تنها در آخرالزمان | اولین نگاه به Days Gone

بدون شک بازی های آخرالزمانی،پساآخرالزمانی یا زامبی محور را حالا دیگر میتوان یکی از پرطرفدار ترین اقسام بازی ها دانست.فیلم و سریال های جذابی با این موضوع دیدیم و از گذشته تا کنون، بازی های بسیاری در این سبک و سیاق برای پلتفرم های مختلف منتشر شده است اما تنها تعداد انگشت شماری از آنها توانستند در دنیای بی انتهای بازی های ویدیویی جاودانه باشند. بازیهایی که با وجود داشتن سبکی آخرالزمانی ، داستانی به یاد ماندنی و شخصیت هایی دوست داشتنی را به مخاطبین خود هدیه کرده اند. البته که همه ما نمونه هایی از این بازی ها را به خوبی می شناسیم و اگر به سابقه سونی در ساخت این چنین بازی هایی بنگریم،بدون شک نگاهمان به شاهکار بی بدیلی مانند آخرین ما گره می خورد. the last of us (یا آخرین ما) یکی از بهترین عناوین آخرالزمانی سال های اخیر است ، که سونی برای دو کنسول آخر خود عرضه کرده است.آخرین ما، به معنای واقعی کلمه یک شاهکار تمام عیار است . مطمئنا این جمله را بارها و بارها شنیده اید اما باور کند که اینها اغراق نخواهد بود. آخرین ما کاری با شما می کند که شاید کمتر بازی ای توان آن را داشته باشد. بازی ، نه تنها کامل و بی نقص بود ، بلکه استاندارد های یک بازی ویدیویی را هم جابجا کرد یا بهتر است بگوییم آخرین ما فراتر از یک بازی بی نقص بود ، چرا که بیشتر از ظرفیت یک بازی ظاهر شد و توانست چیزهایی را در خودجای دهد که شاید در عمق هیچ بازی دیگری یافتنی نباشد. اکنون سونی ، با همکاری استودیو بند، قرار است بار دیگر به سمت بازی ای با محوریت آخرالزمان برود.درست است که طرفداران سونی قبلا این چنین عنوانی را تجربه کرده اند اما days gone، آنطور که نشان می دهد، قرار است ما را دوباره به دنیایی ببرد که هرچند آن را بارها دیده ایم و رنگ و بوی آن را می شناسیم ، اما حس متفاوت و قابل قبولی به ما خواهد داد. این بازی تا چه حد می تواند موفق ظاهر شود؟ با گیمفا همراه باشید.

همیشه مبارزه زامبی ها یا موجودات جهش یافته و بیمار، لذت خاص خودش را داشته است و تجربه ای منحصر به فرد است.موجوداتی که با وجود اعصاب خرد کن بودنشان ، همیشه حس لذت بخشی در بازی های رایانه ای به ما می دهند.پس از موفقیت های چشمگیر آخرین ما که نام سونی و ناتی داگ را بیش از پیش بالا کشید ، دیگر نوبت days gone است تا وارد عرصه رقابت شود و میراث آخرین ما را حفظ کند. سونی باز هم به لطف سرمایه عظیم خود ،مطمئناً امکانات زیادی در اختیار استودیو بند قرار داده و انتظار یک عنوان موفق را دارد. همانطور که گفته شد ، سونی سرمایه گذاری بزرگی بر روی days gone کرده است و به لطف این سرمایه گذاری ، استودیو بند کارمندان بیشتری برای خود استخدام کرد و دفاتری بزرگ برای استفاده از تکنولوژی موشن کپچر راه اندازی کرد. بنابراین ، باید انتظار یک عنوان پرهزینه و یا به اصطلاح AAA را داشته باشیم . بعد از اولین نمایش از بازی در سال ۲۰۱۶ و در جریان رویداد e3 ، بسیاری از افراد شباهت بازی به آخرین ما را هدف گرفتند و حتی بعضی آن را یک عنوان تکراری خواندند! اما آنطور که بنظر می رسد ، days gone ، عنوانی نخواهد بود که تمامی گیم پلی و داستان خود را از آخرین ما گرفته باشد. بلکه با توجه به داده های منتشر شده ، days gone قصد داشته از گیم پلی و قابلیت های اخرین ما نیز استفاده کند تا بتواند به بازی جلای بیشتری بدهد.در حقیقت days gone چیزهای زیادی برای یادگرفتن از آخرین ما دارد.این را نمی توان انکار کرد که تاکنون بازی، شباهت هایی به آخرین ما داشته اما نکته مهم این است که days gone بتواند از میراث و تجارب آخرین ما به بهترین شکل ممکن و در راستای موفقیت بازی استفاده کند.مسلم است که طرفداران یک عنوان تکراری را نخواهند پذیرفت.

