرار است در قالب سریال‌های تلویزیونی اقتباس شوند. بازی روح سوشیما که توسط استودیو ساکر پانچ ساخته شده، قرار است توسط کارگردان جان ویک یعنی چاد استاهِلسکی به یک فیلم سینمایی تبدیل شود.

اینکه سونی تصمیم دارد به دیز گان اجازه دهد از طریق یک رسانه دیگر به حیات خود ادامه دهد، جالب است. به‌خصوص با توجه به اینکه این بازی نتوانست به یکی از آثار بزرگ پلی‌استیشن در صنعت بازی تبدیل شود. در حالی که زامبی‌ها در بازی‌ها محبوب هستند، آن‌ها در این اواخر در سریال‌ مردگان متحرک و همچنین فرنچایز ارتش مردگان ساخته‌ی زن اسنایدر واقعاً دیده شدند و مورد استقبال قرار گرفتند. شاید سونی متوجه شده که مدیوم سینما گزینه‌ی مناسب‌تری برای دیز گان است تا ساخت یک بازی دیگر برای آن.

