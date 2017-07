عنوان Killing Floor 2 برروی ایکس‌باکس وان ایکس با رزولوشن ۱۸۰۰P اجرا می‌شود، زیرا در رزولوشن ۴K افت فریم قابل توجهی گریبان‌گیر بازی خواهد بود. اوایل هفته گذشته بود که استودیوی Tripwire Interactive بصورت رسمی اعلام کرد که عنوان اکشن اول‌شخص و آنلاین آن‌ها یعنی Killing Floor 2 در تاریخ ۲۹ آگوست (۷ شهریور)، بهمراه تمامی محتوای اضافی منتشر شده […]

اوایل هفته گذشته بود که استودیوی Tripwire Interactive بصورت رسمی اعلام کرد که عنوان اکشن اول‌شخص و آنلاین آن‌ها یعنی Killing Floor 2 در تاریخ ۲۹ آگوست (۷ شهریور)، بهمراه تمامی محتوای اضافی منتشر شده (The Descent، The Tropical Bash و Elements of The Summer Sideshow) و با قیمیت ۴۰ دلار برای کنسول ایکس‌باکس وان نیز عرضه خواهد شد.

در ادامه استودیوی Tripwire Interactive اعلام نمود که مشغول کار برروی ایجاد بهبودهایی ویژه در نسخه ایکس‌باکس وان ایکس بازی، نظیر پشتیبانی از رزولوشن ۴K است. وب‌سایت wccftech نیز برای دریافت اطلاعات بیشتر با استودیوی Tripwire Interactive مصاحبه‌ای ترتیب دادند. آقای دیو اِلدر (Dave Elder) برنامه نویس ارشد بخش گرافیک عنوان Killing Floor 2 در این مورد توضیح دادند که:

ساخت و توسعه عناوین برروی ایکس‌باکس وان ایکس بسیار ساده و جذاب است. برای به اجرا درآوردن عناوین ایکس‌باکس وان برروی ایکس‌باکس وان ایکس نیاز به تلاش و زحمت زیادی ندارید، شاید در کل چیزی حدود ۴ ساعت زمان نیاز داشته باشید. Killing Floor 2 با رزولوشن ۱۸۰۰P واقعی برروی ایکس‌باکس وان ایکس (بدون هیچ افت کیفیتی) اجرا خواهد شد. ما خروجی ۴K را نیز مورد آزمایش قرار دادیم، اما میزان افت فریم دریافتی تا حد قابل ملاحظه‌ای زیاد بود. رزولوشن ۱۸۰۰P تعادل مطلوبی بین کیفیت بصری و کارایی Killing Floor 2 برقرار خواهد کرد. ما برای این عنوان در ایکس‌باکس وان ایکس نرخ فریم خاصی را در نظر نگرفته‌ایم، گرچه Killing Floor 2 با وجود اجرا برروی رزولوشن ۱۸۰۰P در ایکس‌باکس وان ایکس از نرخ فریم بیشتری نسبت به ایکس‌باکس وان برخوردار خواهد بود. ما برروی ایکس‌باکس وان ایکس از بافت‌هایی با کیفیت فوق‌العاده (Ultra textures) استفاده خواهیم نمود. همچنین در حال کار برروی افزایش رزولوشن سایه‌زنی‌ها و طول سایه‌ها نیز هستیم.

برای انجام مقایسه‌ای، Killing Floor 2 برروی پلی‌استیشن ۴ پرو نیز با بافت‌های فوق‌العاده و رزولوشن ۱۸۰۰P به اجرا در می‌آید، اما با استفاده از تکنیک رندرینگ checkerboard (تکنیک افزایش پیکسل یا بزرگ‌نمایی تصویر)، نه رزولوشن ۱۸۰۰P واقعی. از ما سوال شد که آیا در نظر دارید پشتیبانی از HDR را به پلتفرمی اضافه کنید یا خیر؟ پاسخ منفی است!

در نهایت بنظر می‌رسد که بهترین کیفیت را به مانند همیشه تنها رایانه‌های شخصی ارائه می‌دهند، عنوان Killing Floor 2 برروی رایانه‌های شخصی از تکنولوژی NVIDIA Flex نیز بهره‌مند است.