روز هایی که دیگر باز نخواهند گشت…

همه چیز دیگر تمام شده به نظر می رسد، همه جا را بیماری و موجودات عجیب و چندش آور فراگرفته است و deacon st.john، شخصیت اصلی بازی، شاید آخرین بازمانده‌ای باشد که توان بقا در این دنیای خطرناک را دارد. او و یارانش در پناهگاهی به سرمی برند ولی تنها اوست که می تواند از پناهگاه به ظاهر امن، وارد دنیای مخوف و دیوانه وار اطرافش شود. دنیای آزاد و وسیع days gone در حقیقت، دنیایی خطرناک و غیرقابل پیش بینی است که در آن، مشکلات به سمت شما می آیند نه شما به سمت مشکلات! دنیایی که با بی رحمی هر چه تمام تر، سعی در تمام شدن دارد.شرایط سختی پیش روی شما خواهد بود. در این دنیای بی رحم ،شما مجبور هستید تا انتخاب های بی رحمانه ای هم داشته باشید! گاهی برای نجات یافتن ، مجبور هستید تا شاهد جان دادن هم نوع خود باشید و این ، شما را در عمق یک دنیای وحشی و بی احساس رها می کند. جایی که هیچکس برای دیگری ارزشی نخواهد داشت.

اما جهان بازی تنها در بی رحمی اش خلاصه نخواهد شد! یکی از ویژگی های بارز این بازی نسبت به دیگران، open world یا جهان باز بودن آن است و با این حساب ، جهان بازی یک میدان مبارزه دیوانه وار برای مقابله با دشمنان خواهد بود که واقعا می تواند لذت بخش و درگیر کننده ظاهر شود. از جهت دیگر ، به علت جهان وسیع بازی، باید انتظار مراحل زیادی از جمله فرعی و اصلی را داشته باشیم.موضوعی که در بازی بسیار مهم و قابل تأمل به حساب می آید آزادی عمل در بازی است که با توجه به جهان باز بودن بازی بسیار به کارخواهد آمد و بیشتر دیده می شود.چیزی که در تریلر های منتشر شده از بازی نیز به وضوح نشان داده شد. شما می توانید از روش های مختلفی برای از پای درآوردن دشمنانتان استفاده کنید؛ یک میدان نبرد بزرگ و پر سر و صدا راه بیندازید یا اینکه مانند سایه یکی یکی دشمنانتان را به آن دنیا ببرید! جدا از اینها روش های مختلف دیگری نیز در اختیارتان خواهد بود که بسته به خلاقیت و محیط بازی می توانید بهترین استفاده را از آنها ببرید.برای مثال وجود تله های مختلف و مواد دست ساز ، و موارد جانبی دیگر و یا حتی استفاده از محیط برای از بین بردن دشمنان ، باعث می شود تا برای پیشبرد بازی ، راه های متفاوتی وجود داشته باشد.یکی از ابزاری که بسیار به کمک شما خواهد آمد ، دوربینی است که می توانید از آن برای دید بهتر ، استفاده کنید. این موضوع باعث می شود تا برنامه ریزی بهتری برای از نابود کردن دشمنان داشته باشید. freaker ها یا موجودات بیمار بازی ، از دیگر موانعی خواهند بود که راهتان را به راحتی باز نخواهند گذاشت. به گفته سازندگان ، آنها نیز همانند موجودات زنده هستند و برای بدست آوردن غذا هر کاری می کنند.در واقع این موجودات همیشه خطرناک هستند و ممکن است هر لحظه جلوی چشمانتان ظاهر شوند .حتی گاهی به صورت دسته جمعی نیز حمله خواهند کرد و در نهایت شما با یک لشکر از freaker ها رو به رو خواهید شد! البته اگر هوشمند باشید ، می توانید از آنها استفاده های ارزشمندی بکنید! مثلا با هدایت آنها به سمت دشمنانتان ، می توانید مسیرتان را هموار کنید و در واقع با یک تیر دو نشان بزنید.

