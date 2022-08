تیزر کوتاهی از سریال آخرین بازمانده از ما منتشر شد

این تیزر تبلیغاتی تقریباً دو دقیقه‌ای به معرفی آثاری می‌پردازد که در ماه‌های آتی به اچ‌بی‌او مکس (HBO Max) خواهد آمد اما در اواخر این تیزر برای اولین‌بار حدود ۲۰ ثانیه از صحنه‌های سریال آخرین بازمانده از ما و ستارگان نقش اصلی آن یعنی پدر پاسکال (Pedro Pascal) در نقش جوئل و بِلا رمزی (Bella Ramsey) در نقش اِلی را می‌بینیم.

با توجه به این تریلر، به نظر می‌رسد که سریال آخرین بازمانده از ما تلاش خود را کرده تا به بازی اصلی بسیار وفادار باشد زیرا در این تیزر کوتاه بخش اندکی از یکی از صحنه‌های مهم و خاطره‌انگیز بازی را می‌بینیم که حتی در این تیزر دیالوگ آن‌ صحنه هم دقیقاً مشابه با دیالوگ درون بازی است. البته، همین تشابه بسیار هم شاید شما را به یک مقایسه‌ی مستقیم با بازی خطاب کند. البته، این قضیه فقط ممکن است در بعضی از صحنه مثل همین صحنه صدق کند چرا که در گذشته اعلام شده بود که این سریال دارای صحنه‌های تازه‌ای است که نویسندگان نتوانسته بودند در بازی اصلی آن‌ها را به تصویر بکشند.



در این تیزر کوتاه، نمایی از کلیکرها (Clicker) را هم می‌بینیم و علاوه بر آن نمایی از شخصیت بیل از بازی لست آو آس را هم می‌بینیم که وظیفه‌ی بازیگری این نقش را نیک آفرمن (Nick Offerman) بر عهده داشته است.

«آخرین بازمانده از ما» در یک جهان پسا آخرالزمانی جریان دارد و قصه‌ی دو شخصیت با نام‌های جوئل و اِلی را روایت می‌کند. این سریال قرار است توسط کریگ مازین (Craig Mazin)، کارگردان و نویسنده‌ی سریال چرنوبیل شبکه‌ی اچ‌بی‌او، ساخته شود و علاوه بر آن نویسنده و خالق بازی اصلی یعنی نیل دراکمن (Neil Druckmann) هم به‌عنوان تهیه‌کننده‌ی اجرایی و یکی از کارگردانان و نویسندگان این سریال در این پروژه نقش خواهد داشت. علاوه بر پدرو پاسکال و بلا رمزی، بازیگران دیگری از جمله گابریل لونا (Gabriel Luna) در نقش تامی و آنا تورو (Anna Torv) در نقش تِس در این سریال ایفای نقش کرده‌اند. اولین فصل سریال آخرین بازمانده از ما قرار است در سال آینده و در قالب ۱۰ قسمت منتشر شود.

علاوه بر این سریال، چند روز دیگر قرار است نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی قسمت اول بازی لست آو آس تحت عنوان The Last of Us Part I برای کنسول پلی‌استیشن ۵ عرضه شود.

