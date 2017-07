شایعه: عنوان Street Fighter: Anniversary Collection به زودی منتشر خواهد شد

به تازگی شایعاتی مبنی بر انتشار نسخه‌ای مخصوص از سری Street Fighter به مناسبت سالگرد ۳۰ سالگی‌ این سری بازی‌های مبارزه‌ای منتشر شده است. در ادامه‌ی مطلب با ما همراه باشید. روز ۳۰ آگوست ۲۰۱۷ مصادف است با سالگرد ۳۰ سالگی انتشار اولین نسخه از سری Street Fighter برروی دستگاه‌های آرکید و البته تولد یکی از […]

به تازگی شایعاتی مبنی بر انتشار نسخه‌ای مخصوص از سری Street Fighter به مناسبت سالگرد ۳۰ سالگی‌ این سری بازی‌های مبارزه‌ای منتشر شده است. در ادامه‌ی مطلب با ما همراه باشید.

روز ۳۰ آگوست ۲۰۱۷ مصادف است با سالگرد ۳۰ سالگی انتشار اولین نسخه از سری Street Fighter برروی دستگاه‌های آرکید و البته تولد یکی از بزرگ‌ترین عناوین مبارزه‌ای دنیای بازی‌های ویدئویی. قبل از انتشار اولین نسخه از این سری، شاهد عناوین مبارزه‌ای دیگری مانند Way Of The Exploding Fist و Yie Ar Kung Fu بودیم، اما انتشار اولین نسخه‌ی Street Fighter، انقلابی در سبک مبارزه‌ای ایجاد کرد و تبدیل به یک الگوی کامل برای سایر سازندگان بازی‌های مبارزه شد. ۱ Street Fighter استانداردهای این سبک را کیلومترها جابه‌جا کرد و با اضافه کردن المان‌هایی مانند ضربات ویژه (special moves) و ضربات زنجیری (multi-button inputs)، سبک مبارزه‌ای را از نو تعریف کرد.

بدون شک شرکت Capcom برای سالگرد سری Street Fighter برنامه‌های ویژه‌ای را در نظر خواهد داشت و به نظر می‌رسد که یکی از این برنامه‌ها به صورت تصادفی، لو رفته است.

به تازگی خرده فروش آلمانی Coolshop در سایت خود، عنوان Street Fighter: Anniversary Collection را لیست کرده بود که بعد از مدتی آن را از صفحه‌ی سایت خود حذف کرد. طبق توضیحات این سایت آلمانی، این نسخه از بازی، همان کالکشنی است که به مناسبت سالگرد ۱۵ سالگی این سری، برروی دو کنسول پلی استیشن ۲ و ایکس باکس اوریجینال منتشر شده بود و اکنون قرار است که دوباره در نسل هشتم منتشر شود.

Street Fighter Anniversary Collection خاطرات ۱۵ ساله‌ی این عنوان در صنعت بازی‌های ویدئویی را به تصویر می‌کشد. این کالکشن شامل بازی Hyper Street Fighter II می‌شود. این بازی از تمام ویژگی‌ها و کاراکترهایی که در طول زمان برای نسخه‌ی دوم بازی منتشر شده‌اند، بهره‌مند می‌شود. علاوه بر موارد ذکر شده، در این بازی شاهد کاراکترهایی از نسخه‌های دیگر بازی هستیم که تنوع بی‌نظیری به مبارزات بازی می‌دهد. دومین عنوانی که در این کالکشن قرار دارد، Street Fighter III: Third Strike نام دارد که شامل ۱۹ کاراکتر قابل‌ استفاده می‌شود. ضمنا این بازی دارای دو سیستم Grade Judge و Progressive Hit Frame است که جذابیت بالایی به این عنوان تزریق کرده‌اند.

با این که این خبر، بسیار خوشحال کننده است، اما طبق ادعای Shinkendo، یکی از کاربران معروف توییتر، توضیحات بالا به نسخه‌ی کالکشن بازی که ۱۵ سال پیش منتشر شده بود، مربوط است و در این کالکشن جدید، شاهد عناوین جدیدی از جمله Street Fighter Alpha (عنوانی که وقایع داستانی‌اش بین نسخه‌ی اول و دوم بازی است) و حتی نسخه‌ی فرعی و سه‌بعدی این بازی با نام Street Fighter EX خواهیم بود.

اگرچه شرکت کپکام، هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است، اما حذف این بازی از لیست خرده فروش آلمانی، این شایعات را قوت می‌بخشد. باید منتظر ماند و دید که کپکام چه برنامه‌ای برای سالگرد این سری دارد.

منبع متن: gamefa