البته که دنیای بازی تنها توسط freaker ها یا موجودات بیمار بازی تسخیر نشده اند، بلکه همانند آخرین ما ، بازمانده های دیگری نیز وجود دارند که به همراه یکدیگر گروه هایی را به وجود آورده اند. البته که آنها هم به دنبال بقا و موفقیت هستند و احتمالا با شما ، دیگر افراد و حتی گروه های مختلف برای غارت منابع مورد نیاز وارد جنگ خواهند شد. چرا که منابع حالا کمتر از همیشه شده است و هر گروه قطعا به دنبال موفقیت خود خواهد بود.قابلیتی که در بازی به کارتان خواهد آمد این است که در حین بازی ، می توانید اشیای دیگری را از جمله سلاح ها و وسایل نقلیه پیدا کنید و با کمک بعضی از مواردی که یافت می شوند ، سلاح خود را ارتقا دهید و یا به ساخت یک وسیله جدید بپردازید. ویژگی جالبی نیز در بازی با نام survivor vision نیز وجود دارد که بسیار شبیه به قابلیت survivor Instinct در بازی Rise of the tomb raider است ! البته اگر این قابلیت را در days gone آپگرید نکنید ، احتمالا مواردی را هم در بازی از دست می دهید که ممکن است با دید عادی قابل یافت نباشند! در این میان احتمالا بتوان مهارت ها و توانایی های دیکان را نیز ارتقا داد .مورد جالبی که می توانید از deacon (شخصیت اصلی بازی) بدانید آن است که او قبلا یک مکانیک در گروهی موتور سوار بوده است! از این جهت او هم موتور سواری را به بهترین شکل ممکن بلد است و هم تجربه بودن در گروه را دارد. پس او می تواند در کنار دوستانش در پناهگاه زندگی کند و برای نجات و بقای خود و دیگران نیز آماده است. او مهارت های قابلی در تیر اندازی و مبارزه دارد و این از عوامل مهم بقای اوست. طبق اطلاعات بدست آمده ، بازی جلوه هایی از برادری و عشق و خانواده را نیز به نمایش خواهد گذاشت.deacon با از دست دادن خانواده اش ، عذاب می کشد و به همین دلیل سعی دارد یاد آنها را گرامی نگه دارد. او همیشه خواهان حفاظت و مراقبت از دوستان و همراهانش است و به آنها مانند عضوی از یک خانواده کمک می کند اما در شارایط لازم و حساس به انسانی خطرناک تبدیل خواهد شد و از مهارت های خود بیشترین استفاده را خواهد کرد.

سابقه کاری استودیو بند را می توان در سری محبوب Syphon Filter جستجو کرد که یکی از عناوین عالی آن دوران بود.استودیو بند پس از همکاری در ساخت Uncharted: Golden Abyss ، برای پلی استیشن ویتا، سالها دست به کاری نزد تا بالاخره به معرفی عنوان days gone پرداخت.پس اینبار استودیو بند قصد دارد تا قدم ها از بازی های قبلی خود جلوتر بیاید و عنوانی عالی و درخور نسل هشتم را از همه جهات عرضه کند.با وجود موفقیت های بسیار زیاد انحصاری های سونی ،اینکه انتظارات از days gone بالا باشد امری طبیعی بنظر می رسد.با وارد شدن به نسل هشتم و همچنین به بازار آمدن کنسول های میان نسلی، انتظار طرفداران برای تجربه بازی هایی بهتر، از همه جهت بیشتر شد.پس طبیعی است اگر طرفداران گرافیکی خیره کننده را طلب کنند؛یعنی همان چیزی که ناتی داگ با آن همه را جادو می کرد . بازی های با گرافیک فوق العاده و شگفت انگیز همیشه باعث تحسین بوده اند و مخصوصا در نسل هشتم تعداد بازی های با گرافیک دیوانه وار بیشتر هم شده است.امروزه گرافیک بالا به یکی از مهمترین دغدغه های گیمر ها تبدیل شده است و یکی از موارد مهمی که گیمر ها قبل از خرید بازی به آن توجه می کنند، گرافیک عنوان خواهد بود.عناوین انحصاری پلی استیشن همیشه از گرافیک شگفت انگیزی بهره مند بوده اند ، بنابراین طرفداران باید انتظار گرافیکی راضی کننده از days gone را داشته باشند. خوشبختانه با توجه به تصاویر و تریلر های منتشر شده ، days gone از نظر گرافیک فوق العاده بوده. جزئیات بی نظیر و مناظر جادویی، دقیقا آن چیزهایی هستند که طرفداران دوست دارند ببینند.

