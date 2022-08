البته، همچنان تاریخ دقیقی از عرضه‌ی این هدست واقعیت مجازی اعلام نشده است اما با این اطلاعات جدید حداقل می‌توانیم تاریخ حدودی آن را متوجه شویم و بدانیم که در چه زمانی باید منتظر آن باشیم.

پیش از این، پلی‌استیشن به سرمایه‌گذاران اطلاع داده بود که قصد دارد در هنگام عرضه این دستگاه، حداقل ۲۰ بازی برای پلی‌استیشن وی آر در دسترس داشته باشد. در رویداد State of Play که اوایل تابستان امسال برگزار شد، تریلری از بازی واقعیت مجازی Horizon Call of the Mountain که بر اساس سری بازی هورایزن ساخته شده، نمایش داده شد. همچنین پلی‌استیشن در آن رویداد اعلام کرد که بازی‌های Resident Evil Village، No Man’s Sky و The Walking Dead: Saints and Sinners – Chapter 2 از هدست پلی‌استیشن وی‌آر ۲ در حالت واقعیت مجازی پشتیبانی خواهند کرد و همه‌ی این بازی‌ها در زمان عرضه‌ی این دستگاه در دسترس خواهند بود.

در اوایل سال ۲۰۲۲ شرکت سونی در نوشته‌ای در بلاگ پلی‌استیشن جزئیات فنی این دستگاه را اعلام کرد. این دستگاه دارای یک صفحه‌نمایش OLED با قابلیت پشتیبانی از رزولوشن ۴K و ویژگی HDR خواهد بود و به‌ازای هر چشم دارای رزولوشن ۲۰۰۰×۲۰۴۰ ‌ با نرخ فریم ۹۰/۱۲۰ هرتز است.

این دستگاه همچنین با دو کنترلر جدید به نام «سنس» (Sense) همراه خواهد بود که از قابلیت‌هایی نظیر بازخورد لمسی و فناوری ماشه‌ (تریگر) حساس استفاده خواهند کرد.

با نگاهی به سال‌های اخیر، می‌توان متوجه شد که نیمه‌ی اول سال همیشه برای پلی‌استیشن و عرضه‌ی بازی‌هایی انحصاری‌اش بسیار مهم بوده است. آن‌ها هورایزن فوربیدن وست را در مارس ۲۰۱۶ عرضه کردند و دنباله‌ی آن یعنی هورایزن فوربیدن وست هم در فوریه همین امسال منتشر شد. البته، آن‌ها در سال جاری گرن توریسمو را هم در نیمه‌ی اول سال به انتشار رساندند. عرضه‌ی پلی‌استیشن وی‌آر ۲ در اوایل سال ۲۰۲۳ می‌تواند نشانگر این باشد که پلی‌استیشن می‌خواهند نیمه‌ی اول سال آینده را هم پرقدرت شروع کند.

اگر بخواهیم با کمی ارفاق نگاه کنیم، اوایل سال ۲۰۲۳ می‌تواند تا ماه آوریل سال آینده هم طول بکشد. با این حال، این در شرایطی است که هیچ تغییری در برنامه‌های پلی‌استیشن یا اتفاق عجیب دیگری به وقوع نپیوندد.