نکته قابل توجه دیگر بازی ، محیط و آب و هوای پویای آن است. در days gone شرایط همواره در حال تغییر است.درست مانند دنیای واقعی ، ممکن است در طول بازی شاهد شرایط مختلف آب و هوایی باشید. این قابلیت دقیقا همان چیزی بود که استودیوی سازنده در تریلر های منتشر شده ، به آن اشاره می کرد. اگر یادتان باشد دو تریلر مختلف از گیم پلی بازی در دو شرایط متفاوت آب و هوایی به نمایش گذاشته شد که اولی در شبی بارانی و دیگری در روزی سخت و برفی بود .در هر یک از دو تریلر اتفاقات مختلفی هم افتاده بود که نشان از کار زیاد بر روی این قابلیت جذاب است. این قابلیت می تواند یکی از قابلیت های جذابی باشد که لذت بازی را دوچندان کند و چنان برای استودیو بند مهم بود که آنها تصمیم بر استفاده از تیم جداگانه ای برای ابن موضوع گرفتند. همچنین این اتفاق، باعث می شود تا بازی کمتر رنگ و بویی تکراری به خود بگیرد و حسی واقع گرایانه به ما بدهد.و این مورد بدین معناست که آب و هوا در روند بازی کردن شما تاثیر خواهد گذاشت و در با تغییر شرایط محیطی، باید شرایط بازی و برنامه ریزی خود را نیز تغییر دهید. این تغییرات محیطی ، بر روی همه چیز در بازی تاثیر خواهند گذاشت . برای مثال freaker ها در شب قدرتمند تر خواهند بود و در هوای مرطوب با تعداد بیشتری از آنها مواحه خواهید شد.دنیای بازی پر است از مناظر زیبایی که به دست طبیعت ، همراه با چاشنی آخرالزمان خلق شده اند. شما در حین بازی مناظر تلخی را می بینید که یادآور زندگی گذشته و نیاکان از دست رفته ما خواهد بود .مناظری که از دورانی فراموش شده سخن می گویند و در نهایت به شما خواهند گفت که روزهای رفته ، دیگر واقعا رفته اند و کاری از دست شما برنخواهد آمد.

نکته قابل توجه دیگر بازی این است که با توجه به سابقه deacon در موتور سواری و عضویت او در همچین گروه هایی ، توانایی او در هدایت موتور سیکلت فوق العاده خواهد بود. این مورد، باعث می شود تا ما یک تجربه فوق العاده از این وسیله داشته باشیم.وسیله نقلیه اصلی deacon نیز همین موتور سیکلت خواهد بود و نکته بسیار جالب این است که سیستم هدایت یا به اصطلاح هندلینگ موتور در شرایط مختلف نیز تغییر خواهد کرد و به خصوص در شرایط سخت ، هدایت موتورسیکلت او نیز دشوارتر خواهد بود.آنطور که در تریلر ها دیدیم ، درست همانند دنیای واقعی ، شما برای استفاده از موتور سیکلت نیاز به سوخت دارید و همین مسئله شرایط را سخت تر خواهد کرد. آن هم در دنیای بازی که منابع بسیار کمیاب شده اند و سوخت ها دیگر آخرین سال های وجودشان را تجربه خواهند کرد . با توجه به دنیای پساآخرالزمانی بازی ، نباید انتظار وسایل نقلیه فراوانی را داشته باشیم اما بنابر گفته سازندگان ، موتور سیکلت نقش بزرگی را در بازی ایفا خواهد کرد. پس با توجه به این موضوع باید انتظار یک سواری لذت بخش را در بازی داشته باشیم ، مطمئنا در بازی لحظه های فوق العاده ای را با موتور سیکلت تجربه خواهیم کرد.

در طول تاریخ صنعت بازی ها ویدیویی ، بازی های زیادی بوده اند که با وجود ظاهری شکست خورده و نمایی ضعیف ، به عنوانی بسیار موفق و بزرگ تبدیل شدند و بلعکس ! بازی هایی هم بوده اند که علاوه بر تمام تبلیغات و ظاهر شگفت انگیزشان ، شکست خوردند و به باد فراموشی سپرده شدند .در نهایت ، باید دید که استودیو بند چگونه از امکاناتی که در اختیارش قرار گرفته است استفاده خواهد کرد. موففیت days gone را نمی توان تضمین شده دانست اما با توجه به سابقه استودیو بند و امکاناتی که سونی برای ساخت یک بازی پرخرج به این استودیو داده ، می توان به موفقیت بازی بسیار امیدوار بود . هرچند موضوع بازی رنگ و بویی تکراری می دهد ، اما مطمئنا می توان روایتی زیبا و قابل قبول را از آن انتظار داشت ؛ روایتی که مدت ها در ذهن مخاطبان بماند و دوباره باعث درخشش کنسول موفق سونی باشد. در مدتی که ما برای تجربه قسمت دوم آخرین ما لحظه شماری می کنیم ، days gone را می توان دریچه ای به آن دنیای تکراری اما لذت بخش آخرالزمان دانست که مطمئنا ، پتانسل آن را دارد تا لبخند رضایت را بر لبانمان بنشاند.

منبع متن: gamefa